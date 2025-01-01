Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDialogClientAreaRight CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaRight Retourne la coordonnée X du coin inférieur droit de la zone client du contrôle. int ClientAreaTop() Valeur de retour La coordonnée X du coin inférieur droit de la zone client du contrôle. ClientAreaTop ClientAreaBottom