Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Nuestro equipo está encantado de presentar Trading Robot, el asesor experto en comercio inteligente de última generación para el terminal MetaTrader.

AI Sniper es un robot comercial inteligente y autooptimizado diseñado para terminales   MT4  .

Utilizando un algoritmo sofisticado y metodologías comerciales de vanguardia, AI Sniper personifica la excelencia en la optimización comercial.

Con más de 15 años de amplia experiencia tanto en el mercado bursátil como en el mercado bursátil, nuestro equipo ha creado este Asesor Experto, incorporando características innovadoras de gestión de estrategias, funcionalidades inteligentes y una interfaz gráfica intuitiva.

Cada faceta de AI Sniper está meticulosamente diseñada y respaldada por un código de programa rigurosamente probado.

Su inteligencia computacional avanzada opera a través de intrincados análisis técnicos, realizando miles de cálculos matemáticos con cada movimiento de precios.

Esto permite a AI Sniper identificar puntos óptimos de entrada y salida para las operaciones, ya sea en tendencias de mercado alcistas o bajistas, asegurando una ejecución precisa de las órdenes de COMPRA o VENTA.

Dentro de nuestra visión, misión y estrategia se encuentra un firme compromiso de equipar a los operadores con herramientas incomparables para el éxito.

AI Sniper fusiona múltiples funciones de estrategia comercial en un robot comercial singular e integral preparado para mejorar sus esfuerzos comerciales.

Nuestro principal objetivo es su éxito.

Lo invitamos a descargar, probar y presenciar de primera mano las capacidades transformadoras de AI Sniper .

Experimente el futuro del trading hoy.

Versión MT5
 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar
 Cómo instalar
   Cómo obtener archivos de registro   Cómo probar y optimizar   Todos los productos de Expforex

Generalmente recomiendo símbolos volátiles y pares comerciales. Para que el asesor experto trabaje constantemente, elija instrumentos comerciales volátiles.


  • Para operaciones completamente automatizadas, recomiendo  xCustomEA
  • Para operaciones manuales completas, recomiendo VirtualTradePad
  • Basado en el asesor experto más popular , TickSniper.


