Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal.

Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía.

A diferencia de los niveles fijos tradicionales del RSI (como 70/30), Auto Optimized RSI ajusta dinámicamente sus niveles en función del comportamiento real del precio y resultados de pruebas históricas. Rastrea estadísticas clave como la tasa de éxito, el drawdown y el promedio de ganancias/pérdidas, adaptándose al contexto actual del mercado para emitir señales basadas en lo que realmente funciona.

Cuando el RSI cruza niveles optimizados, el indicador muestra flechas de compra y venta directamente en el gráfico, ayudando a encontrar puntos de entrada con mayor probabilidad de éxito.

¡Contáctame después de la compra para recibir herramientas adicionales y consejos exclusivos de trading totalmente gratis!

¡Te deseo mucho éxito y rentabilidad en tu trading!


