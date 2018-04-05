Quantum Macd Bolinger EA

Sistema de Trading Automatizado Profesional para XAU/USD

📊 DESCRIPCIÓN GENERAL

Quantum MACD Bollinger EA

El Quantum MACD Bollinger EA es un sistema algorítmico de trading avanzado diseñado específicamente para el mercado XAU/USD (Oro). Combinando el poder del análisis de momentum MACD con la detección de volatilidad de las Bandas de Bollinger, este Asesor Experto identifica oportunidades de trading de alta probabilidad a través de múltiples señales de confirmación.

Construido con gestión de riesgo de nivel institucional y dimensionamiento adaptativo de posiciones, este EA está diseñado para un rendimiento consistente tanto en trading en vivo como en cuentas fondeadas de firmas prop.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración Recomendada

Activo: XAU/USD (Oro)

Temporalidad: M5 (gráfico de 5 minutos)

Capital Mínimo: $1,000 USD

Broker Recomendado: IC Markets (o brokers ECN con spreads bajos)

IC Markets (o brokers ECN con spreads bajos) Tipo de Cuenta: Standard, RAW Spread, o Cuentas Fondeadas de Prop Firms

Estrategia de Lotaje

Lote Inicial: 0.20 - 0.30 (para balance de $1,000)

Método de Escalado: Aumento progresivo de lotes a medida que crece el balance

Gestión de Riesgo: Dimensionamiento automático de posiciones basado en el equity

Dimensionamiento automático de posiciones basado en el equity Máximo de Posiciones: Límite configurable para prevenir sobreexposición

🎯 ESTRATEGIA CENTRAL DE TRADING

Sistema de Señales de Doble Indicador

1. MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles)

EMA Rápida: 12 periodos

EMA Lenta: 26 periodos

Línea de Señal: 9 periodos

9 periodos Tipos de Señales: Cruces de Línea de Señal (cambios de momentum alcista/bajista) Cruces de Línea Cero (confirmación de tendencia) Divergencia de Momentum (detección temprana de reversión de tendencia)



2. Bandas de Bollinger

Periodo: 20

Desviación Estándar: 2.0

2.0 Tipos de Señales: Rebote en Bandas (reversiones de sobrevendido/sobrecomprado) Rupturas de Banda Media (continuación de tendencia) Patrones de Squeeze (jugadas de expansión de volatilidad)



Confirmación Multi-Señal

El EA genera señales de trading a través de más de 6 métodos diferentes de reconocimiento de patrones, asegurando que solo se ejecuten las configuraciones de mayor probabilidad. Las señales se validan aún más cuando tanto el MACD como las Bandas de Bollinger se alinean, creando entradas de "doble confirmación".

🛡️ CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN DE RIESGO

Protección de Capital

Stop Loss: Configurable por operación (predeterminado: 20 pips)

Activación de Breakeven: Mueve automáticamente el SL a entrada +2 pips después de 15 pips de ganancia

Trailing Stop: Protección dinámica de ganancias (inicia en 10 pips, arrastra por 5 pips)

Protección dinámica de ganancias (inicia en 10 pips, arrastra por 5 pips) Filtro de Spread Máximo: Rechaza entradas durante condiciones de spread alto (predeterminado: 30 pips)

Gestión de Posiciones

Máximo de Órdenes Pendientes: 5 (previene sobrecarga de grid)

Máximo de Posiciones Totales: 8 (controla la exposición)

Distancia de Grid: 3 pips entre órdenes pendientes

Distancia Máxima de Grid: 15 pips desde el precio actual

15 pips desde el precio actual Enfriamiento de Señales: Mínimo 2 barras entre señales (previene sobre-operación)

Control de Sesión

Horario de Trading: Filtro de tiempo configurable (predeterminado: 1:00 - 23:00)

Ejecución Inteligente: Evita periodos de baja liquidez

Evita periodos de baja liquidez Protección de Margen: Cálculo de margen pre-operación previene tensión en la cuenta

💼 IDEAL PARA DESAFÍOS DE PROP FIRMS

Este EA está optimizado para programas de cuentas fondeadas tales como:

FTMO

The5%ers

FundedNext

Otras firmas de prop trading

Por Qué Funciona para Prop Firms: ✅ Riesgo conservador por operación (0.5% de riesgo predeterminado)

✅ Drawdown controlado mediante breakeven y trailing stops

✅ Sin martingala ni estrategias de alto riesgo

✅ Entradas consistentes basadas en reglas (sin trading emocional)

✅ Historial probado en XAU/USD temporalidad M5

📈 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Estilo de Trading

Tipo: Scalping/Trading intradía de momentum

Frecuencia: Múltiples señales por día durante sesiones activas

Múltiples señales por día durante sesiones activas Tiempo de Mantención: Minutos a horas (típicamente no overnight)

Eficiencia de Capital

Balance Inicial: $1,000 mínimo

Balance Recomendado: $2,000+ para rendimiento óptimo

$2,000+ para rendimiento óptimo Progresión de Lotes: $1,000 → 0.20-0.30 lotes $2,000 → 0.40-0.60 lotes $5,000 → 1.00-1.50 lotes Escala proporcionalmente con el crecimiento del balance



🔧 OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Parámetros Completamente Configurables

Configuración de MACD (periodos Fast, Slow, Signal)

Configuración de Bandas de Bollinger (Periodo, Desviación)

Habilitar/deshabilitar tipos individuales de señales

Gestión de dinero (Lote fijo o % de riesgo)

Espaciado y límites de grid

Parámetros de stop loss, breakeven y trailing

Restricciones de horario de trading

Configuraciones visuales (color de fondo, pintado de velas)

Flexibilidad de Señales

Los usuarios pueden habilitar/deshabilitar:

MACD Cross Signal (Cruce de Señal)

MACD Zero Cross (Cruce de Línea Cero)

MACD Divergence (Divergencia)

BB Bounce (Rebote de Bandas)

BB Breakout (Ruptura)

BB Squeeze (Contracción)

Esto permite a los traders optimizar el EA para las condiciones actuales del mercado o preferencias personales.

🌟 VENTAJAS CLAVE

✅ Enfoque Multi-Estrategia: Combina análisis de momentum y volatilidad

✅ Gestión de Riesgo Inteligente: Breakeven y trailing stops automatizados

✅ Compatible con Prop Firms: Cumple con requisitos estrictos de gestión de riesgo

✅ Optimizado para IC Markets: Probado en condiciones ECN de spread bajo

✅ Escalable: Funciona desde cuentas de $1,000 hasta $100,000+

✅ Trading Sin Intervención: Ejecución y gestión completamente automatizadas

✅ Retroalimentación Visual: Coloración opcional de velas para visualización de señales

✅ Sin Riesgo Overnight: Diseñado para trading intradía

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

VPS Recomendado: Para uptime 24/5 y latencia mínima

Spread Bajo Esencial: Mejor rendimiento en brokers con spreads ajustados en XAU/USD (IC Markets, Pepperstone, etc.)

Mejor rendimiento en brokers con spreads ajustados en XAU/USD (IC Markets, Pepperstone, etc.) Conciencia de Noticias: Considerar pausar el EA durante eventos noticiosos importantes que impacten el oro