#etiquetas   Expforex, Vladon,   Take Profit, ayudante de Forex, comercio de Forex, asistente de comerciante , beneficio final, parada final inteligente , comercio de divisas, comercio de divisas con ai, comercio de divisas con ai, comercio de divisas con ai, bot de forex, ai en forex, bot de comercio de forex, robot de comercio con ai, ai para el comercio de divisas, robot de forex, robot de forex ai, mejor ai para el comercio de divisas, comerciante de ai, señales de forex, mercado de divisas, mejor robot de comercio de ai, myfxbook, comerciante de ai , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Comentarios 3
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Productos recomendados
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Asesores Expertos
Aureus Quantum surge - h1: liberar el potencial del comercio automático de oro Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Señal de cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Perfil + vendedor Resumen Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de última generación diseñado para comerciar xausd (oro) durante el período h1. Combina múltiples indicadores técnicos con técnicas sólidas de gestión de riesgos para proporcion
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El asesor Golden City es realmente prometedor gracias a su enfoque integral para automatizar la toma de decisiones en el mercado Forex. Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de factores antes de utilizarlo: La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Características principales de Golden City Automatización : El asesor toma decisiones de forma independiente, basándose en complejos algoritmos de análisis de la situación
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Asesores Expertos
Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. - Usted puede encontrar el indicador por mi nombre. Que está en la imagen y el vídeo. En mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Acerca de mql5.com: "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU
HighScalpel
Ivan Simonika
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el sistema de scalping HighScalpel. Es suficiente para optimizar una vez, por ejemplo, por mes. Después de eso, muestra excelentes resultados en el período hacia adelante (varias veces mayor), que se puede ver en las capturas de pantalla. ¡Esté atento a los indicadores de spread de su broker! Cuanto mayor sea el spread, menor será la frecuencia de las entradas en el mercado. Si el spread es superior a 20 pips, entonces el número de entradas cae en dos órdenes de magnitud. Lo ideal
A muving average turn positioning builder EA
Klein Gyula
Asesores Expertos
Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Felvétel Harmadik. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Teléfonos Negyedik. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU) ¡Nice Day Signalos! Construcción positiva Muving Average Giro. Construcción positiva para Moving Average Giro. Si el Muving Average
Candlestick King
Sean J Evans
Asesores Expertos
Visión general Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y operar patrones de velas específicos basados en configuraciones definidas por el usuario. Utiliza múltiples indicadores técnicos para confirmar tendencias, volumen y oportunidades de negociación. El EA incluye características tales como horas de negociación personalizables, stop loss, take profit, trailing stops y tamaño del lote. Este AE es una herramienta destinada a ayudar a los operadores a probar y desarrollar sus pro
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Trading Vision Expert
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Asesores Expertos
GOL DE ORO ( SISTEMA GGG ) ¡¡¡NUEVOS LANZAMIENTOS!!! Actualizado Junio 2020 Puro Indicador Técnico No Martingala No Hedging No Grid Menos riesgo / Más recompensa Tamaño de los lotes : 200 $ / 0.01 lotes estándar Divisa : mejor en ORO (XAUUSD) & PLATA (XAGUSD) ********** : ( no recomendado ) NZD , JPY , CHF Marco de tiempo : H1 ( recomendado ) o superior Sobrevivir en Lateral / Fuerte ganancia en Tendencia / Menor Drawdown ( menos del 30% )
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Voy a apoyar sólo a mi cliente. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Movimiento de Precios , Fondo Min 500$. Lote0.01 con 30 Segundos de apertura de la próxima operación, XAUUSD y los principales pares de divisas. Parámetros Parámetros generales de comercio Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias de marco de tiempo actuales fijas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Cerrar Funciones - Estrategias actuales MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Asesores Expertos
Robot de reembolso. El dinero del depósito gira alrededor de cero, mientras se realizan muchas transacciones y se acumula un descuento, no carga el depósito, hay un stop loss y un take profit, lo cual es claramente una tendencia en el gráfico diario. Con reversiones largas, el robot pierde, pero sucede de manera muy lenta y relativamente segura, por lo que se recomienda seguir la tendencia al menos una vez al día y apagarla si hay signos de reversión en el gráfico diario. Como indicador de la di
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Asesores Expertos
Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Felvétel Harmadik. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Teléfonos Negyedik. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU) ¡Nice Day Signalo
Fisher Steels
