Gold 1 Minute Grid

Grid 1 Minute EA - Grid Trading profesional para GOLD

Totalmente Automático - Cálculo Inteligente de Lotes - Modo de Protección de Saldo Bajo - Grid Profesional de Seguimiento de Tendencia con Cobertura Inteligente y Control Dinámico de Riesgo

Grid 1 Minute EA es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD), que opera en el marco temporal de 1 minuto. El EA combina la negociación en cuadrícula, el filtrado de tendencias, la toma de beneficios inteligente de la cesta y un mecanismo de cobertura adaptable para lograr un crecimiento estable y controlado. Todos los parámetros principales se calculan automáticamente, lo que permite a los operadores utilizar el EA con una configuración mínima, manteniendo un fuerte enfoque en la seguridad del capital.

Concepto principal de negociación

El EA utiliza una estrategia de cuadrícula de seguimiento de tendencias. En lugar de abrir ciegamente cuadrículas de compra y venta, evalúa la dirección dominante del mercado utilizando filtros de tendencia basados en EMA en plazos superiores. La expansión de la cuadrícula sólo se permite en la dirección de la tendencia predominante, lo que reduce significativamente el riesgo comúnmente asociado con los sistemas de cuadrícula tradicionales.

Precisión de un minuto

Toda la lógica de ejecución de operaciones se ejecuta en el marco temporal M1, lo que permite entradas precisas, una reacción rápida a los movimientos del precio y una recuperación eficiente de la volatilidad a corto plazo. Esto hace que el EA sea especialmente adecuado para el ORO, que a menudo se mueve de forma rápida y agresiva.

Sistema inteligente de filtrado de tendencias

El EA aplica múltiples filtros basados en EMA para determinar las condiciones del mercado:

EMA200 en M15 define el nivel operativo principal y filtra los mercados débiles o laterales. La EMA50 en M15 mide la fuerza de la tendencia y evita las operaciones cuando el impulso es demasiado bajo. La EMA50 en M1 se utiliza para señales de entrada precisas basadas en el comportamiento del cruce de precios.

Si el mercado se detecta como lateral o el rango de la EMA es demasiado estrecho, el EA pausa automáticamente la expansión de nuevas cuadrículas para proteger la cuenta.

Rejilla Adaptable con Paso Dinámico

El espaciado de la rejilla no es fijo. En su lugar, el EA calcula un paso dinámico de la rejilla basado en la volatilidad ATR en el marco temporal M5. Esto permite que la cuadrícula se ensanche automáticamente cuando la volatilidad es alta y se estreche cuando el mercado está más tranquilo.

Se impone un rango de pasos mínimo y máximo para evitar tanto las operaciones excesivas como el espaciado excesivo. Este comportamiento adaptativo mejora significativamente el rendimiento en comparación con los sistemas de parrilla estáticos.

Cálculo automático del tamaño del lote

No es necesario calcular manualmente el tamaño del lote. El EA calcula automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo y el tipo de cuenta.

Micro Cuentas

Saldo mínimo recomendado: 100 USD. El tamaño del lote aumenta en un lote mínimo por cada 100 USD adicionales de saldo. Este enfoque garantiza una exposición extremadamente conservadora para cuentas pequeñas.

Cuentas Standard, Pro, Raw y Cent

Saldo mínimo recomendado: 200 USD. El tamaño del lote aumenta gradualmente a medida que crece el saldo, con una estricta normalización según las reglas de volumen del broker. Las cuentas por debajo del saldo recomendado se restringen automáticamente para evitar riesgos excesivos.

Cesta inteligente Take Profit

En lugar de utilizar take profits individuales, el EA gestiona todas las posiciones abiertas como una cesta. Cuando el beneficio flotante combinado de todas las posiciones grid, hedge y scalp alcanza el objetivo calculado de la cesta, todas las posiciones se cierran simultáneamente.

Si el número de posiciones abiertas aumenta por encima de un umbral definido, el AE reduce automáticamente el beneficio requerido de la cesta, permitiendo salidas más tempranas y reduciendo el drawdown prolongado.

Protección de cobertura avanzada

Se incorpora un sistema de cobertura opcional para proteger la cuenta durante condiciones de mercado adversas. Cuando la pérdida flotante alcanza un umbral monetario predefinido y se alinea con la confirmación de tendencia de un marco temporal superior, el EA abre una posición de cobertura con un tamaño de lote calculado dinámicamente.

El tamaño del lote de cobertura está limitado para evitar un exceso de cobertura, y sólo se permite una posición de cobertura a la vez. Este mecanismo está diseñado para ralentizar la caída y ayudar a que la cesta se recupere de forma más eficiente.

Lógica de scalping de rango medio

Cuando el mercado queda atrapado entre los extremos de la parrilla de compra y venta existentes, el EA puede abrir una única operación de scalping de rango medio. Esta lógica tiene como objetivo extraer pequeños beneficios de las zonas de consolidación sin aumentar la exposición general de la parrilla.

Las operaciones de scalping están estrictamente limitadas en número y dirección y se cierran automáticamente una vez que su beneficio contribuye lo suficiente al objetivo de la cesta.

Filtro de noticias de alto impacto

El EA se integra con el calendario económico de MetaTrader para detectar noticias de alto impacto. Las operaciones se bloquean automáticamente dentro de una ventana de seguridad antes y después de la publicación de noticias importantes. Si las posiciones ya están abiertas, la gestión continúa, pero no se inician nuevas operaciones.

Panel de información visual del gráfico

Un panel de control integrado en el gráfico muestra información en tiempo real, incluyendo:

Tamaño de lote actual y modo de cuenta. Número de posiciones activas. Beneficio de la cesta y nivel de toma de beneficios de la cesta. Estado de la cobertura y nivel de activación de la cobertura. Dirección de la tendencia en M15 y H4. Estado de la sesión de negociación y estado del filtro de noticias.

Todos los elementos visuales están optimizados para una mayor claridad y pueden desactivarse si se prefiere.

Compatibilidad de cuentas

El AE es compatible tanto con cuentas de cobertura como con cuentas de compensación. En las cuentas de compensación, la funcionalidad de cobertura se desactiva automáticamente y el EA cambia a una lógica de gestión de posiciones simplificada para garantizar la compatibilidad.

Uso recomendado

Símbolo: ORO (XAUUSD). Marco temporal: M1. Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura preferentemente. Saldo mínimo: 100 USD (Micro) o 200 USD (Standard). Se recomienda VPS para un funcionamiento continuo.

Aviso importante sobre riesgos

Operar en la red implica riesgos y no es adecuado para todos los operadores. Aunque este EA incluye múltiples capas de control de riesgo, protección de cobertura y tamaño de lote conservador, ningún sistema puede garantizar beneficios en todas las condiciones de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales y opere sólo con el capital que pueda permitirse arriesgar.