🌟 OF ERTA POR TIEMPO LIMITADO: Como parte de nuestro lanzamiento al mercado, estamos ofreciendo un precio con descuento de $599 para las primeras 20 licencias. El precio se ajustará al estándar de $899 una vez que se llene este cupo.



Gold GodTier Dual Neural AI

Gold GodTier Dual Neural es un sistema de trading de nivel profesional impulsado por un motor de inteligencia artificial de doble núcleo. Combina LSTM (Long Short-Term Memory) para el análisis de tendencias de series temporales y XGBoost para la toma de decisiones de alta precisión.

A diferencia de los EA tradicionales que se basan en indicadores rezagados, este sistema analiza la estructura del mercado, la volatilidad y el volumen en tiempo real para predecir futuros movimientos de precios con alta probabilidad.

PLUG & PLAY: No requiere instalación compleja. Las redes neuronales AI están totalmente incrustados dentro de la EA. Usted no necesita descargar o instalar ningún archivo externo. ¡Sólo tienes que descargar el EA y empezar a operar de inmediato!

🌟 Ventajas Clave

🧠 Tecnología de IA de doble núcleo: Utiliza dos modelos de IA separados que trabajan en armonía. Uno identifica la tendencia macro, mientras que el otro señala la señal de entrada precisa.

🛡️ Sistema de seguridad Guardian: Lógica de protección de capital incorporada. El EA reduce automáticamente el riesgo durante los drawdowns e incluye un Límite de Pérdida Diario para evitar el trading emocional.

Lógica 100% segura: Sin Martingala. No Grid. Sin promedios. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit duros.

📉 Escalado Dinámico del Riesgo: El sistema calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del saldo de tu cuenta y del perfil de riesgo seleccionado.

Estrategia de salida inteligente: Cuenta con Trailing Stops dinámicos y Cierre Parcial para asegurar ganancias tempranas mientras deja correr las operaciones ganadoras.

⚠️ ATENCIÓN: La configuración por defecto es elModo de Seguridad (0.01 Lote) para la validación MQL5. ¡Por favor, desplácese hacia abajo a la sección "Modos de Trading" a continuación para configurar el EA para beneficios reales! 👇

🎮 3 Modos de operación incorporados

🚨 CÓMO ACTIVAR: Después de la instalación, vaya a Entradas y cambie 'InpMode' de Validación por defecto a uno de estos modos:

🛡️ SAFE CORE (Recomendado): Enfoque: Preservación del capital.

Riesgo : Bajo (0,7% por operación).

Descripción: Sólo toma las operaciones de mayor probabilidad. Perfecto para retos de Prop Firm o grandes cuentas personales. 🚀 CRECIMIENTO: Enfoque: Compounding Balance.

Riesgo : Medio (1,5% por operación).

Descripción: Un enfoque equilibrado entre frecuencia y precisión. Ideal para cuentas pequeñas y medianas en crecimiento. 🔥 BESTIA: Enfoque: Ganancias agresivas.

Riesgo : Alto (2,5% por operación).

Descripción: Operaciones más frecuentes con mayor riesgo. Para traders experimentados que se sientan cómodos con la volatilidad.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Timeframe: M15.

Broker: Cuenta ECN o Raw Spread (Un spread bajo es vital para el rendimiento de la IA).

VPS: Un VPS de baja latencia es muy recomendable para el funcionamiento 24/7.

Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lote), $500+ recomendado para un rendimiento óptimo.

⚙️ Parámetros de entrada

=== 🎮 MODO DE NEGOCIACIÓN ===

InpMode: Seleccione su estrategia aquí(Requerido: Cambiar a Safe/Growth/Beast).

=== 🔧 AJUSTES PERSONALIZADOS ===