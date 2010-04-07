Supply and Demand X





Los operadores identifican estos desequilibrios como "zonas" en los gráficos (por ejemplo, Rally-Base-Rally para la demanda, Drop-Base-Drop para la oferta) para encontrar posibles puntos de entrada/salida, con el objetivo de comprar en las zonas de demanda con descuento y vender en las zonas de oferta con descuento, utilizando el volumen y la evolución de los precios para confirmar la actividad institucional.

Conceptos básicos

Oferta: La cantidad de un activo que los vendedores están dispuestos a ofrecer; una oferta elevada presiona los precios a la baja.

Demanda: La cantidad de un activo que los compradores están dispuestos a adquirir; una demanda elevada empuja los precios al alza.

Equilibrio: Punto en el que la oferta es igual a la demanda, lo que determina el precio de mercado.

Zonas de negociación de la oferta y la demanda

Zona de demanda: Un área donde la presión de compra fue fuerte, lo que llevó a fuertes subidas de precios (por ejemplo, patrón Rally-Base-Rally). Los operadores buscan comprar aquí como un descuento potencial.

Zona de oferta: Zona en la que la presión vendedora fue fuerte, provocando fuertes caídas de precios (por ejemplo, patrón de caída-Base-Caída). Los operadores buscan vender aquí como posible prima.

Huellas institucionales: Los movimientos bruscos de precios (mechas, velas grandes) con un volumen alto a menudo señalan la entrada de grandes jugadores, creando zonas fuertes.

Cómo lo utilizan los operadores

Identificar zonas: Busque movimientos de precios fuertes y claros (impulsos) que rompan la estructura anterior, creando "bases" (movimiento lateral) antes del impulso.

Entrada: Compre cerca de la parte superior de una zona de demanda o venda cerca de la parte inferior de una zona de oferta cuando vuelva el precio.

Gestión del riesgo: Coloque un stop-loss justo fuera del límite de la zona (por ejemplo, por debajo de la zona de demanda) y utilice el tamaño de la posición para gestionar el riesgo, señala UTrada y EBC Financial Group.

Contexto: Tenga en cuenta la tendencia general del mercado; suele ser más seguro comprar demanda en tendencias alcistas y vender oferta en tendencias bajistas.