Gold 1 Minute Grid

5

🎉🎉🎉Promoción especial de Navidad y Año Nuevo. Precio sólo 30 dólares. Promoción válida hasta el 2 de enero de 2026.

Luego vuelve a su precio original de 99,99 dólares.

Grid 1 Minute EA - Grid Trading profesional para GOLD

Totalmente Automático - Cálculo Inteligente de Lotes - Modo de Protección de Saldo Bajo - Grid Profesional de Seguimiento de Tendencia con Cobertura Inteligente y Control Dinámico de Riesgo

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2346883
Grid 1 Minute EA es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD), que opera en el marco temporal de 1 minuto. El EA combina la negociación en cuadrícula, el filtrado de tendencias, la toma de beneficios inteligente de la cesta y un mecanismo de cobertura adaptable para lograr un crecimiento estable y controlado. Todos los parámetros principales se calculan automáticamente, lo que permite a los operadores utilizar el EA con una configuración mínima, manteniendo un fuerte enfoque en la seguridad del capital.

Concepto principal de negociación

El EA utiliza una estrategia de cuadrícula de seguimiento de tendencias. En lugar de abrir ciegamente cuadrículas de compra y venta, evalúa la dirección dominante del mercado utilizando filtros de tendencia basados en EMA en plazos superiores. La expansión de la cuadrícula sólo se permite en la dirección de la tendencia predominante, lo que reduce significativamente el riesgo comúnmente asociado con los sistemas de cuadrícula tradicionales.

Precisión de un minuto

Toda la lógica de ejecución de operaciones se ejecuta en el marco temporal M1, lo que permite entradas precisas, una reacción rápida a los movimientos del precio y una recuperación eficiente de la volatilidad a corto plazo. Esto hace que el EA sea especialmente adecuado para el ORO, que a menudo se mueve de forma rápida y agresiva.

Sistema inteligente de filtrado de tendencias

El EA aplica múltiples filtros basados en EMA para determinar las condiciones del mercado:

EMA200 en M15 define el nivel operativo principal y filtra los mercados débiles o laterales. La EMA50 en M15 mide la fuerza de la tendencia y evita las operaciones cuando el impulso es demasiado bajo. La EMA50 en M1 se utiliza para señales de entrada precisas basadas en el comportamiento del cruce de precios.

Si el mercado se detecta como lateral o el rango de la EMA es demasiado estrecho, el EA pausa automáticamente la expansión de nuevas cuadrículas para proteger la cuenta.

Rejilla Adaptable con Paso Dinámico

El espaciado de la rejilla no es fijo. En su lugar, el EA calcula un paso dinámico de la rejilla basado en la volatilidad ATR en el marco temporal M5. Esto permite que la cuadrícula se ensanche automáticamente cuando la volatilidad es alta y se estreche cuando el mercado está más tranquilo.

Se impone un rango de pasos mínimo y máximo para evitar tanto las operaciones excesivas como el espaciado excesivo. Este comportamiento adaptativo mejora significativamente el rendimiento en comparación con los sistemas de parrilla estáticos.

Cálculo automático del tamaño del lote

No es necesario calcular manualmente el tamaño del lote. El EA calcula automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo y el tipo de cuenta.

Micro Cuentas

Saldo mínimo recomendado: 100 USD. El tamaño del lote aumenta en un lote mínimo por cada 100 USD adicionales de saldo. Este enfoque garantiza una exposición extremadamente conservadora para cuentas pequeñas.

Cuentas Standard, Pro, Raw y Cent

Saldo mínimo recomendado: 200 USD. El tamaño del lote aumenta gradualmente a medida que crece el saldo, con una estricta normalización según las reglas de volumen del broker. Las cuentas por debajo del saldo recomendado se restringen automáticamente para evitar riesgos excesivos.

Cesta inteligente Take Profit

En lugar de utilizar take profits individuales, el EA gestiona todas las posiciones abiertas como una cesta. Cuando el beneficio flotante combinado de todas las posiciones grid, hedge y scalp alcanza el objetivo calculado de la cesta, todas las posiciones se cierran simultáneamente.

Si el número de posiciones abiertas aumenta por encima de un umbral definido, el AE reduce automáticamente el beneficio requerido de la cesta, permitiendo salidas más tempranas y reduciendo el drawdown prolongado.

