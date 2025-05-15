Dow Jones Rocket EA MT5

US30 Power EA MT5 - Creado para la precisión, la rentabilidad y la preparación de la empresa de apoyo

En Trade Smarter, entendemos que el comercio eficaz se basa en la precisión y la perspicacia. Nuestro equipo dedicado ha desarrollado un Asesor Experto para MetaTrader 5 que se especializa en el comercio del Índice US30, Oro y Bitcoin, con una precisión impresionante y una tasa de ganancias del 80 por ciento y más. Hemos integrado tecnología avanzada de IA con estrategias de trading probadas para ofrecer un rendimiento óptimo.

Nuestro Asesor Experto utiliza una mezcla de indicadores de vanguardia y patrones analíticos, incluyendo la Teoría de la Onda de Elliott, Patrones Armónicos, técnicas de Acción del Precio, y más. Analizando los movimientos del mercado y capturando las estrategias de los operadores institucionales, ejecutamos las operaciones de compra y venta más estratégicas con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop Loss cuidadosamente configurados, todos ellos diseñados para maximizar su potencial de trading.

Haga crecer su capital con el EA diseñado para el rendimiento, la precisión y la rentabilidad.

US30 Power EA MT5 es un Asesor Experto de alto rendimiento construido específicamente para el US30 (Índice Dow Jones) y el Oro en MetaTrader 5. Diseñado utilizando una estrategia de negociación inteligente basada en el impulso, identifica consistentemente movimientos explosivos de precios verificados a través de pruebas retrospectivas y pruebas a futuro.

Por qué los operadores eligen US30 Power EA

Lógica de entrada inteligente: El algoritmo identifica rupturas de impulso reales y zonas de presión de volumen.

Gestión de riesgos integrada: Tamaño de lote dinámico, SL/TP, punto de equilibrio

Plug and Play: Totalmente automatizado para operaciones US30 sin intervención manual

Optimizado para

Instrumentos: US30 (Índice Dow Jones 30) y XAUUSD

Plazos: M1, M15

Tipo de Broker: ECN, spread bruto

Tipos de cuenta: Ideal para cuentas pequeñas y grandes

Entradas y características

Tamaño de lote y configuración de riesgo personalizables

Horario de negociación ajustable

Filtros integrados de diferencial y deslizamiento

Filtro automático de noticias (opcional)

Modo oculto para Stop Loss y Take Profit si es necesario

Notas importantes

Utilizar sólo en US30 (Dow Jones) y XAUUSD en M15 timeframe

Para los archivos Set, por favor mensaje me

Ejecutar en VPS para 24/5 ejecución

Mejores resultados en brokers con spread bajo y ejecución rápida

Qué obtiene

Licencia de por vida y actualizaciones gratuitas

Soporte profesional del desarrollador

Descarga instantánea de .ex5 para MetaTrader 5

Acceso a futuras mejoras de la estrategia

Compre ahora y comience a operar con uno de los Asesores Expertos US30 más precisos y rentables del mercado.

Nota: Para archivos Set para pares como US30 y Oro, por favor envíeme un mensaje.