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Fisher Steel implementa el máximo de las definiciones HFT. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, debe convertirse en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Se utilizan tanto stop losses virtuales como reales. Condiciones normales de trabajo : Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanta más latencia tenga su broker en el importe del canal de Internet,
Bravo Runner
Gabriel Beaird
Asesores Expertos
Criptomoneda - XRPUSD/BTCUSD Tiempo de vela - 5m para obtener mejores resultados Apalancamiento - 1:5 Esta estrategia utiliza RSI, CCI y algunos otros indicadores cuando cumplen con ciertos niveles. *EL BACKTESTING COINCIDE CON LA DEMO EN VIVO* DATE: 2018 - OCT 2019 CURRENCY: XRPUSD CANDLE TIME: 5M Barras en prueba 137239 Ticks modelados 5913780 Calidad de modelado 90.00% Errores de gráficos no coincidentes 0 Depósito inicial 3000.00 Diferencial 85 Beneficio neto total 1362781.92 Beneficio bru
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor de rejilla totalmente automático para la aceleración de depósitos . Puede ser utilizado para el comercio tranquilo regular . Cualquier marco de tiempo , pero recomiendo m15, cualquier par de divisas con potencial de movimiento de retorno al precio medio, es decir: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ventajas de este asesor : 1. Normalmente, las rejillas para el movimiento de retorno utilizan los precios de los instrumentos desde el valor medio; este asesor utiliza un aumento anormal de la volatilid
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT4 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
A todos nos gusta operar con seguridad, de forma que con una reducción mínima puedas ganar suficiente dinero para vivir y que aún te sobre algo. Sin embargo, esto requiere un depósito serio, de lo contrario el dinero que ganes no será suficiente ni siquiera para pagar tus necesidades mínimas. ¿De dónde puedo sacar dinero? Ganar dinero mediante el trabajo físico es bueno en teoría, pero en la práctica es poco probable que funcione. Pedir un préstamo o un crédito es muy peligroso y está rotundame
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Asesores Expertos
Multi instrumento y multi marco de tiempo EA, con los mejores indicadores. El MSD EA se puede utilizar para el comercio automatizado y manual. Haga clic en el botón '?' del panel de control para obtener información sobre los distintos elementos del EA MSD. Utiliza ATR Take Profits, ATR Stop Losses y ATR Trailing Stops. Viene con un medidor de Fuerza de Divisas FX y un indicador de Sesiones de Mercado. Tiene la opción de colocar Líneas de Comercio (Compra, Venta, Cierre, Alarma). Cuando el preci
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill": trading de precisión para oro (XAU/USD) Domine el mercado del oro con una estrategia de trading segura y rentable "One Shot One Kill" es un asesor experto (EA) de nivel profesional optimizado específicamente para operar con oro (XAU/USD) y, al mismo tiempo, lo suficientemente versátil como para operar con los principales pares de divisas. Este EA sigue
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilidades
QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Asesores Expertos
EA Voltz Oro EA Voltz fue diseñado en base a las recomendaciones de los encantadores clientes de EA Calmed. EA Voltz cuenta con 2 Estrategias con 3 mejoras opcionales además EA Voltz tiene una opción para evitar Zonas de Soporte y Resistencia; Hemos tratado de probarlo en Oro y BTC pero nada está garantizado, por favor haga sus propias pruebas y evalúe su riesgo antes de ir en vivo. PARÁMETROS PRINCIPALES DE EA VOLTZ SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50) : Habilita la capacidad de establecer
ProfHedge
Mirko Terranova
Asesores Expertos
He aquí la traducción del texto al inglés: ProfHedge: Su socio de confianza para el comercio de divisas Presentamos ProfHedge , un Asesor Experto (EA) de alta calidad para MetaTrader 4 (MT4), diseñado para optimizar y simplificar sus operaciones en Forex. Características principales: Cobertura : ProfHedge emplea una estrategia de cobertura avanzada para proteger su cartera de movimientos desfavorables del mercado, reduciendo así el riesgo y aumentando las recompensas potenciales. Multidivisa :
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Dark Kakashi PRO EA es un asesor de Dark Kakashi FREE EA mejorado (por desgracia, derribaron deliberadamente las calificaciones, por lo que tuvieron que lanzar una versión de pago). Se han implementado todas las funciones que se solicitaron. El código ha sido reescrito y muchos errores han sido corregidos, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Este asesor se seguirá mejorando. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD) . También puede operar co
MaxiPro Average Euro MT4
Deniati Ndraha
Asesores Expertos
MaxiPro Average Euro utiliza un algoritmo único con la mejor estrategia de inversión que proporciona resultados más consistentes y estables. El trading automático es más consistente sin involucrar factores emocionales, haciéndolo más fácil y cómodo y adecuado para principiantes que quieren aprender y crear resultados a través del trading. Maximiza el trading con la protección de señales Autocut para cerrar órdenes de pérdidas y ganancias de manera que el trading está protegido del riesgo de mar
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Curador de divisas: Un moderno robot de comercio de divisas multidivisa Introducción Currency Curator es un innovador robot de trading multidivisa diseñado específicamente para automatizar y mejorar su experiencia de trading en Forex. Aprovechando algoritmos de vanguardia, este asesor experto realiza un análisis en profundidad de las condiciones del mercado y ejecuta operaciones con alta eficiencia. Su principal objetivo es dotar a los usuarios de herramientas fiables para operar con éxito, mini