Protección de cobertura avanzada

Se incorpora un sistema de cobertura opcional para proteger la cuenta durante condiciones de mercado adversas. Cuando la pérdida flotante alcanza un umbral monetario predefinido y se alinea con la confirmación de tendencia de un marco temporal superior, el EA abre una posición de cobertura con un tamaño de lote calculado dinámicamente.

El tamaño del lote de cobertura está limitado para evitar un exceso de cobertura, y sólo se permite una posición de cobertura a la vez. Este mecanismo está diseñado para ralentizar la caída y ayudar a que la cesta se recupere de forma más eficiente.

Lógica de scalping de rango medio

Cuando el mercado queda atrapado entre los extremos de la parrilla de compra y venta existentes, el EA puede abrir una única operación de scalping de rango medio. Esta lógica tiene como objetivo extraer pequeños beneficios de las zonas de consolidación sin aumentar la exposición general de la parrilla.

Las operaciones de scalping están estrictamente limitadas en número y dirección y se cierran automáticamente una vez que su beneficio contribuye lo suficiente al objetivo de la cesta.

Filtro de noticias de alto impacto

El EA se integra con el calendario económico de MetaTrader para detectar noticias de alto impacto. Las operaciones se bloquean automáticamente dentro de una ventana de seguridad antes y después de la publicación de noticias importantes. Si las posiciones ya están abiertas, la gestión continúa, pero no se inician nuevas operaciones.

Panel de información visual del gráfico

Un panel de control integrado en el gráfico muestra información en tiempo real, incluyendo:

Tamaño de lote actual y modo de cuenta. Número de posiciones activas. Beneficio de la cesta y nivel de toma de beneficios de la cesta. Estado de la cobertura y nivel de activación de la cobertura. Dirección de la tendencia en M15 y H4. Estado de la sesión de negociación y estado del filtro de noticias.

Todos los elementos visuales están optimizados para una mayor claridad y pueden desactivarse si se prefiere.

Compatibilidad de cuentas

El AE es compatible tanto con cuentas de cobertura como con cuentas de compensación. En las cuentas de compensación, la funcionalidad de cobertura se desactiva automáticamente y el EA cambia a una lógica de gestión de posiciones simplificada para garantizar la compatibilidad.

Uso recomendado

Símbolo: ORO (XAUUSD). Marco temporal: M1. Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura preferentemente. Saldo mínimo: 100 USD (Micro) o 200 USD (Standard). Se recomienda VPS para un funcionamiento continuo.

Aviso importante sobre riesgos

Operar en la red implica riesgos y no es adecuado para todos los operadores. Aunque este EA incluye múltiples capas de control de riesgo, protección de cobertura y tamaño de lote conservador, ningún sistema puede garantizar beneficios en todas las condiciones de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales y opere sólo con el capital que pueda permitirse arriesgar.

Comentarios
Tor Hzpk
34
Tor Hzpk 2025.12.22 14:19 
 

This is a reliable EA (Expert Advisor) that you can use with peace of mind. It's guaranteed not to lose, and it can resolve situations, recover capital from losing trades using its hedging system, and return to profit. The system gradually accumulates profits; while not huge, they are stable in the long run. If you're looking for a high-quality EA, this one is recommended. However, if you desire higher profits with controlled risk, there are two other professionally created EAs available from this developer. "Other EAs is Gold 1 Minute and Gold EMA Cross "

Ali Nasser
42
Ali Nasser 2025.12.18 16:38 
 

Thank you so much, developer, for this amazing bot! Since I started using it about two weeks ago, it has been nothing but profits – no single loss at all. Sure, the gains are small, but zero losses is absolutely incredible and gives me so much confidence. Great job on the latest update too – the middle-range scalping and better sideways management are working perfectly. Keep up the fantastic work! 🚀

Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.10 15:26 
 

What can i say… Very impressive EA, safe grid ea with trend follow and some hedge. I have been running it for two days now, profits are good. I’m happy for this ea. Author Nguyen is very kind and answer me quickly everytime. Recommend it 100%!

