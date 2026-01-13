Aurum Gold Pro
- Asesores Expertos
- Mainara Mello Da Silva
- Versión: 4.30
- Activaciones: 10
👇
🔶 AURUM GOLD PRO
Robot profesional de trading de oro para XAUUSD - MetaTrader 5
Aurum Gold Pro es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1, diseñado para traders que buscan un riesgo controlado, consistencia a largo plazo y crecimiento sostenible del capital.
Este robot no está construido para el juego o poco realistas ganancias a corto plazo.
Fue diseñado con una mentalidad de preservación de capital, centrándose en la ejecución disciplinada y la supervivencia a largo plazo a través de diferentes condiciones de mercado.
🚫 Lo que Aurum Gold Pro NO utiliza
Para garantizar la estabilidad y evitar riesgos ocultos, el sistema NO utiliza:
❌ Martingala
❌ Cuadrícula
❌ Cobertura
❌ Apilamiento de operaciones
❌ scalping de alta frecuencia.
Cada operación es independiente, está totalmente controlada por el riesgo y se ejecuta únicamente en condiciones de mercado validadas.
🧠 Lógica y estrategia de negociación
-
Mercado: Oro (XAUUSD)
-
Marco temporal: H1
-
Dirección: SÓLO COMPRA (sesgo de seguimiento de tendencia)
-
Filtros de mercado:
-
Alineación de tendencia EMA (H1 & H4)
-
Confirmación de volatilidad mediante ATR
-
-
Ejecución: Una operación cada vez
-
Frecuencia de operaciones: Baja a moderada (calidad sobre cantidad)
El robot evita condiciones de mercado laterales, inestables y de baja calidad.
📊 Perfiles de riesgo incorporados (Característica principal)
Aurum Gold Pro incluye tres perfiles de riesgo predefinidos, seleccionables directamente desde el panel de control en el gráfico:
🟢 Conservador
-
Riesgo por operación: ~0,30%.
-
Diseñado para la protección del capital
-
Curva de renta variable suave
-
Ideal para operadores prudentes y cuentas a largo plazo
🔵 Equilibrado (Recomendado)
-
Riesgo por operación: ~0,60%
-
Equilibrio entre crecimiento y seguridad
-
Recomendado para la mayoría de los usuarios
-
Sólida estructura de riesgo/recompensa a largo plazo
🔴 Agresivo
-
Riesgo por operación: ~1,00
-
Mayor potencial de rentabilidad
-
Mayores drawdowns esperados
-
Recomendado sólo para operadores con experiencia
El tamaño de la posición se calcula automáticamente, en función del saldo de la cuenta y el perfil de riesgo seleccionado.
Tamaños de cuenta recomendados
Recomendaciones realistas alineadas con el diseño del sistema:
Modo Conservador
-
Mínimo $200
-
Ideal: $500+
Modo equilibrado
-
Mínimo $500
-
Ideal: 1.000 $ o más
Modo agresivo
-
Mínimo $3,000
-
Ideal: 5.000 - 10.000
🛡️ Protección avanzada del capital
-
Límites de detracción diarios y semanales
-
Reducción automática del riesgo tras pérdidas consecutivas
-
Filtro de diferencial
-
Filtro de volatilidad basado en ATR
-
Control del tiempo de la sesión de negociación
-
Lógica de equilibrio opcional
Objetivo principal: la supervivencia primero, los beneficios después.
🖥️ Panel de control profesional en el gráfico
El panel de control integrado le permite
-
Iniciar o pausar la negociación al instante
-
Cambiar los perfiles de riesgo en tiempo real
-
Supervisar el saldo, la equidad, el diferencial, el nivel de riesgo y la hora del servidor
-
Ver claramente el estado del sistema en todo momento
No requiere ninguna configuración compleja.
📈 Pruebas retrospectivas y transparencia
-
Backtests con una calidad de modelado del 99
-
Diferenciales variables
-
Múltiples ciclos de mercado probados (2020-2026)
-
Sin ajuste de curvas
-
Sin lógica oculta
Todos los resultados mostrados son simulaciones históricas, no garantías de rendimiento futuro.
Broker y entorno de ejecución
Broker recomendado: IC Markets
Otros Brokers: Cualquier broker confiable que ofrezca operar con Oro (XAUUSD)
VPS: Recomendado para una mejor ejecución y estabilidad
IC Markets fue utilizado durante la prueba y validación del sistema debido a su alta calidad de ejecución y bajos spreads en Oro.
⚠️ Descargo de responsabilidad
-
Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios
-
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
-
Operar implica un riesgo financiero
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real
🔑 Nota final
Aurum Gold Pro no está construido para los jugadores.
Está construido para los comerciantes que entienden que:
La consistencia gana a la exageración
El control del riesgo gana a la agresividad
La disciplina gana a la emoción
Acerca de los precios
El precio de Aurum Gold Pro refleja:
-
Arquitectura avanzada del sistema
-
Múltiples perfiles de riesgo incorporados
-
Años de pruebas históricas de mercado
-
Un enfoque de trading profesional a largo plazo
Esto no es un robot barato -
es un sistema de comercio serio.