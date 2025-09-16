Algo Capital I AI Trader: Potenciando a los Traders con Integridad y Perspicacia





Algo Capital se enorgullece de presentar su primer AI Trader de inteligencia avanzada, diseñado para transformar su experiencia de trading a través de la precisión, la adaptabilidad y la inteligencia de mercado avanzada.

Esta solución, basada en algoritmos propios y en una profunda investigación de mercado, está diseñada para ofrecer un rendimiento constante y de alta calidad en diversas condiciones de mercado.





¿Por qué Algo Capital?





Estrategias de negociación sólidas: Desarrollado a través de rigurosas pruebas, nuestro asesor de trading integra sofisticados modelos de ejecución con una diversa gama de estrategias, asegurando fiabilidad y resistencia en mercados volátiles.

Desarrollado a través de rigurosas pruebas, nuestro asesor de trading integra sofisticados modelos de ejecución con una diversa gama de estrategias, asegurando fiabilidad y resistencia en mercados volátiles. Análisis de mercado en múltiples marcos temporales: Los modelos dinámicos analizan simultáneamente múltiples marcos temporales, ofreciendo una perspectiva completa del comportamiento del mercado. Este enfoque reduce las señales falsas y mejora significativamente la precisión de entrada y salida.

marcos temporales: Los modelos dinámicos analizan simultáneamente múltiples marcos temporales, ofreciendo una perspectiva completa del comportamiento del mercado. Este enfoque reduce las señales falsas y mejora significativamente la precisión de entrada y salida. Gestión avanzada del riesgo: Basado en pruebas basadas en escenarios, nuestro sistema incorpora controles de riesgo configurables diseñados para salvaguardar el capital al tiempo que identifica oportunidades de crecimiento de alta probabilidad.





Características principales Ejecución de operaciones probada: Estrategias optimizadas para funcionar en distintas condiciones de mercado.

Estrategias optimizadas para funcionar en distintas condiciones de mercado. Gestión automatizada de operaciones: Gestión precisa de entradas, salidas y dimensionamiento de posiciones.

Gestión precisa de entradas, salidas y dimensionamiento de posiciones. Navegación adaptativa por el mercado: Simplifica la toma de decisiones para los principiantes, al tiempo que ofrece profundidad analítica para los operadores experimentados.





Especificaciones técnicas





Instrumentos soportados: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD. GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD. GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Próximamente: Índices, petróleo y oro

Índices, petróleo y oro Plazos recomendados: Gráfico diario

Gráfico diario Depósito Mínimo: GBP 5000

GBP 5000 Tipo de cuenta óptimo: ECN / spread bruto

ECN / spread bruto Rango de Apalancamiento: 1:30 - 1:1000

1:30 - 1:1000 Tamaño máximo del lote base: 0.1 (el tamaño del lote de 0.1 el par más caro en la divisa base)





Conclusión: Libere el poder del EA de Algo Capital





En Algo Capital, creemos que el éxito en el trading es una maratón, no un sprint. Nos centramos en la construcción de asociaciones a largo plazo con los clientes, ofreciendo consistencia sin la carga del análisis manual, errores de ejecución, o la toma de decisiones emocionales.

Opere con claridad, confianza y control.





Descargo de responsabilidad: Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere siempre con responsabilidad.