Dow Jones Rocket EA MT5

5

US30 Power EA MT5 - Creado para la precisión, la rentabilidad y la preparación de la empresa de apoyo

En Trade Smarter, entendemos que el comercio eficaz se basa en la precisión y la perspicacia. Nuestro equipo dedicado ha desarrollado un Asesor Experto para MetaTrader 5 que se especializa en el comercio del Índice US30, Oro y Bitcoin, con una precisión impresionante y una tasa de ganancias del 80 por ciento y más. Hemos integrado tecnología avanzada de IA con estrategias de trading probadas para ofrecer un rendimiento óptimo.

Nuestro Asesor Experto utiliza una mezcla de indicadores de vanguardia y patrones analíticos, incluyendo la Teoría de la Onda de Elliott, Patrones Armónicos, técnicas de Acción del Precio, y más. Analizando los movimientos del mercado y capturando las estrategias de los operadores institucionales, ejecutamos las operaciones de compra y venta más estratégicas con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop Loss cuidadosamente configurados, todos ellos diseñados para maximizar su potencial de trading.

Haga crecer su capital con el EA diseñado para el rendimiento, la precisión y la rentabilidad.

US30 Power EA MT5 es un Asesor Experto de alto rendimiento construido específicamente para el US30 (Índice Dow Jones) y el Oro en MetaTrader 5. Diseñado utilizando una estrategia de negociación inteligente basada en el impulso, identifica consistentemente movimientos explosivos de precios verificados a través de pruebas retrospectivas y pruebas a futuro.

Por qué los operadores eligen US30 Power EA

  • Lógica de entrada inteligente: El algoritmo identifica rupturas de impulso reales y zonas de presión de volumen.

  • Gestión de riesgos integrada: Tamaño de lote dinámico, SL/TP, punto de equilibrio

  • Plug and Play: Totalmente automatizado para operaciones US30 sin intervención manual

Optimizado para

  • Instrumentos: US30 (Índice Dow Jones 30) y XAUUSD

  • Plazos: M1, M15

  • Tipo de Broker: ECN, spread bruto

  • Tipos de cuenta: Ideal para cuentas pequeñas y grandes

    Entradas y características

    • Tamaño de lote y configuración de riesgo personalizables

    • Horario de negociación ajustable

    • Filtros integrados de diferencial y deslizamiento

    • Filtro automático de noticias (opcional)

    • Modo oculto para Stop Loss y Take Profit si es necesario

    Notas importantes

    • Utilizar sólo en US30 (Dow Jones) y XAUUSD en M15 timeframe

    • Para los archivos Set, por favor mensaje me

    • Ejecutar en VPS para 24/5 ejecución

    • Mejores resultados en brokers con spread bajo y ejecución rápida

    Qué obtiene

    • Licencia de por vida y actualizaciones gratuitas

    • Soporte profesional del desarrollador

    • Descarga instantánea de .ex5 para MetaTrader 5

    • Acceso a futuras mejoras de la estrategia

    Compre ahora y comience a operar con uno de los Asesores Expertos US30 más precisos y rentables del mercado.

    Nota: Para archivos Set para pares como US30 y Oro, por favor envíeme un mensaje.


    Comentarios 3
    Daxfinance
    52
    Daxfinance 2025.09.02 18:43 
     

    The Dow Jones Rocket EA is a good robot with considerable potential for MT5.

    msbaid
    183
    msbaid 2025.05.23 12:47 
     

    I am using it from last 2 days till now results are good. Will update it further after using it for couple of weeks. But customer support is remarkable no doubt in that Vyom is very helpful and supportive. May God bless him.

    -----Update - 27th May 2025---

    So far good profitable. See my trade screenshots in comments section. Very good and pro-active support from Developer.

    Juergen Loebach
    1321
    Juergen Loebach 2025.05.19 13:21 
     

    Excellent communication and support deserve 5 stars.The live results are not yet available and will be submitted in mid-June.The first US30 trade was successful.I am looking forward to working with you.

