Flora Bienvenido a una nueva era de trading. Flora no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión.

Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 110.





Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"El éxito en el trading se trata de gestionar el riesgo mientras dejas correr las ganancias: Flora hace precisamente eso, con un enfoque en la seguridad y la consistencia."

El Corazón de la Estrategia

Flora se centra en un sistema de seguimiento de tendencias que rastrea tendencias de mercado fuertes y establecidas. El EA detecta estas tendencias y las sigue el mayor tiempo posible, permitiéndote capturar grandes ganancias consistentes. Al seguir el impulso del mercado, Flora asegura que permanezcas del lado correcto de la tendencia, mientras que los filtros basados en MACD proporcionan una capa adicional de seguridad, evitando entradas en condiciones de mercado débiles o inciertas.

Además, un sistema avanzado de trailing stop bloquea dinámicamente tus ganancias a medida que avanza la tendencia. Este trailing stop se adapta a las condiciones del mercado, asegurando mínimos retrocesos mientras maximiza los retornos potenciales. En esencia, Flora actúa como seguidor de tendencias y gestor de riesgos, optimizando cada operación para ti.

Aspecto Detalles Símbolo USDCHF Marco de Tiempo H1 Sistema de Seguimiento de Tendencias Sí, diseñado para capturar tendencias de mercado fuertes y seguirlas hasta que la tendencia se desvanecía. Filtros MACD Sí, integrados para mayor seguridad para asegurar que solo se ejecuten operaciones de alta probabilidad. Trailing Stop Avanzado Sí, diseñado para bloquear ganancias mientras minimiza retrocesos, con adaptación dinámica a las condiciones del mercado. Ajustes de Riesgo Ajustables para coincidir con tu estilo de trading y apetito de riesgo. Blog

Flora es compatible con una variedad de cuentas de trading, incluyendo desafíos de firmas prop, lo que lo convierte en una opción ideal para traders que buscan pasar estas pruebas con confianza.

Advertencia: Flora solo debe usarse en un gráfico para evitar la superposición de operaciones. Esto asegura que el EA opere a su máximo potencial y no duplique operaciones en múltiples gráficos.

Cómo Empezar Adjunta Flora a tu gráfico de USDCHF H1. Configura tus preferencias de riesgo de acuerdo con tu estrategia. Sal y diviértete, y deja que el EA se encargue del resto.

Ya sea que busques consistencia o intentes pasar desafíos de cuentas financiadas, Flora tiene la tecnología y estrategia para ayudarte a cumplir tus objetivos de trading.