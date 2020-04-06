CryptoHFT AI

Opere con todos los pares de criptomonedas incluyendo BTCUSD BITCOIN BTCEUR LTC ETH etc (cualquier par con un spread superior a 100 incluyendo US100 )
CryptoHFTno es sólo otro Asesor Experto,es su puerta de entrada a una nueva era decomerciointeligente yadaptable en el volátil mundo de las criptodivisas.Impulsado por un motor de vanguardia de 5 neuronas AI,CryptoHFT aprende de su marco de tiempo elegido - días,semanas,meseso incluso años - para descubrir la configuración óptima paracualquier par de criptomonedas con diferenciales que van desde 100 a 10.000.

La versión MT5 se puede encontrar aquí
(incluso si la compra de la versión mql4 pls backtest en mql5 para mayor precisión)

Desata la ventaja de la IA:

  • Cada neur ona se especializa en un aspecto específico de la negociación, con la neurona dedicada a dominar el siempre cambiante panorama de los spreads.Aprende a adaptar sus ajustes (que van de 1 a 100) para sacar provecho incluso de los diferenciales más difíciles. El ajuste 1 brilla en diferenciales ajustados en torno a 100, mientras que el ajuste 50 conquista diferenciales volátiles cercanos a 2.500. Encuentre el ajuste perfecto para el par que elija y libere el poder de la optimización impulsada por la IA.
  • Adaptabilidad en su núcleo: La dinámica del mercado cambia, y también debería hacerlo su estrategia. CryptoHFT no se duerme en los laureles. Analiza continuamente los datos del mercado, refina su comprensión y , a través del probador de estrategias, ajusta la configuración de sus neuronas para mantenerse a la vanguardia. Deje que la IA se encargue del trabajo pesado mientras usted recoge los frutos.
  • Velocidad de vértigo para dominar la altafrecuencia: Cada milisegundo cuenta en el ámbito de la alta frecuencia. El motor de IA de CryptoHFT procesa los datos y ejecuta las operaciones a la velocidad del rayo, asegurándose de que aprovecha las oportunidades fugaces antes de que desaparezcan. Reaccione más rápido, opere de forma más inteligente y deje a la competencia en la cuneta.

Comience con lo mejor y optimice el resto:

CryptoHFT elimina las conjeturas a la hora de encontrar la configuración de spread ideal. Comience utilizando los valores de neurona predeterminados y deje que la IA encuentre la mejor configuración de 5ª neurona para el par elegido. Tome el mejor rendimiento, incluso si es una pérdida, ese es su punto de partida. A continuación , profundice y ajuste las neuronas restantes para desbloquear todo el potencial de su par.

Libere el poder de CryptoHFT hoy mismo:

No se conforme con estrategias de trading estáticas y obsoletas. Adopte el futuro del trading de criptomonedas impulsado por IA con CryptoHFT. Experimente la emoción de la adaptación inteligente, la ejecución a la velocidad del rayo y la confianza de saber que su socio de IA siempre está aprendiendo, siempre está optimizando y siempre se esfuerza por obtener el mejor resultado posible.

Obtenga CryptoHFT ahora y deje que la IA sea su arma definitiva para el comercio de criptomonedas.

Recuerde, CryptoHFT es más que un simple EA; es una puerta de entrada a una nueva era de cripto trading inteligente y adaptativo ¡Únase a la revolución hoy mismo!

Establezca las órdenes de compra y venta en 1 o 2 para obtener mejores resultados en spreads altos. En MT4 backtester, el spread debe ser ajustado correctamente, ver comentarios para más información.




