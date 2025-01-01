DocumentationSections
Définit une valeur indiquant si la zone client est visible ou pas.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // flag de visibilité
   )

Paramètres

visible

[in]  Flag de visibilité.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon