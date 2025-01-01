Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCDialogClientAreaVisible CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaVisible Définit une valeur indiquant si la zone client est visible ou pas. bool ClientAreaVisible( const bool visible // flag de visibilité ) Paramètres visible [in] Flag de visibilité. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon OnClickButtonClose ClientAreaLeft