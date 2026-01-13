Aurum Gold Pro

Robot profesional de trading de oro para XAUUSD - MetaTrader 5

Aurum Gold Pro es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1, diseñado para traders que buscan un riesgo controlado, consistencia a largo plazo y crecimiento sostenible del capital.

Este robot no está construido para el juego o poco realistas ganancias a corto plazo.
Fue diseñado con una mentalidad de preservación de capital, centrándose en la ejecución disciplinada y la supervivencia a largo plazo a través de diferentes condiciones de mercado.

🚫 Lo que Aurum Gold Pro NO utiliza

Para garantizar la estabilidad y evitar riesgos ocultos, el sistema NO utiliza:

❌ Martingala
❌ Cuadrícula
❌ Cobertura
❌ Apilamiento de operaciones
❌ scalping de alta frecuencia.

Cada operación es independiente, está totalmente controlada por el riesgo y se ejecuta únicamente en condiciones de mercado validadas.

🧠 Lógica y estrategia de negociación

  • Mercado: Oro (XAUUSD)

  • Marco temporal: H1

  • Dirección: SÓLO COMPRA (sesgo de seguimiento de tendencia)

  • Filtros de mercado:

    • Alineación de tendencia EMA (H1 & H4)

    • Confirmación de volatilidad mediante ATR

  • Ejecución: Una operación cada vez

  • Frecuencia de operaciones: Baja a moderada (calidad sobre cantidad)

El robot evita condiciones de mercado laterales, inestables y de baja calidad.

📊 Perfiles de riesgo incorporados (Característica principal)

Aurum Gold Pro incluye tres perfiles de riesgo predefinidos, seleccionables directamente desde el panel de control en el gráfico:

🟢 Conservador

  • Riesgo por operación: ~0,30%.

  • Diseñado para la protección del capital

  • Curva de renta variable suave

  • Ideal para operadores prudentes y cuentas a largo plazo

🔵 Equilibrado (Recomendado)

  • Riesgo por operación: ~0,60%

  • Equilibrio entre crecimiento y seguridad

  • Recomendado para la mayoría de los usuarios

  • Sólida estructura de riesgo/recompensa a largo plazo

🔴 Agresivo

  • Riesgo por operación: ~1,00

  • Mayor potencial de rentabilidad

  • Mayores drawdowns esperados

  • Recomendado sólo para operadores con experiencia

El tamaño de la posición se calcula automáticamente, en función del saldo de la cuenta y el perfil de riesgo seleccionado.

Tamaños de cuenta recomendados

Recomendaciones realistas alineadas con el diseño del sistema:

Modo Conservador

  • Mínimo $200

  • Ideal: $500+

Modo equilibrado

  • Mínimo $500

  • Ideal: 1.000 $ o más

Modo agresivo

  • Mínimo $3,000

  • Ideal: 5.000 - 10.000

🛡️ Protección avanzada del capital

  • Límites de detracción diarios y semanales

  • Reducción automática del riesgo tras pérdidas consecutivas

  • Filtro de diferencial

  • Filtro de volatilidad basado en ATR

  • Control del tiempo de la sesión de negociación

  • Lógica de equilibrio opcional

Objetivo principal: la supervivencia primero, los beneficios después.

🖥️ Panel de control profesional en el gráfico

El panel de control integrado le permite

  • Iniciar o pausar la negociación al instante

  • Cambiar los perfiles de riesgo en tiempo real

  • Supervisar el saldo, la equidad, el diferencial, el nivel de riesgo y la hora del servidor

  • Ver claramente el estado del sistema en todo momento

No requiere ninguna configuración compleja.

📈 Pruebas retrospectivas y transparencia

  • Backtests con una calidad de modelado del 99

  • Diferenciales variables

  • Múltiples ciclos de mercado probados (2020-2026)

  • Sin ajuste de curvas

  • Sin lógica oculta

Todos los resultados mostrados son simulaciones históricas, no garantías de rendimiento futuro.

Broker y entorno de ejecución

Broker recomendado: IC Markets

Otros Brokers: Cualquier broker confiable que ofrezca operar con Oro (XAUUSD)

VPS: Recomendado para una mejor ejecución y estabilidad

IC Markets fue utilizado durante la prueba y validación del sistema debido a su alta calidad de ejecución y bajos spreads en Oro.

⚠️ Descargo de responsabilidad

  • Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

  • Operar implica un riesgo financiero

  • Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real

🔑 Nota final

Aurum Gold Pro no está construido para los jugadores.

Está construido para los comerciantes que entienden que:

La consistencia gana a la exageración
El control del riesgo gana a la agresividad
La disciplina gana a la emoción

Acerca de los precios

El precio de Aurum Gold Pro refleja:

  • Arquitectura avanzada del sistema

  • Múltiples perfiles de riesgo incorporados

  • Años de pruebas históricas de mercado

  • Un enfoque de trading profesional a largo plazo

Esto no es un robot barato -
es un sistema de comercio serio.

