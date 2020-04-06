GridFollowWithMartingale
- Asesores Expertos
- Milbert Cuevas Cale
- Versión: 1.6
- Actualizado: 25 octubre 2025
- Activaciones: 12
Siempre se puede probar esto en la cuenta de demostración para ver la eficacia y usted se sorprenderá.
SmartGoldBotFixed EA - Sistema de Trading de Recuperación Adaptativa
SmartGoldBotFixed es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en MT4.
Combina el escalado progresivo de las operaciones, el control dinámico del riesgo y la lógica de bloqueo de beneficios para obtener rendimientos constantes en mercados volátiles.
Este EA gestiona de forma inteligente las posiciones de compra y venta con un sistema de recuperación incorporado y una dirección de operación configurable.
El algoritmo ha sido optimizado para limitar la exposición al tiempo que maximiza el potencial de beneficio diario.
Características principales
-
Lógica de Recuperación Progresiva - Abre posiciones adicionales sólo bajo pasos de precio controlados para recuperar detracciones temporales.
-
Modo dual de gestión del riesgo - Elija entre:
-
Riesgo basado en porcentaje (por defecto: 50% del saldo)
-
Riesgo de cantidad fija (por defecto: $1000)
-
-
Modo de operación flexible
-
Sólo COMPRA
-
Sólo VENTA
-
AUTO (compra o venta en función de la primera activación)
-
-
Parámetros ajustables
-
StartLot - tamaño inicial del lote
-
StepAgainst - distancia (en pips) para abrir la siguiente operación de recuperación
-
ProfitMultiplier - umbral de beneficio objetivo antes de cerrar todas las operaciones
-
MaxPositions - limita el número de operaciones abiertas (por defecto: 4)
-
RecoveryThreshold - controla cuando el EA deja de operar después de grandes caídas de capital
-
-
Características de seguridad
-
Limitador de reducción incorporado
-
Tamaño de lote normalizado automáticamente según los límites del broker
-
Separación de números mágicos para el uso de múltiples gráficos
-
Configuración de cuenta recomendada
-
Saldo mínimo: 2.000 USD
-
Tipo de cuenta: ECN / RAW spread (preferiblemente <20ms de ejecución)
-
Apalancamiento: 1:500 o superior
-
Marco temporal: M15 o H1
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Resumen de rendimiento
-
Beneficio medio diario: 300-500 USD (basado en un saldo inicial de 2.000 USD)
-
Crecimiento Mensual Esperado: 25-40% (dependiendo de la volatilidad y las condiciones del broker)
-
Posiciones máximas: 4 (utiliza tamaño de lote progresivo: 0.01 + 0.02 + 0.04 + 0.08)
-
Cierre de beneficios: Todas las operaciones se cierran cuando se alcanza el objetivo de beneficio total.
La lógica de control de riesgo del EA garantiza que el escalado de posiciones se mantenga dentro de la exposición de capital configurada, ya sea por riesgo fijo en USD o por porcentaje del saldo de la cuenta.
Resumen de parámetros
|Parámetro
|Descripción
|LoteInicial
|El tamaño de lote inicial para la primera operación (por defecto: 0.01)
|PriceOffset
|Distancia en pips para colocar las órdenes Stop de compra/venta iniciales
|StepAgainst
|Distancia en pips antes de abrir la siguiente orden de recuperación
|PasoAumento
|Distancia adicional añadida por cada nueva orden de recuperación
|ProfitMultiplier
|Multiplicador del objetivo de beneficio del lote inicial (por ejemplo, 110 = 110%)
|MinModifyDistance
|Distancia mínima antes de modificar órdenes pendientes
|MaxPositions
|Número máximo de operaciones simultáneas (por defecto: 4)
|RecoveryThreshold (Umbral de recuperación)
|Porcentaje de reducción del saldo que activa la parada de la negociación
|Tipo de riesgo
|RISK_PERCENTAGE o RISK_AMOUNT
|Porcentaje de riesgo
|Riesgo por ciclo como % del saldo de la cuenta (por defecto: 50%)
|ImporteDeRiesgo
|Riesgo fijo en USD por ciclo (por defecto: 1000)
|TradeDirection
|MODE_BUY , MODE_SELL , o MODE_BUYORSELL
|MagicNumber
|ID único para esta instancia de EA
|Deslizamiento
|Máximo deslizamiento en puntos al ejecutar órdenes
Notas Importantes
-
Este EA no utiliza rejilla o martingala en un sentido tradicional - aplica pasos de recuperación controlada limitados por un número máximo de posiciones.
-
Adecuado tanto para entornos de trading manuales como totalmente automatizados.
-
Siempre probar en demo antes de la implementación en vivo.
-
VPS recomendado para 24/7 tiempo de actividad.
Ejemplo de configuración
-
Saldo Inicial: $2000
-
Lote Inicial: 0.01
-
Tipo de Riesgo: Porcentaje (50%)
-
Rango esperado en 24h: +$300 a +$500
-
Reducción máxima: <20% (depende de la volatilidad)
-
Pares: XAUUSD (recomendado), u otros metales con precaución
Resumen
✅ Adaptable y consistente
✅ Protección de capital incorporada
✅ Gestión dinámica del riesgo
✅ Optimizado para la volatilidad de las operaciones con oro
SmartGoldBotFixed EA - Opere con inteligencia, proteja con precisión.