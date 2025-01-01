Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDialogCreateButtonClose CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateButtonClose Crée un contrôle dépendant (bouton Fermer) virtual bool CreateButtonClose() Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon CreateCaption CreateClientArea