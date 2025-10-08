Bolt

BOLT - El robot del oro

BOLT es un robot de trading de oro de nueva generación impulsado por IA y construido para ofrecer precisión, consistencia y una rentabilidad explosiva. Desarrollado por el GPT-TURBO Core, BOLT no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de trading totalmente inteligente diseñado para dominar el mercado XAU/USD con una precisión inigualable.

Desde su lanzamiento en 2024, BOLT ha logrado resultados notables - convirtiendo 1.000 USD iniciales en más de 1,3 millones de USD, todo ello con una calidad de historial verificada al 100%. Su rendimiento, precisión y lógica adaptativa le han valido una posición entre los robots de oro con mejor rendimiento de 2025.

Inteligencia impulsada por IA

El motor de inteligencia artificial de BOLT funciona con conceptos de dinero inteligente, reconocimiento del flujo de precios y adaptación dinámica al mercado. Analiza continuamente las zonas de liquidez, la volatilidad y el comportamiento institucional para identificar operaciones de alta probabilidad. La IA funciona en modo ACTIVO en todo momento, escaneando el mercado del oro y ejecutando operaciones sólo cuando todas las condiciones están perfectamente alineadas para obtener la máxima precisión.

Resumen de rendimiento

  • De 1.000 USD a más de 1.300.000 USD en menos de un año

  • Backtest de calidad 100% verificado

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promedios arriesgados

  • Estricto control del 10% de detracción - preparado para la firma de accesorios

  • Optimizado exclusivamente para el oro (XAU/USD)

  • Funciona sólo en la plataforma MetaTrader 5

  • Funcionamiento 24/7 totalmente automatizado

Gestión del riesgo y del capital

El sistema de capital inteligente de BOLT garantiza una protección precisa contra las pérdidas, una exposición equilibrada y un crecimiento constante. La IA ajusta automáticamente el riesgo y la intensidad de las operaciones en función de las condiciones del mercado en tiempo real, ayudando a los operadores a mantener el control al tiempo que logran un rendimiento de primer nivel.

Ajustes de entrada (como se ve en MT5)

A continuación se presentan las opciones personalizables disponibles en el robot BOLT, tal y como aparecen en la ventana de entrada de MetaTrader 5 para una fácil comprensión:

GPT-TURBO $-0 Ajustes
- Número Mágico - Identificador único para las operaciones
- Porcentaje de Reducción - Por defecto 10% (Mejor para los límites de riesgo de las empresas de utilería)
- Modo IA - ACTIVO (La IA debe permanecer activa para su correcto funcionamiento)
- Nivel de Riesgo - LOW_RISK (ajustable a medio o alto según se prefiera)
- Posiciones - Número de posiciones por señal de IA

Ajustes de Trailing Stoploss
- Usar Trailing Stop - Opción para activar o desactivar el trailing stop para el bloqueo dinámico de beneficios.

Filtro de día de la semana
- Lunes - Comercio on/off
- Martes - Comercio on/off
- Miércoles - Comercio on/off
- Jueves - Comercio on/off
- Viernes - Comercio on/off
- Sábado - Comercio on/off
- Domingo - Comercio on/off

Por qué los operadores eligen BOLT

- Clasificado entre los mejores robots de negociación de oro de 2025
- Totalmente automatizado con lógica de decisión de IA en tiempo real
- Sólo para MetaTrader 5 (MT5)
- Fácil de configurar y ejecutar
- Gestión de riesgos adaptable para todos los entornos de negociación
- Funciona 24/7 con entradas y salidas de precisión

Ideal para

- Operadores que buscan ingresos pasivos constantes con el oro
- Operadores de fondos de inversión que necesitan sistemas estables y de baja caída
- Inversores que buscan un crecimiento automatizado a largo plazo
- Instituciones que buscan sistemas de negociación de oro basados en IA

Rendimiento y fiabilidad

BOLT ha sido probado con una precisión del 100% de los datos de tick y una calidad histórica verificada. Su lógica inteligente, su filtro de entrada adaptable y su estricta gestión del riesgo garantizan que los resultados en tiempo real sean coherentes con los resultados de las pruebas retrospectivas.

BOLT no sólo opera con oro, sino que lo domina.

Resumen técnico

Características Descripción
Nombre BOLT
Enfoque de mercado XAU/USD (Oro)
Saldo inicial 1.000 USD
Beneficio generado (2024-2025) 1.3 Millones USD+
Calidad del Historial 100% Verificado
Núcleo AI Motor Adaptativo GPT-TURBO
Control del riesgo Dinámico con límite de reducción
Plataforma Sólo MetaTrader 5
Ranking Top Oro Trading Robot 2025

