WallStreet Recovery PRO
- Asesores Expertos
- Lachezar Krastev
- Versión: 1.8
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
WallStreetRecovery PRO es un poderoso sistema de trading TOTALMENTE automatizado construido sobre el legendario núcleo del Robot Forex WallStreet - uno de los asesores expertos más populares y probados en el tiempo en el mundo.
- Sistema avanzado de gestión monetaria: ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el nivel de riesgo.
- Filtro de Noticias de Alto Impacto - evita operar durante noticias volátiles.
- Eficaz lógica de negociación dinámica: se adapta a las condiciones actuales del mercado para optimizar las entradas y salidas.
- Sistema de protección contra caídas: limita dinámicamente el riesgo para proteger su capital.
- Sistema avanzado de gestión del tiempo - permite un control preciso de las sesiones de negociación.
- Revolucionario Módulo Broker SPY - para proteger su capital de brokers poco éticos.
- Stop Loss y Take Profit Dinámicos Inteligentes - niveles de salida flexibles ajustados a la volatilidad.
- High Slippage & Spread Protection - evita la ejecución durante condiciones desfavorables.
- Sistema de protección de beneficios - bloquea las ganancias una vez que las operaciones entran en beneficios.
Pares soportados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
Recomendaciones oficiales
Con años de estrategia probada a sus espaldas y una nueva generación de tecnología de recuperación, WallStreet Recovery PRO es su socio profesional para el mercado de divisas moderno.
Configuración de WallStreet Recovery PRO
- WinLargeFonts true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows.
- Magic: identificador único mediante el cual WallStreet Recovery PRO reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto.
- EA_Comment: puede escribir aquí un comentario, si desea marcar las operaciones de WallStreet Recovery PRO.
- MaxSpread: spread máximo permitido.
- MaxSpreadExit: MaxSpreadExit: el parámetro se utiliza para controlar el cierre de las operaciones y evitar el cierre de las operaciones cuando las condiciones actuales del mercado no son buenas. Especialmente cuando el spread actual es mayor que MaxSpreadExit.
- Slippage: deslizamiento máximo permitido.
- StealthMode true/false: modo que oculta los niveles de stoploss y takeprofit en la lógica del programa, haciéndolos invisibles a los brokers. Si utiliza este modo, las órdenes stoploss y takeprofit no se encuentran en el servidor de negociación. En este caso, si su terminal de trading no está conectado, o el robot no funciona, sus órdenes no estarían protegidas. Sin embargo, recomendamos encarecidamente utilizar el StealthMode, ya que en algunos casos los niveles de StopLoss visibles podrían ser atacados tendenciosamente por algoritmos que algunos brokers poco éticos podrían utilizar.
- EmergencyStopDist: este parámetro asegura un segundo nivel de protección, cuando se utiliza el StealthMode. En valores superiores a cero activa un segundo nivel de StopLoss verdadero (de Emergencia) a una distancia superior a la que se encuentra el StopLoss virtual oculto. En tal caso el valor del nuevo StopLoss de emergencia será la suma del valor de EmergencyStopDist más el valor del StopLoss oculto.
- NFA true/false: utilice "true" si su broker está regulado por la NFA.
- No_Hedge true/false: utilice "true" si desea cancelar todas las operaciones de cobertura.
I'm impressed with backtests and live results. Looking forward to see how it performs on live account.