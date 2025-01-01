- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnEvent
Gestionnaire d'évènement graphique.
|
virtual bool OnEvent(
Paramètres
id
[in] Identifiant d'évènement.
lparam
[in] Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.
dparam
[in] Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.
sparam
[in] Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon