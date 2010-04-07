Supply and Demand X



Los operadores identifican estos desequilibrios como "zonas" en los gráficos (por ejemplo, Rally-Base-Rally para la demanda, Drop-Base-Drop para la oferta) para encontrar posibles puntos de entrada/salida, con el objetivo de comprar en las zonas de demanda con descuento y vender en las zonas de oferta con descuento, utilizando el volumen y la evolución de los precios para confirmar la actividad institucional.
Conceptos básicos
Oferta: La cantidad de un activo que los vendedores están dispuestos a ofrecer; una oferta elevada presiona los precios a la baja.
Demanda: La cantidad de un activo que los compradores están dispuestos a adquirir; una demanda elevada empuja los precios al alza.
Equilibrio: Punto en el que la oferta es igual a la demanda, lo que determina el precio de mercado.
Zonas de negociación de la oferta y la demanda
Zona de demanda: Un área donde la presión de compra fue fuerte, lo que llevó a fuertes subidas de precios (por ejemplo, patrón Rally-Base-Rally). Los operadores buscan comprar aquí como un descuento potencial.
Zona de oferta: Zona en la que la presión vendedora fue fuerte, provocando fuertes caídas de precios (por ejemplo, patrón de caída-Base-Caída). Los operadores buscan vender aquí como posible prima.
Huellas institucionales: Los movimientos bruscos de precios (mechas, velas grandes) con un volumen alto a menudo señalan la entrada de grandes jugadores, creando zonas fuertes.
Cómo lo utilizan los operadores
Identificar zonas: Busque movimientos de precios fuertes y claros (impulsos) que rompan la estructura anterior, creando "bases" (movimiento lateral) antes del impulso.
Entrada: Compre cerca de la parte superior de una zona de demanda o venda cerca de la parte inferior de una zona de oferta cuando vuelva el precio.
Gestión del riesgo: Coloque un stop-loss justo fuera del límite de la zona (por ejemplo, por debajo de la zona de demanda) y utilice el tamaño de la posición para gestionar el riesgo, señala UTrada y EBC Financial Group.
Contexto: Tenga en cuenta la tendencia general del mercado; suele ser más seguro comprar demanda en tendencias alcistas y vender oferta en tendencias bajistas.
Productos recomendados
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Soporte y Resistencia es una modificación del indicador estándar Fractales de Bill Williams. El indicador funciona en cualquier marco temporal. Muestra los niveles de soporte y resistencia en el gráfico y permite establecer niveles de stop loss y take profit (puede comprobar el valor exacto colocando el cursor del ratón sobre el nivel). Las líneas discontinuas azules son niveles de soporte. Las líneas discontinuas rojas son niveles de resistencia. Si lo desea, puede cambiar el estil
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introducción El indicador Zona de Rebote es una herramienta técnica de vanguardia que no repinta y que se ha creado para identificar zonas clave en el gráfico de precios en las que es probable que el sentimiento del mercado provoque una reversión significativa del precio. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de datos históricos de precios, este indicador señala zonas potenciales de rebote. Combinado con otras señales de entrada, este indicador puede ayudar a los operadores de divisas a r
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Indicador Tops & Bottoms GRATIS Tops abd Bottoms: Un indicador eficaz para sus operaciones El indicador de máximos y mínimos le ayuda a encontrar formaciones de canales ascendentes y descendentes con indicaciones de máximos y mínimos ascendentes y/o descendentes. Además, muestra posibles oportunidades con un pequeño círculo amarillo cuando el indicador encuentra una formación de impulso. Este indicador le proporciona más seguridad y velocidad en la toma de decisiones de entrada. Pruebe también
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilidades
La utilidad dibuja niveles pivote basados en una selección de día semana mes Se toma la vela anterior del marco temporal seleccionado y se calculan los valores para los niveles utilizando las siguientes fórmulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); Se ajustan el estilo y el grosor de todas las líneas. Los colores de las líneas R, Pivot
FREE
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edición Gratuita Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera? FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico. Diseñado para traders que siguen: Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) Conceptos de T
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
El indicador ROMAN5 Time Breakout traza automáticamente los bloques de la ruptura del soporte o resistencia. Permite al usuario elegir la dirección de la operación. Esta utilidad también tiene incorporada la función del aviso sonoro cuando aparece una nueva señal. Aparte, está disponible la función de avisos vía e-mail. Su dirección del e-mail, así como los parámetros del servidor SMTP tienen que estar indicados en los ajustes del terminal MetaTrader 5 (la pestaña "Correo electrónico"). Flecha a
FREE
PZ Chart Overlay MT5
PZ TRADING SLU
4 (1)
Indicadores
El indicador de superposición de gráficos muestra la acción del precio de varios instrumentos en el mismo gráfico, lo que le permite evaluar qué tan diferentes fluctúan los pares de divisas entre sí. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Encuentre pares de divisas sobrecomprados o sobrevendidos fácilmente Trace hasta seis pares de divisas superpuestos en el mismo gráfico Mostrar símbolos invertidos si es necesario Adaptarse al tama
FREE
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Strifor Pivot + ATR Target Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis para MetaTrader 5 Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los c
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indicadores
El indicador de flecha Half ma para el terminal comercial MetaTrader 5 es una herramienta sencilla pero eficaz que da una señal sobre un cambio en la tendencia actual. El indicador Half ma se parece a una línea dinámica sólida que cambia de color en los puntos en los que cambia la tendencia. En estos puntos, el indicador dibuja flechas del color y la dirección correspondientes.El indicador de flecha Half ma para el terminal MT5 no es una fuente independiente de señales de entrada. Lo más eficaz
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indicadores
Este indicador es una versión automatizada del indicador de Fibonacci (Fib). Decidir las mejores áreas a utilizar cuando se dibuja el Fib puede ser complicado y este indicador se hizo con eso en mente. Cuando lo suelte en el gráfico elegirá automáticamente los mejores puntos para dibujar el fib, pero en caso de que no esté satisfecho con esas regiones, puede ajustarlo como desee.
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indicadores
El indicador dinámico de oferta y demanda identifica y muestra automáticamente las zonas de oferta y demanda en su gráfico basándose en los patrones de acción de los precios y en la estructura del mercado. Estas zonas representan áreas en las que históricamente se ha producido presión de compra o venta institucional, lo que las convierte en niveles clave para posibles reacciones de los precios. Esta forma de indicador se inspira en las TIC, así como en la formación tradicional de Soporte y Resis
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
ML Price Target Prediction
Nguyen Huu Chung
Indicadores
Presentamos Machine Learning Price Target Predictions, una herramienta de negociación de vanguardia que aprovecha la regresión kernel para proporcionar objetivos de precios precisos y mejorar su estrategia de negociación. Este indicador combina señales basadas en tendencias con técnicas avanzadas de aprendizaje automático, ofreciendo información predictiva sobre posibles movimientos de precios. Perfecto para operadores que buscan tomar decisiones basadas en datos con confianza. Qué es la regre
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Candle Color RSI
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Los indicadores RSI (Relative Strength Index) de color de vela cambian los colores de las velas en el gráfico de precios para mostrar visualmente las condiciones del RSI como los niveles de sobrecompra/sobreventa o el impulso alcista/bajista, utilizando colores como el rojo para sobrecompra/bajista y el verde para sobreventa/alcista, ayudando a los operadores a detectar retrocesos o fuerza de un vistazo sin mirar el panel RSI separado. Estos indicadores personalizados a menudo colorean las vel
FREE
Accurate Signal Pro
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Accurate Signal ARC es un indicador de señal de tendencia e inversión sin repintado diseñado para MT4 . Utiliza la lógica de volatilidad ponderada por ATR combinada con canales de precios adaptativos para detectar puntos de COMPRA y VENTA de alta probabilidad directamente en el gráfico. Cómo funciona Calcula un canal de volatilidad dinámico utilizando ATR ponderado Detecta la dirección de la tendencia (estado del río) y cambia sólo cuando el precio rompe decisivamente el canal Filtra el ruido
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Nombre del Indicador: "El maestro de campo de tiro" Objetivo principal El Range Master es un indicador técnico avanzado de múltiples marcos temporales diseñado para identificar la consolidación del mercado (oscilación lateral) y las posteriores oportunidades de ruptura de alto impulso. Ayuda a los operadores a confirmar visualmente cuándo la acción del precio pasa de una acumulación de baja volatilidad a un inicio de tendencia de alta volatilidad. ️ Descripción funcional (Qué hace) El Range Mas
FREE
MA Ribbon
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
La cinta MA no es un indicador único, sino más bien una superposición de múltiples medias móviles (normalmente de cuatro a ocho o más) de diferentes longitudes trazadas en el mismo gráfico de precios. Aspecto visual: Las líneas resultantes crean un patrón fluido en forma de cinta en el gráfico de precios. Componentes: Los operadores pueden utilizar diferentes tipos de medias móviles, como las medias móviles simples (SMA) o las medias móviles exponenciales (EMA), y ajustar los periodos de tiem
FREE
Dema macd zone Divergence
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Indicador: La Divergencia de Zona DEMA MACD Se trata de un potente indicador multitemporal de seguimiento de tendencias basado en la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD ), pero mejorado utilizando Medias Móviles Exponenciales Dobles (DEMA) para reducir el desfase. Su función principal es pintar el fondo del gráfico de precios con zonas rectangulares codificadas por colores, señalando claramente la fase de impulso actual y los posibles cambios en el control del mercado (alcista o
FREE
Professional Order Flow vs Volume Analysis
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Indicador profesional de flujo de órdenes y análisis de volumen Visión general Este indicador avanzado de TradingView/MT5 proporciona un análisis de flujo de órdenes y volumen de nivel institucional, diseñado para identificar movimientos de dinero inteligente, agarrones de liquidez y oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de un sofisticado análisis delta de volumen y detección de microestructura de mercado. Características principales Motor de análisis de velas Analiza múlt
Phantom Flow
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Este indicador es una herramienta híbrida SMC + Tendencia + Oscilador que dibuja objetos de estructura de mercado en el gráfico y también traza líneas de cambio de tendencia + flechas y un histograma de oscilador coloreado. Incluye estos módulos: Phantom Shift (cambio de tendencia ATR / trailing bands) Estructura de oscilación (BOS/CHoCH + puntos de oscilación) Estructura Interna (iBOS/iCHoCH) Bloques de órdenes (swing + interna) Igualdad de máximos y mínimos (EQH / EQL) Gaps de valor r
Trading Simulator X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Asesores Expertos
TradePanel Pro Simulador de Trading y Pruebas de Indicadores Propósito principal (claro y honesto) TradePanel Pro es un simulador de trading manual diseñado para probar indicadores, señales y estrategias en condiciones reales de mercado - sin depender de la lógica automatizada. Usted ve la señal → hace clic → evalúa el resultado . Qué es TradePanel Pro (Posicionamiento correcto) Panel de ejecución manual de COMPRA / VENTA Entradas por capas (pruebas multiorden) Comportamiento de TP
Edge loophole detector
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Sesión Cuantitativa Breakout Profiler & Data Miner Resumen ejecutivo: El "London Hunter v18.0" no es simplemente un indicador de señales de compra/venta; es un motor de minería de datos estadísticos . Su idea central es que las aperturas de mercado (Londres, NY, Asia) no son aleatorias, sino "microrregímenes" distintos. Al medir la "física" específica del movimiento del precio (velocidad, retroceso, tamaño de la vela) durante estas ventanas de apertura, el sistema identifica qué condiciones espe
