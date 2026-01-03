🚀 OFERTA DE LANZAMIENTO: 65% DE DESCUENTO

📈 Range Cycle Pro MT4 - Marco de Trading Algorítmico Profesional.



Range Cycle Pro MT4 es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para la precisión, flexibilidad y consistencia. A diferencia de los robots de trading estándar que se basan en indicadores rezagados como MACD o RSI, este Asesor Experto se basa en laacción del precio puro y Time Range Alpha, apoyando tantoBreakout (seguimiento de tendencia) y Mean Reversion (contra-tendencia) estrategias .

Este EA no es sólo un robot de comercio de un solo propósito, es unmarco de comercio profesional. Mediante la aplicación de diferentes configuraciones de parámetros y adjuntando el EA a múltiples gráficos, los operadores puedenautomatizar, diversificar y optimizar una amplia gama de estilos de negociación a través de instrumentos y sesiones.

Range Cycle Pro MT4 identifica automáticamente un rango dinámico de precios durante una ventana de tiempo definida por el usuario y ejecuta operaciones basadas en el impulso real del mercado. Los operadores pueden adaptar el sistema a varios mercados, comoel Oro (XAUUSD),el US100 yel EURUSD, para crear unacartera de operaciones en lugar de depender de un único símbolo o estrategia.

El EA también permite que el mismo instrumento (por ejemplo, EURUSD) se negocie utilizandodiferentes rangos de tiempo y modos de estrategia simultáneamente, lo que permite enfoques avanzados como ladiversificación de estrategias y la ejecución de estilo de cobertura dentro de una cuenta.

Ajustando la hora de inicio del rango a las sesiones clave del mercado -comola apertura de Nueva York-, los usuarios pueden aprovechar el comportamiento de la ruptura del rango de apertura (ORB), mientras que pueden utilizarse ventanas temporales alternativas para configuraciones estructuradas de reversión a la media.

Combinado con sumotor propietariode Recuperación de Ciclos, Range Cycle Pro MT4 gestiona activamente las caídas y se adapta a las condiciones cambiantes del mercado, convirtiendo la volatilidad controlada en una oportunidad, lo que lo convierte en una herramienta sólida tanto para los operadores discrecionales como para los creadores sistemáticos de carteras.

¿Por qué elegir Range Cycle Pro MT4?

Lógica sin retrasos: El EA no espera a datos antiguos. Reacciona instantáneamente cuando el precio interactúa con el rango definido (rompiendo o revirtiendo), asegurando que usted entra en la operación exactamente cuando se produce el movimiento.

Interfaz visual: El EA dibuja el cuadro del rango de referencia y las líneas clave de máximo y mínimo del rango directamente en su gráfico, para que pueda ver exactamente lo que el robot está pensando en tiempo real.

Compatibilidad Universal: La estrategia se basa en la mecánica del mercado, no en el ajuste de curvas. Puede optimizarla para cualquier activo ( Forex, Índices, Oro, Cripto) y cualquier marco temporal .

Sistema de Recuperación Inteligente: Hemos sustituido los modelos de riesgo estáticos por un motor inteligente de "Recuperación Cíclica". No se trata de un sistema de Martingala; dependiendo de su configuración, puede aumentar, disminuir o restablecer el tamaño de los lotes para suavizar la curva de la renta variable.

Protección contra caídas: Sus datos están seguros. El EA guarda automáticamente su estado de recuperación en la memoria del terminal. Si su VPS se reinicia o se pierde la energía, el EA se reanuda exactamente donde lo dejó.

Portfolio Ready: Puede ejecutar Range Cycle Pro MT4 en múltiples gráficos simultáneamente. Mediante la asignación de unnúmero mágico único, cada gráfico gestiona su propio ciclo de recuperación de forma independiente. Usando el EA con diferentes configuraciones en diferentes gráficos o activos, puede implementar fácilmente estrategias deCobertura, Portfolio Trading, Scalping, Grid Trading, ORB.

Cómo funciona

Escanear: El EA mide los precios máximos y mínimos durante la "Hora de Referencia" seleccionada (por ejemplo, la primera hora de la Sesión de Londres) y dibuja un recuadro visual en el gráfico, destacando explícitamente elRangoMáximo y el Rango Mínimo. Ejecutar: Dependiendo de su modo, entra en una operación cuando el precio rompe este rango (Breakout) o lo rechaza (Reversión). Gestionar: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro. Cuando una operación se cierra (tanto si alcanza el Stop Loss como si alcanza el Take Profit), el sistema de Recuperación de Ciclos se activa para calcular el tamaño exacto de la siguiente entrada basándose en la lógica de Gestión Monetaria elegida.

Parámetros

=== Ajustes de Hora (Hora del Servidor)

Hora/Minuto de Inicio de Rango: La hora específica a la que el EA comienza a analizar el mercado.

