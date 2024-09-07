Indicement MT4

¡Bienvenido a Indicement!

INDICEMENT aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a los mercados de índices.

El EA utiliza un algoritmo muy bien pensado para encontrar el mejor precio de entrada y ejecuta múltiples estrategias internamente para distribuir el riesgo de las operaciones.

Todas las operaciones tienen un stop loss y un take profit, pero también se utiliza un trailing stop loss y un trailing take profit para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación.

El sistema se basa en una estrategia muy popular y probada: operar con rupturas de niveles importantes de soporte y resistencia.

Me complace decir que he perfeccionado esta estrategia a lo largo de mis muchos años de desarrollo de EA.





Este EA está desarrollado para operar específicamente con los índices US500, US30 y NAS100.

Estos mercados son especialmente adecuados para operar con este tipo de estrategia.





Los backtests muestran una curva de crecimiento muy estable, con caídas muy controladas y recuperaciones rápidas.

Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés para los tres índices, utilizando múltiples fuentes de precios para varios corredores. También se han realizado pruebas entre mercados para eliminar el riesgo de sobreoptimizaciones.

No se trata de un discurso de ventas del tipo "redes neuronales/inteligencia artificial de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta", sino de un sistema de comercio real y honesto, basado en una metodología probada para el desarrollo y la ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de trading automatizados. Sé qué tiene potencial para funcionar y qué no.

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de operar como los backtests sin hacer trampas.





Características principales:

Muy fácil de usar: instálelo en solo 1 gráfico H1 y use uno de los archivos proporcionados

Sin red/Sin Martingala/Sin gestión de riesgos riesgosa

Extremadamente estable a largo plazo cuando se utiliza el conjunto completo de estrategias

Fácil de usar para empresas de propiedad

Saldo mínimo de cuenta: 150$ (use el archivo setfile "riesgo extremadamente bajo" para cuentas inferiores a 300$)



Configuración para backtesting: (Es muy recomendable utilizar MT5 para realizar pruebas retrospectivas, ya que permitirá ejecutar todos los índices al mismo tiempo para ver la fortaleza real del EA). Prueba retrospectiva de MT4: A) asegúrese de completar los SÍMBOLOS CORRECTOS para los 3 índices en los parámetros (verifique la ventana MarketWatch para ver los nombres reales de los índices) B) Seleccione el símbolo que desea probar en el probador de estrategias C) Establezca la reducción máxima deseada por estrategia en los parámetros o cargue un archivo establecido aquí (mira la captura de pantalla aquí para verlo todo junto)

Configuración para trading en vivo: A) Cargue el EA en cualquier gráfico H1 que desee (se recomienda EURUSD, ya que tiene la mayor cantidad de ticks). El EA ejecutará automáticamente los 3 índices, sin importar en qué gráfico lo ejecute

B) IMPORTANTE: asegúrese de completar los SÍMBOLOS CORRECTOS para los 3 índices en los parámetros (consulte la ventana MarketWatch para ver los nombres reales de los índices) (ejemplo aquí ) C) Establezca la reducción máxima deseada por estrategia en los parámetros (o cargue uno de los archivos establecidos, disponibles aquí )

IMPORTANTE: Para que AUTO_GMT FUNCIONE -> debe agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimine los espacios!) a las "URL permitidas" en su terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)







Parámetros:



ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico

-> muestra el panel de información en el gráfico Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

-> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2" Actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas

-> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas Hora de parada del viernes -> si no desea que las transacciones se mantengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado")

-> si no desea que las transacciones se mantengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado") SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

-> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP Usar vencimiento virtual -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

-> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

-> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias Comentario para los intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

-> el comentario que se utilizará para los intercambios Eliminar sufijo de comentario -> eliminar la parte que agrega más información a los comentarios (como 'US500_A')

-> eliminar la parte que agrega más información a los comentarios (como 'US500_A') RunUS500 -> habilitar la estrategia para el índice US500 (SP500)

-> habilitar la estrategia para el índice US500 (SP500) US500_Symbol -> establece el nombre del símbolo para el par US500 (¡es muy importante configurarlo correctamente!)

-> establece el nombre del símbolo para el par US500 (¡es muy importante configurarlo correctamente!) US500_Strat1 -> habilitar la estrategia 1 para este par

-> habilitar la estrategia 1 para este par US500_Strat2 -> habilitar la estrategia 2 para este par

-> habilitar la estrategia 2 para este par US500_Strat3 -> habilitar la estrategia 3 para este par

-> habilitar la estrategia 3 para este par Valor en $ de 1 unidad de movimiento -> el valor predeterminado es "0" (automático). Cambie esto solo si el tamaño del lote es demasiado alto. Pídame instrucciones

-> el valor predeterminado es "0" (automático). Cambie esto solo si el tamaño del lote es demasiado alto. Pídame instrucciones US500_MaxSpread -> spread máximo permitido

-> spread máximo permitido US500_Randomization -> esto aleatorizará un poco las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tendrán operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas propias.

-> Las mismas opciones para US30 y NAS100 (USTECH)

EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

-> activa o desactiva el filtro NFP AutoGMT -> permite que el EA calcule la diferencia GMT correcta para su bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta

-> permite que el EA calcule la diferencia GMT correcta para su bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

-> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas) GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

-> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas) NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza el NFP (X minutos antes del NFP)

-> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza el NFP (X minutos antes del NFP) NFP_ClosePendingOrders -> obliga al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

-> obliga al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP) NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, se deben cerrar operaciones y órdenes pendientes

-> cuántos minutos antes del evento NFP, se deben cerrar operaciones y órdenes pendientes NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude las operaciones nuevamente

-> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude las operaciones nuevamente CONFIGURACIÓN COMERCIAL ÚNICA DE PROPIRM -> aquí puede modificar la entrada y salida de las operaciones manualmente, para que sean diferentes en comparación con otros usuarios del EA (para empresas de propiedad)

-> aquí puede modificar la entrada y salida de las operaciones manualmente, para que sean diferentes en comparación con otros usuarios del EA (para empresas de propiedad) Método de cálculo del tamaño del lote -> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: tamaño de lote fijo, riesgo máximo por estrategia o paso de tamaño del lote

-> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: tamaño de lote fijo, riesgo máximo por estrategia o paso de tamaño del lote Lotes iniciales -> Establezca el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras dos opciones para el cálculo del tamaño de lote

-> Establezca el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras dos opciones para el cálculo del tamaño de lote Riesgo máximo por estrategia -> La reducción total máxima permitida preferida (en %) para cada estrategia. El EA determinará el tamaño del lote en función de la reducción máxima histórica de esa estrategia

-> La reducción total máxima permitida preferida (en %) para cada estrategia. El EA determinará el tamaño del lote en función de la reducción máxima histórica de esa estrategia LotsizeStep -> establece el valor del paso para el cual el EA debe aumentar el tamaño del lote de 0,01 a 0,02 lotes

-> establece el valor del paso para el cual el EA debe aumentar el tamaño del lote de 0,01 a 0,02 lotes Establecer la reducción máxima diaria -> Aquí puede establecer una reducción máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas independientes.

-> Aquí puede establecer una reducción máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas independientes. Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote

-> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)

-> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas) Horario de negociación -> aquí puede establecer los horarios en los que el EA debe operar