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Otros productos de este autor
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
3 (3)
Asesores Expertos
Nuestro equipo está encantado de presentar Trading Robot, el asesor experto en comercio inteligente de última generación para el terminal MetaTrader. AI Sniper   es un robot comercial inteligente y autooptimizado diseñado para terminales   MT5 . Aprovecha un algoritmo inteligente y estrategias comerciales avanzadas para maximizar su potencial comercial. Con 15 años de experiencia en bolsas comerciales y el mercado de valores, hemos desarrollado funciones innovadoras de gestión de estrategias, f
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.62 (13)
Utilidades
Exp-Averager   está diseñado para promediar sus operaciones que han recibido una cierta reducción al abrir operaciones promedio. ¡El asesor puede abrir posiciones adicionales a favor y en contra de la tendencia! ¡Incluye un trailing stop promedio para una serie de posiciones! Están aumentando y disminuyendo el lote. Una estrategia popular para llevar posiciones no rentables al precio medio. Versión MT4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo obtener archivos de re
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (121)
Utilidades
Configuración automática, stop loss, takeprofit, trailing stop, niveles de equilibrio, habilitando stop loss   virtual   y takeprofit. Exp Assistant   te ayudará a organizar el mantenimiento de tus posiciones. Este programa, el Asesor Experto, está diseñado para establecer automáticamente el   valor Real o Virtual       Niveles   de Stop Loss y Take Profit   para sus posiciones mientras opera. Puede gestionar fácilmente todas las operaciones del Asesor Experto desde el panel de control del gráfi
FREE
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Asesores Expertos
La estrategia comercial basada en el modelo Swing implica colocar dos órdenes pendientes opuestas con lotes aumentados. A medida que el precio de mercado se mueve en una dirección determinada, se activa una de las órdenes mientras que el tamaño del lote de la otra aumenta. Este enfoque permite a los operadores obtener ganancias y minimizar los riesgos, lo que lo convierte en una forma confiable de operar con divisas, acciones y materias primas. El uso de esta estrategia en el comercio financiero
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Asesores Expertos
Asesor comercial universal en indicadores personalizados para MetaTrader 5 . Constructor de estrategia Versión para MetaTrader4:  la  versión  xCustomEA   para el terminal MetaTrader 4 La funcionalidad del asesor comercial universal xCustomEA duplica exactamente todos los parámetros de nuestro asesor  The X ,  excepto uno: El xCustomEA  funciona con un indicador personalizado y tiene la capacidad de programar su propia estrategia comercial para terminales MT5. El xCustomEA  tiene un enlace a i
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.5 (28)
Utilidades
La utilidad le permite probar manualmente sus estrategias en el probador de estrategias. Comercio con un clic en el gráfico de visualización. Una funcionalidad cómoda y completa para probar las habilidades comerciales ahora también está disponible en el probador de estrategias. Forex Tester Pad es un simulador de operaciones para probadores de estrategias. Negociar utilizando indicadores. Las principales funciones de nuestra utilidad. Versión MT4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Có
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 5 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias.   CloseIfProfitorLoss con seguimiento Puede habilitar las   paradas virtuales (orden separada)   , cálculo y cierre para   posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada)   , cerrar y calcular   todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos)   , habilitar trailing con fines de lucro (   Trailing   Profit) Las posiciones se cierran en función d
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Bibliotecas
Library para agregar el panel de información a su asesor experto para MetaTrader 5. No podemos garantizar que la información y la interfaz del programa le brinden ganancias en las ofertas, pero definitivamente diremos que incluso la interfaz más simple del programa puede fortalecer la primera impresión. La descripción detallada y las instrucciones para agregar nuestro panel a su   Asesor Experto se   encuentran en nuestro blog:   LIB - EAPADPRO Instrucciones paso a paso Descripción detallada de
FREE
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Utilidades
El Asesor Experto Duplicador   repite   operaciones / posiciones / un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 5   . Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia StopLoss, TakeProfit, uso de trailing stop y mucho más. Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. Es posible aumentar el tamaño del lote de las señales. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales! Aumento del lote de señal MQL5 Versión MT4
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilidades
Exp5 - COPYLOT MASTER es una copiadora comercial para МetaТrader 5 y MetaTrader 4. Copia las operaciones de Forex de cualquier cuenta. Instalación Este Asesor Experto es un maestro copista. Instale el Asesor Experto en la terminal desde la que desea copiar las operaciones. Especifique cualquier nombre de etiqueta de texto como pathWrite, por ejemplo, "COPY". Instale COPYLOT MASTER para MT5 en el terminal desde el que desea copiar las operaciones. Luego instale   COPYLOT Client MT4   en el   ter
FREE
Exp Assistant 4
Vladislav Andruschenko
4.88 (76)
Utilidades
