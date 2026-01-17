Quantum Macd Bolinger EA

Quantum MACD Bollinger EA
Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAU/USD
📊 ÜBERBLICK
Der Quantum MACD Bollinger EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für den XAU/USD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Durch die Kombination von MACD-Momentum-Analyse und Bollinger-Band-Volatilitätserkennung identifiziert dieser Expert Advisor hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten durch mehrere Bestätigungssignale.
Dieser EA wurde mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau und einer adaptiven Positionsgröße ausgestattet und ist für eine konsistente Performance sowohl im Live-Handel als auch bei eigenfinanzierten Konten ausgelegt.
⚙️ TECHNISCHE DATEN
Empfohlenes Setup
Vermögenswert: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)
Mindestkapital: $1.000 USD
Empfohlener Broker: IC Markets (oder ECN-Broker mit niedrigen Spreads)
Konto-Typ: Standard, RAW Spread, oder Prop Firm Funded Konten
Lot-Größen-Strategie
Anfängliche Losgröße: 0,20 - 0,30 (für ein Guthaben von $1.000)
Skalierungsmethode: Progressive Erhöhung der Losgröße bei steigendem Kontostand
Risikomanagement: Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Eigenkapital
Maximale Positionsgröße: Konfigurierbares Limit zur Vermeidung von Überengagement
🎯 KERN-HANDELSSTRATEGIE
Duales Indikator-Signalsystem
1. MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz)
Schneller EMA: 12 Perioden
Langsamer EMA: 26 Perioden
Signallinie: 9 Perioden
Signalarten:
Signallinien-Crossovers (bullish/bearish momentum changes)
Nulllinien-Crossovers (Trendbestätigung)
Momentum-Divergenz (frühzeitige Erkennung einer Trendumkehr)
2. Bollinger Bänder
Zeitraum: 20
Standardabweichung: 2,0
Signal-Typen:
Band Bounces (überverkaufte/überkaufte Umkehrungen)
Mittlere Bandausbrüche (Trendfortsetzung)
Squeeze-Patterns (Volatilitätsausweitung)
Multi-Signal-Bestätigung
Der EA generiert Handelssignale durch mehr als 6 verschiedene Mustererkennungsmethoden, um sicherzustellen, dass nur die Konfigurationen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. Die Signale werden zusätzlich bestätigt, wenn sowohl der MACD als auch die Bollinger Bänder übereinstimmen, was zu einer "doppelten Bestätigung" führt.
🛡️ RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN
Kapitalschutz
Stop Loss: Konfigurierbar pro Handel (Standard: 20 Pips)
Breakeven-Aktivierung: Verschiebt den Stop Loss automatisch zum Einstieg +2 Pips nach 15 Pips Gewinn
Trailing Stop: Dynamische Gewinnabsicherung (beginnt bei 10 Pips, wird um 5 Pips nachgezogen)
Maximum-Spread-Filter: Lehnt Einstiege bei hohen Spreads ab (Standard: 30 Pips)
Positionsverwaltung
Maximum Pending Orders: 5 (verhindert Überlastung des Rasters)
Maximale Gesamtpositionen: 8 (kontrolliert das Risiko)
Grid-Abstand: 3 Pips zwischen schwebenden Aufträgen
Maximaler Grid-Abstand: 15 Pips vom aktuellen Kurs
Signal Cooling-Off: Mindestens 2 Bars zwischen den Signalen (verhindert Over-Trading)
Kontrolle der Session
Handelszeiten: Konfigurierbarer Zeitfilter (Standard: 1:00 - 23:00)
Intelligente Ausführung: Vermeidet Perioden mit geringer Liquidität
Margin-Schutz: Pre-trade Margin-Berechnung verhindert Kontobelastung
💼 IDEAL FÜR PROP-FIRMEN HERAUSFORDERUNGEN
Dieser EA ist optimiert für Funded Account Programme wie z.B.:
FTMO
The5%ers
FundedNext
Andere Prop Trading Firmen
Warum es für Prop-Firmen funktioniert: ✅ Konservatives Risiko pro Handel (0,5% Ausfallrisiko)
✅ Kontrollierter Drawdown durch Breakeven und Trailing Stops
✅ Keine Martingal- oder Hochrisikostrategien
✅ Konsistente, regelbasierte Eingaben (kein emotionaler Handel)
✅ Nachgewiesene Erfolgsbilanz im XAU/USD M5-Zeitrahmen
📈 LEISTUNGSMERKMALE
Handelsstil
Typ: Scalping/Trading Intraday-Momentum-Handel
Häufigkeit: Mehrere Signale pro Tag während aktiver Sitzungen
Wartungszeit: Minuten bis Stunden (normalerweise nicht über Nacht)
Kapital-Effizienz
Anfangsguthaben: $1.000 Minimum
Empfohlenes Guthaben: $2.000+ für optimale Leistung
Lot-Progression:
1.000 $ → 0,20-0,30 Lose
$2.000 → 0,40-0,60 Lose
$5.000 → 1,00-1,50 Lose
Skaliert proportional zum Wachstum des Saldos
🔧 ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Vollständig konfigurierbare Parameter
MACD-Konfiguration (schnell, langsam, Signalperioden)
Bollinger Band-Konfiguration (Periode, Abweichung)
Aktivieren/Deaktivieren einzelner Signaltypen
Geldmanagement (Fixed Lot oder % des Risikos)
Rasterabstände und Grenzen
Stop-Loss-, Breakeven- und Trailing-Parameter
Einschränkungen der Handelszeiten
Visuelle Einstellungen (Hintergrundfarbe, Candlestick-Malerei)
Signal-Flexibilität
Benutzer können aktivieren/deaktivieren:
MACD-Kreuzsignal
MACD Nulldurchgang
MACD-Divergenz
BB Bounce
BB Ausbruch
BB Squeeze
Dies ermöglicht es Händlern, den EA für die aktuellen Marktbedingungen oder persönliche Präferenzen zu optimieren.
🌟 HAUPTVORTEILE
✅ Multi-Strategie-Ansatz: Kombiniert Momentum- und Volatilitätsanalyse
✅ Intelligentes Risikomanagement: Automatisierte Breakeven- und Trailing-Stops
✅ Prop-Firmen-kompatibel: Erfüllt strenge Anforderungen an das Risikomanagement
✅ Optimiert für IC-Märkte: Getestet unter ECN-Bedingungen mit geringer Streuung
✅ Skalierbar: Funktioniert von $1.000 bis $100.000+ Konten
✅ Zero-Intervention Trading: Vollständig automatisierte Ausführung und Verwaltung
✅ Visuelles Feedback: Optionale Candlestick-Färbung zur Signalvisualisierung
✅ Risikofrei über Nacht: Entwickelt für den Intraday-Handel
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
VPS empfohlen: Für 24/5 Betriebszeit und minimale Latenz
Niedriger Spread wichtig: Beste Leistung bei Brokern mit engen Spreads für XAU/USD (IC Markets, Pepperstone, etc.)
Nachrichtenbewußtsein: Erwägen Sie, den EA während Nachrichtenereignissen zu pausieren Wichtige Nachrichten mit Auswirkungen auf Gold
© 2026 Worldinversor - Alle Rechte vorbehalten