Quantum Macd Bolinger EA

Quantum MACD Bollinger EA

Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAU/USD

📊 ÜBERBLICK

Der Quantum MACD Bollinger EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für den XAU/USD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Durch die Kombination von MACD-Momentum-Analyse und Bollinger-Band-Volatilitätserkennung identifiziert dieser Expert Advisor hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten durch mehrere Bestätigungssignale.





Dieser EA wurde mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau und einer adaptiven Positionsgröße ausgestattet und ist für eine konsistente Performance sowohl im Live-Handel als auch bei eigenfinanzierten Konten ausgelegt.





⚙️ TECHNISCHE DATEN

Empfohlenes Setup

Vermögenswert: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)

Mindestkapital: $1.000 USD

Empfohlener Broker: IC Markets (oder ECN-Broker mit niedrigen Spreads)

Konto-Typ: Standard, RAW Spread, oder Prop Firm Funded Konten

Lot-Größen-Strategie

Anfängliche Losgröße: 0,20 - 0,30 (für ein Guthaben von $1.000)

Skalierungsmethode: Progressive Erhöhung der Losgröße bei steigendem Kontostand

Risikomanagement: Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Eigenkapital

Maximale Positionsgröße: Konfigurierbares Limit zur Vermeidung von Überengagement

🎯 KERN-HANDELSSTRATEGIE

Duales Indikator-Signalsystem

1. MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz)





Schneller EMA: 12 Perioden

Langsamer EMA: 26 Perioden

Signallinie: 9 Perioden

Signalarten :

Signallinien-Crossovers (bullish/bearish momentum changes)

Nulllinien-Crossovers (Trendbestätigung)

Momentum-Divergenz (frühzeitige Erkennung einer Trendumkehr)

2. Bollinger Bänder





Zeitraum: 20

Standardabweichung: 2,0

Signal-Typen :

Band Bounces (überverkaufte/überkaufte Umkehrungen)

Mittlere Bandausbrüche (Trendfortsetzung)

Squeeze-Patterns (Volatilitätsausweitung)

Multi-Signal-Bestätigung

Der EA generiert Handelssignale durch mehr als 6 verschiedene Mustererkennungsmethoden, um sicherzustellen, dass nur die Konfigurationen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. Die Signale werden zusätzlich bestätigt, wenn sowohl der MACD als auch die Bollinger Bänder übereinstimmen, was zu einer "doppelten Bestätigung" führt.





🛡️ RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN

Kapitalschutz

Stop Loss: Konfigurierbar pro Handel (Standard: 20 Pips)

Breakeven-Aktivierung: Verschiebt den Stop Loss automatisch zum Einstieg +2 Pips nach 15 Pips Gewinn

Trailing Stop: Dynamische Gewinnabsicherung (beginnt bei 10 Pips, wird um 5 Pips nachgezogen)

Maximum-Spread-Filter: Lehnt Einstiege bei hohen Spreads ab (Standard: 30 Pips)

Positionsverwaltung

Maximum Pending Orders: 5 (verhindert Überlastung des Rasters)

Maximale Gesamtpositionen: 8 (kontrolliert das Risiko)

Grid-Abstand: 3 Pips zwischen schwebenden Aufträgen

Maximaler Grid-Abstand: 15 Pips vom aktuellen Kurs

Signal Cooling-Off: Mindestens 2 Bars zwischen den Signalen (verhindert Over-Trading)

Kontrolle der Session

Handelszeiten: Konfigurierbarer Zeitfilter (Standard: 1:00 - 23:00)

Intelligente Ausführung: Vermeidet Perioden mit geringer Liquidität

Margin-Schutz: Pre-trade Margin-Berechnung verhindert Kontobelastung

💼 IDEAL FÜR PROP-FIRMEN HERAUSFORDERUNGEN

Dieser EA ist optimiert für Funded Account Programme wie z.B. :





FTMO

The5%ers

FundedNext

Andere Prop Trading Firmen

Warum es für Prop-Firmen funktioniert: ✅ Konservatives Risiko pro Handel (0,5% Ausfallrisiko)

✅ Kontrollierter Drawdown durch Breakeven und Trailing Stops

✅ Keine Martingal- oder Hochrisikostrategien

✅ Konsistente, regelbasierte Eingaben (kein emotionaler Handel)

✅ Nachgewiesene Erfolgsbilanz im XAU/USD M5-Zeitrahmen





📈 LEISTUNGSMERKMALE

Handelsstil

Typ: Scalping/Trading Intraday-Momentum-Handel

Häufigkeit: Mehrere Signale pro Tag während aktiver Sitzungen

Wartungszeit: Minuten bis Stunden (normalerweise nicht über Nacht)

Kapital-Effizienz

Anfangsguthaben: $1.000 Minimum

Empfohlenes Guthaben: $2.000+ für optimale Leistung

Lot-Progression :

1.000 $ → 0,20-0,30 Lose

$2.000 → 0,40-0,60 Lose

$5.000 → 1,00-1,50 Lose

Skaliert proportional zum Wachstum des Saldos

🔧 ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Vollständig konfigurierbare Parameter

MACD-Konfiguration (schnell, langsam, Signalperioden)

Bollinger Band-Konfiguration (Periode, Abweichung)

Aktivieren/Deaktivieren einzelner Signaltypen

Geldmanagement (Fixed Lot oder % des Risikos)

Rasterabstände und Grenzen

Stop-Loss-, Breakeven- und Trailing-Parameter

Einschränkungen der Handelszeiten

Visuelle Einstellungen (Hintergrundfarbe, Candlestick-Malerei)

Signal-Flexibilität