FREE
Otros productos de este autor
Gold 1 Minute
Nguyen Chung
4.89 (18)
Asesores Expertos
GOLD 1 MINUTE - Escalador de precisión para XAUUSD Velocidad. Precisión. Seguridad. Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026. EA Gold 1 Minute Grid:  https://www.mql5.com/en/market/product/156724 Opere con oro como un profesional: rápido, preciso y consistente en el gráfico de 1 minuto. I. Visión general EA Oro 1 Minuto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) usando pura lógi
Gold EMA Cross
Nguyen Chung
Asesores Expertos
Gold EMA Cross - Trading de Tendencia Automatizado para el ORO Gold EMA Cross es un Asesor Experto automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD) , basado en una estrategia multi-marco de tiempo EMA Cross combinada con una estricta gestión del riesgo . Simplemente conecte el EA a un gráfico de ORO y deje que el sistema analice el mercado, abra operaciones y gestione Stop Loss y Take Profit automáticamente. Estrategia principal Cruce de EMA en el marco de tiempo de señal Utiliza EMA R
Victor_1967
35
Victor_1967 2025.12.26 05:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.26 05:52
Hi My friend,
That’s a very good question, and don’t worry — nothing is wrong with your EA 👍
Here is the clear explanation:
🎄 Holiday period (Christmas & New Year)
Right now we are in the Christmas and New Year holiday period.
During this time:
Many brokers reduce liquidity
Some brokers partially pause trading
Spreads become wider and price movement is irregular
Because of this, the market conditions are not ideal for safe grid trading.
🤖 Why the EA does not open trades
The EA is very selective and only opens trades when all conditions are met, such as:
Sufficient market liquidity
Valid price action structure
Trend and range filters
Trading session timing
During holidays, these conditions are often not met, so the EA correctly waits and does nothing.
👉 This is a safety feature, not a bug.
✅ What you should do
Keep the EA attached to XAUUSD M1
Make sure AutoTrading is ON
Do not force trades or change settings
Wait until normal market activity resumes (after the holidays)
Once the market returns to normal volume, the EA will start trading automatically.
📌 Important note
It is much better for the EA to:
wait and protect your account
than
trade blindly during bad market conditions
If you want, you can tell me:
Your broker
Account type (Standard / Cent)
Balance
I’ll double-check that everything is perfect for you.
Merry Christmas 🎄 and Happy New Year 🎆
Tor Hzpk
34
Tor Hzpk 2025.12.22 14:19 
 

This is a reliable EA (Expert Advisor) that you can use with peace of mind. It's guaranteed not to lose, and it can resolve situations, recover capital from losing trades using its hedging system, and return to profit. The system gradually accumulates profits; while not huge, they are stable in the long run. If you're looking for a high-quality EA, this one is recommended. However, if you desire higher profits with controlled risk, there are two other professionally created EAs available from this developer. "Other EAs is Gold 1 Minute and Gold EMA Cross "

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.22 15:19
Thank you very much for this thoughtful and detailed review! 🙏
I truly appreciate how clearly you described the EA’s strengths — especially its stability, recovery logic with hedging, and long-term profit accumulation approach. The goal of this EA is exactly what you mentioned: capital protection first, smart recovery during difficult market conditions, and steady growth over time rather than aggressive risk-taking. I’m glad this philosophy matches your experience. Thank you as well for recommending the EA and for your honest perspective regarding profit expectations. Your feedback is highly valuable and motivates me to keep improving the system further. Wishing you continued smooth and stable trading ahead! 🚀🙂
Ali Nasser
42
Ali Nasser 2025.12.18 16:38 
 

Thank you so much, developer, for this amazing bot! Since I started using it about two weeks ago, it has been nothing but profits – no single loss at all. Sure, the gains are small, but zero losses is absolutely incredible and gives me so much confidence. Great job on the latest update too – the middle-range scalping and better sideways management are working perfectly. Keep up the fantastic work! 🚀

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.18 16:41
Thank you very much for this fantastic and detailed feedback! 🙏
I’m truly happy to hear that you’ve been running the EA for about two weeks with consistent profits and no losses — even small, steady gains with controlled risk are exactly the goal. I’m especially glad that you noticed the improvements in the latest update. The middle-range scalping logic and better sideways-market management were designed precisely for this purpose, so your experience really confirms that direction. Your confidence and support mean a lot to me. I’ll keep working hard to improve the EA further.
Thank you again, and I wish you continued smooth and stable results ahead! 🚀🙂
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.10 15:26 
 

What can i say… Very impressive EA, safe grid ea with trend follow and some hedge. I have been running it for two days now, profits are good. I’m happy for this ea. Author Nguyen is very kind and answer me quickly everytime. Recommend it 100%!

