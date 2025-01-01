Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDialogOnDialogDragStart
OnDialogDragStart
Le gestionnaire d'évènement "DialogDragStart" du contrôle.
|
virtual bool OnDialogDragStart()
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.
Note
L'évènement "DialogDragStart" est généré au démarrage du déplacement du contrôle (par Drag n' Drop).