PinBar Pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT5, sin repintado ni retraso.





- El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta PINBARs en el gráfico:

- PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC y móviles .

- El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.