👇

🔶 AURUM GOLD PRO

Robot profesional de trading de oro para XAUUSD - MetaTrader 5

Aurum Gold Pro es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1, diseñado para traders que buscan un riesgo controlado, consistencia a largo plazo y crecimiento sostenible del capital.

Este robot no está construido para el juego o poco realistas ganancias a corto plazo.

Fue diseñado con una mentalidad de preservación de capital, centrándose en la ejecución disciplinada y la supervivencia a largo plazo a través de diferentes condiciones de mercado.

🚫 Lo que Aurum Gold Pro NO utiliza

Para garantizar la estabilidad y evitar riesgos ocultos, el sistema NO utiliza:

❌ Martingala

❌ Cuadrícula

❌ Cobertura

❌ Apilamiento de operaciones

❌ scalping de alta frecuencia.

Cada operación es independiente, está totalmente controlada por el riesgo y se ejecuta únicamente en condiciones de mercado validadas.

🧠 Lógica y estrategia de negociación

Mercado: Oro (XAUUSD)

Marco temporal: H1

Dirección: SÓLO COMPRA (sesgo de seguimiento de tendencia)

Filtros de mercado: Alineación de tendencia EMA (H1 & H4) Confirmación de volatilidad mediante ATR

Ejecución: Una operación cada vez

Frecuencia de operaciones: Baja a moderada (calidad sobre cantidad)

El robot evita condiciones de mercado laterales, inestables y de baja calidad.

📊 Perfiles de riesgo incorporados (Característica principal)

Aurum Gold Pro incluye tres perfiles de riesgo predefinidos, seleccionables directamente desde el panel de control en el gráfico:

🟢 Conservador

Riesgo por operación: ~0 ,30% .

Diseñado para la protección del capital

Curva de renta variable suave

Ideal para operadores prudentes y cuentas a largo plazo

🔵 Equilibrado (Recomendado)

Riesgo por operación: ~0 ,60%

Equilibrio entre crecimiento y seguridad

Recomendado para la mayoría de los usuarios

Sólida estructura de riesgo/recompensa a largo plazo

🔴 Agresivo

Riesgo por operación: ~1 ,00

Mayor potencial de rentabilidad

Mayores drawdowns esperados

Recomendado sólo para operadores con experiencia

El tamaño de la posición se calcula automáticamente, en función del saldo de la cuenta y el perfil de riesgo seleccionado.

Tamaños de cuenta recomendados

Recomendaciones realistas alineadas con el diseño del sistema:

Modo Conservador

Mínimo $200

Ideal: $500+

Modo equilibrado

Mínimo $500

Ideal: 1.000 $ o más

Modo agresivo

Mínimo $3,000

Ideal: 5.000 - 10.000

🛡️ Protección avanzada del capital

Límites de detracción diarios y semanales

Reducción automática del riesgo tras pérdidas consecutivas

Filtro de diferencial

Filtro de volatilidad basado en ATR

Control del tiempo de la sesión de negociación

Lógica de equilibrio opcional

Objetivo principal: la supervivencia primero, los beneficios después.

🖥️ Panel de control profesional en el gráfico

El panel de control integrado le permite

Iniciar o pausar la negociación al instante

Cambiar los perfiles de riesgo en tiempo real

Supervisar el saldo, la equidad, el diferencial, el nivel de riesgo y la hora del servidor

Ver claramente el estado del sistema en todo momento

No requiere ninguna configuración compleja.

📈 Pruebas retrospectivas y transparencia

Backtests con una calidad de modelado del 99

Diferenciales variables

Múltiples ciclos de mercado probados (2020-2026)

Sin ajuste de curvas

Sin lógica oculta

Todos los resultados mostrados son simulaciones históricas, no garantías de rendimiento futuro.

Broker y entorno de ejecución

Broker recomendado: IC Markets

Otros Brokers: Cualquier broker confiable que ofrezca operar con Oro (XAUUSD)

VPS: Recomendado para una mejor ejecución y estabilidad

IC Markets fue utilizado durante la prueba y validación del sistema debido a su alta calidad de ejecución y bajos spreads en Oro.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Operar implica un riesgo financiero

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real

🔑 Nota final

Aurum Gold Pro no está construido para los jugadores.

Está construido para los comerciantes que entienden que:

La consistencia gana a la exageración

El control del riesgo gana a la agresividad

La disciplina gana a la emoción

Acerca de los precios

El precio de Aurum Gold Pro refleja:

Arquitectura avanzada del sistema

Múltiples perfiles de riesgo incorporados

Años de pruebas históricas de mercado

Un enfoque de trading profesional a largo plazo

Esto no es un robot barato -

es un sistema de comercio serio.