Configuración de stop loss, toma de ganancias, stop de cola, niveles de equilibrio, habilitando paradas virtuales. Exp Assistant   te ayudará a organizar el mantenimiento de tus posiciones. Este Asesor Experto establecerá todos los niveles de pérdidas y pérdidas necesarios para sus posiciones. Todas las operaciones del Asesor Experto se administran desde el panel de control en el gráfico. Si tiene posiciones abiertas, pero su Asesor Experto no puede establecer stop-loss, tomar ganancias, parar o
FREE
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Asesores Expertos
Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Asesores Expertos
Asesor comercial universal en indicadores personalizados para MetaTrader 4 . Constructor de estrategia Versión para MetaTrader 4:  la  versión  xCustomEA   para el terminal MetaTrader 5 La funcionalidad del asesor comercial universal xCustomEA duplica exactamente todos los parámetros de nuestro asesor  The X ,  excepto uno: El xCustomEA  funciona con un indicador personalizado y tiene la capacidad de programar su propia estrategia comercial para terminales MT4. El xCustomEA  tiene un enlace a
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automático universal para MetaTrader 5 que trabaja con indicadores estándar. UniversalEA El Constructor EA cuenta con un gran conjunto de funciones. Puede seleccionar una de las 20 señales para abrir una posición y 5 de los 20 filtros para ordenar las señales de los indicadores estándar incluidos en el paquete MetaTrader. Además, puede ajustar los parámetros del indicador, seleccionar un período de tiempo y especificar una barra de señal para cada señal. Atención! Un n
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Utilidades
Este es un panel de estadísticas que proporciona un análisis de su cuenta de operaciones para MetaTrader 5. Los resultados del análisis se muestran en el gráfico en tiempo real. Versión MT4 Descripción completa +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo obtener archivos de registro     Cómo probar y optimizar     Todos los productos de Expforex El comercio de monedas múltiples es muy popular. Sin embargo, cuanto mayor es el número de operaciones, más difícil resulta analizar la rentabilidad de
FREE
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
Utilidades
Copiadora comercial para МetaТrader 4. Copia operaciones de divisas, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales de  МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 hoy. El algoritmo de copia único copia exactamente todas las transacciones desde la cuenta maestra a su cuenta de cliente. Alta velocidad de operación. Manejo de errores difíciles. Un potente conjunto de características. Todas estas cualidades se combinan en un solo programa - EXP
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Indicadores
INFOPad es un panel de información que crea información sobre el par de divisas seleccionado en el terminal MetaTrader 5. Hay 5 funciones de este indicador: Muestra la información principal y principal sobre el símbolo seleccionado: Preguntar BID, Spread, Stop Level, Swap, valor Tick, precios de comisión; Muestra los objetivos futuros del objetivo SL y del objetivo TP (el número de puntos del límite de pérdida y la ganancia establecidos, el monto en dólares); Muestra la ganancia recibida por lo
FREE
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.62 (39)
Utilidades
Este es un panel de estadísticas que proporciona un análisis de su cuenta de trading. Los resultados del análisis se muestran en el gráfico en tiempo real. El comercio de monedas múltiples es bastante popular hoy en día. Sin embargo, cuanto mayor sea la cantidad de operaciones, más difícil será analizar la rentabilidad de cada una de ellas. Versión MT 5 Descripción completa +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo obtener archivos de registro     Cómo probar y optimizar     Todos los producto
FREE
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilidades
SAFETYLOCK ofrece a los operadores una solución avanzada para protegerse contra las fuertes reversiones del mercado, colocando de manera automática una orden opuesta para cualquier posición ya abierta. Cuando un operador o un EA abre una posición, SAFETYLOCK crea inmediatamente una orden pendiente opuesta. Si la posición comienza a generar pérdidas, esta orden pendiente se activa, formando un bloqueo (lock) que minimiza el riesgo y protege su capital. Este potente EA ofrece una amplia gama de o
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilidades
La utilidad le permite probar manualmente sus estrategias en el probador de estrategias. Comercio con un clic en el gráfico de visualización. La última versión de la utilidad ofrece funciones avanzadas para que los operadores prueben manualmente sus estrategias comerciales. Con el probador de estrategias, ahora puede evaluar la efectividad de sus estrategias comerciales en un entorno simulado. Esta funcionalidad le permite analizar el rendimiento de sus técnicas comerciales y perfeccionarlas par
FREE
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilidades
Exp-Averager   está diseñado para promediar sus operaciones que han recibido una cierta reducción al abrir operaciones promedio. El asesor tiene la capacidad de abrir nuevas posiciones en tendencia o en contra de la tendencia actual. También incluye una función de trailing stop inteligente que se aplica a una serie de posiciones. El asesor puede aumentar o disminuir el tamaño del lote de las posiciones. Esta es una estrategia ampliamente utilizada para llevar las posiciones perdedoras al precio
Filtro:
multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
296932
Respuesta del desarrollador Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Respuesta al comentario