Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDialogOnDialogDragProcess CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragProcess Le gestionnaire d'évènement "DialogDragProcess" du contrôle. virtual bool OnDialogDragProcess() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note L'évènement "DialogDragProcess" est généré lorsque le contrôle est déplacé (par Drag n' Drop). OnDialogDragStart OnDialogDragEnd