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.10 15:54
Thank you so much for this amazing review! 🙏
I’m really glad to hear that the EA has impressed you and that the results over the past two days have been positive. The combination of safe grid, trend-following, and hedge logic is exactly what I aimed for, so your feedback means a lot to me. I truly appreciate your kind words about my support as well — I always do my best to respond quickly and help whenever needed. Thank you for the 100% recommendation! 🚀
Wishing you continued steady profits ahead!
Joan Rosario
242
Joan Rosario 2025.12.06 03:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.06 03:37
Thank you so much for your great review! 🙏
I’m really glad to hear that the concept, interface, and overall potential of the EA have made a strong first impression. Your excitement to test it on XAUUSD truly encourages me! I appreciate your support and the trust you’ve placed in my work.
I will continue improving the EA, and I look forward to hearing your updates as you test further. Wishing you excellent results ahead — thank you again! 🚀🙂
Gigasoft Yazılım
55
Gigasoft Yazılım 2025.12.05 17:40 
 

I bought this product. It's a reliable seller and strategist. There aren't any cent accounts among my broker account types. The spread is between 5 and 10, but I pay a commission. It's because it's a zero-trade account. However, I'll try opening a cent account with a different broker. The backtest results are quite positive and good. I hope the developer who developed the EA will develop it further, especially to make it work with standard accounts and small funds.

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.05 23:41
Thank you very much for your thoughtful and detailed feedback! 🙏
Your review is honest, practical, and extremely valuable — I truly appreciate it. I’m glad to hear that the backtest results were positive for you.
Regarding account types: yes, cent accounts usually provide the best conditions for grid trading, but I fully understand your situation with the zero-spread + commission account. Your feedback motivates me to continue improving the EA so that it can perform better on standard accounts, larger spreads, and even smaller funds. I’m committed to ongoing development, optimization, and features that will make the EA more flexible for all users. Thank you again for your trust and for taking the time to write such a genuine review. Wishing you great results ahead! 🚀🙂
hubergut
109
hubergut 2025.12.04 08:58 
 

very good support ! using the EA at the moment with a cent-account. Developer supports extremely good and integrates feedback in upcoming SW-Versions. About the EA performance I can give an update in a few weeks.

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.04 09:02
Thank you so much for this wonderful and honest feedback! 🙌
Even though your review is short, it is incredibly genuine — and that means a lot to me. I’m really happy to hear that the EA is running well on your cent account and that my support has been helpful for you. I always do my best to respond quickly and improve the EA based on real user feedback, so your words truly encourage me! I look forward to your performance update in the coming weeks.
Thanks again for your trust and support! 🚀😊
Uwe Rybacki
154
Uwe Rybacki 2025.12.04 08:27 
 

I also bought this EA and installed the real demo version and was genuinely surprised by the excellent results it produced. I can only say that you should definitely try this EA, especially since it's offered at a very low price, at least the first 20 EAs. I did it and don't regret it. Even if this EA were to cost $99, it would still be a great deal because the price-performance ratio is tremendous and justifies the $99 price tag. My sincere respect to the developer for this achievement. Thank you.

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.04 08:45
Thank you so much for your wonderful and detailed review!
I truly appreciate your trust and the time you took to share your experience.
I’m very happy to hear that the EA performed well for you, even on the real-demo environment.
Your feedback motivates me to keep improving the system and releasing even more stable updates.
You are absolutely right — the early-bird price is only to thank the first 20 users.
After that, the price will gradually move toward the real value of the EA.
If you ever have any questions, I’m always here to support you.
Thank you again for your trust! 🙏✨
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.12.04 05:54 
 

Best EA "Gold 1 Minute Grid"i recomended this EA for buying and enjoying.“After such a long time, this is the only GOLD scalping EA bot I’ve found that truly delivers. Nothing else comes close to its performance in Gold trading.Big thanks to the author — this is truly high-quality work!”

Nguyen Chung
10842
Respuesta del desarrollador Nguyen Chung 2025.12.04 06:00
Wow! Thank you so much for this incredible review! 🙏🔥
I’m truly happy to hear that Gold 1 Minute Grid is bringing you great results. Your words mean a lot — especially coming from a real trader who tested many systems before finding one that truly works.
This EA was built with stability, discipline, and long-term profitability in mind, and it’s amazing to see traders like you experiencing exactly that. Your success is the biggest motivation for me to keep improving and developing this project even further.
Thank you again, my friend!
Wishing you even bigger profits and steady growth ahead! 🚀📈
If you ever need help, I’m always here to support you.
