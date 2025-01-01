Graphiques

La bibliothèque des graphiques contient des classes et des fonctions globales pour le dessin rapide de graphiques personnalisés. La bibliothèque fournit des solutions toutes prêtes et pratiques pour construire des axes, des courbes, mais fournit aussi des méthodes pour changer rapidement les propriétés communes d'un graphique personnalisé.

Pour commencer à travailler avec la bibliothèque, lisez simplement l'article Visualisez ceci ! Bibliothèque graphique MQL5 similaire au 'plot' du langage R.

La bibliothèque des graphiques est située dans le répertoire Include\Graphics du répertoire de travail du terminal.