Duración del Rango: Cuánto tiempo (en minutos) el EA mide el rango Alto/Bajo.

Duración de la Operación: La ventana de operación activa. El EA deja de buscar señales después de este tiempo.

=== Configuración de la Estrategia

Modo de Estrategia: Elija Breakout ( Seguimiento de Tendencia) o Reversión ( Contra-Tendencia).

Número Mágico: Un ID único para el EA.Nota: Utilice números diferentes si opera con múltiples símbolos/conjuntos.

=== Gestión de Riesgo y Dinero

SL %: Distancia de Stop Loss (como porcentaje del precio).

Enable M.M.S: Activa o desactiva el sistema de recuperación cíclica.

M.M.S Logic: Selecciona cómo el sistema gestiona el tamaño de los lotes. Nota: Esto no es siempre un multiplicador; cambia en función del modo: + Ganancia | R Pérdida: Aumenta el tamaño del lote después de una Ganancia para maximizar las rachas de ganancias. Vuelve al lote base inmediatamente después de una Pérdida para proteger el capital y bloquear las ganancias obtenidas. + Ganancia | - Pérdida: Aumenta el tamaño del lote después de una Ganancia . Disminuye gradualmente el tamaño del lote después de una Pérdida ( en lugar de un reinicio completo) para un crecimiento más suave. Se reinicia completamente cuando se alcanza el objetivo del ciclo. - Ganancia | + Pérdida: Aumenta el tamaño del lote después de una Pérdida para recuperar la reducción. Disminuye después de una Ganancia y se reinicia completamente una vez que se alcanza el Objetivo del Ciclo.

M.M.S Reset Cycle: Número máximo de pasos permitidos antes de que el sistema fuerce un reset (Safety Cap).

=== Visualización

Activar Visualización : Dibuja la Caja de Referencia y las Líneas de Rango en el gráfico.

Color del Cuadro de Rango / Color de las Líneas Altas/Bajas del Rango: Personalice los colores para que coincidan con el tema de su gráfico.

Habilitar Formato de Gráfico: Limpia automáticamente el gráfico (Cuadrícula, Colores, Velas) para un aspecto profesional cuando se carga el EA.

=== Tiempo de Salida

Forzar Cierre: Característica opcional para cerrar automáticamente todas las operaciones a una hora específica (por ejemplo, al final de la sesión de EE.UU., antes de la medianoche,...).

Recomendaciones

Optimización: Utilice el Probador de Estrategias para identificar las horas más volátiles para su activo y determinar el Modo de Estrategia óptimo ( Breakout vs. Reversión) para las condiciones actuales del mercado. Las configuraciones más comunes incluyen la apertura de Londres para los pares GBP o la apertura de Nueva York para los índices estadounidenses. La arquitectura eficiente del EA le permite ejecutar optimizaciones rápidas, ayudándole a encontrar el momento preciso y los ajustes que se alinean con su estilo personal de negociación.

Control Manual: Puede pulsar F3 en su terminal para ver o borrar las variables de recuperación almacenadas si desea reajustar manualmente el EA.

Descargas y archivos de configuración: ¡Sáltese la optimización y empiece inmediatamente! Descargue el Manual de Usuario oficial y los archivos .set optimizados para EURUSD, XAUUSD(Oro), y NDX100(Nasdaq) aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766620





Nota importante sobre Backtesting y capturas de pantalla:

Range Cycle Pro para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/160193 Debido a las limitaciones de calidad y cantidad de datos históricos en MetaTrader 4 con muchos brokers, las capturas de pantalla proporcionadas aquí son de la versión MT5. Tenga la seguridad de que Range Cycle Pro utiliza exactamente la misma lógica y estructura de código para MT4 y MT5, por lo que puede descargar y utilizar con confianza los archivos predefinidos de la entrada del blog relacionada. Si su broker no proporciona datos de tick de alta calidad para backtesting en MT4, le recomiendo descargar la versión gratuita de Range Cycle Pro para MT5 para ejecutar sus backtests. A continuación, puede utilizar los mismos ajustes aquí en MT4. Si usted no está restringido al uso de MT4, el uso de la versión MT5 de Range Cycle Pro es muy recomendable para la mejor experiencia.





Advertencia de Riesgo Operar en mercados financieros implica un riesgo significativo. Aunque Range Cycle Pro MT4 ofrece modos para gestionar los drawdowns, algunos ajustes (específicamente el modo "- Win | + Loss") utilizan una lógica de recuperación que aumenta la exposición al riesgo. Por favor, realice un backtesting exhaustivo yevite establecer números altos para el objetivo del ciclo para asegurarse de que los ajustes se ajustan a su tolerancia al riesgo.