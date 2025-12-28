Gold Beast Monster AI EA
- Experten
- Vyom Tekriwal
- Version: 2.22
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Weihnachtsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- Alle zukünftigen Updates kostenlos
Gold Monster AI EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den XAUUSD (Gold) Handel auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Er nutzt fortschrittliche KI-basierte Marktanalysen, intelligente Preisaktionslogik und striktes Risikomanagement, um hochpräzise Eingaben mit gleichbleibender Performance zu liefern.
Der EA passt sich an wechselnde Marktbedingungen an, führt Trades mit Präzision aus und schützt das Kapital durch dynamische Stop Loss, Take Profit, Trailing-Logik und intelligente Handelsfilterung.
Hauptmerkmale
-
Optimiert für XAUUSD (Gold)
-
KI-gesteuerte Kauf-/Verkaufsentscheidungsmaschine
-
Auf hohe Gewinnraten ausgerichtete Strategie
-
Intelligentes Risiko- und Geldmanagement
-
Vollständig automatisiert - keine manuellen Eingriffe
-
Funktioniert bei den wichtigsten Brokern mit geringer Latenzzeit
-
Optimiert für Live-Handel und Real-Tick-Backtesting
Gold Monster AI EA ist ideal für Händler, die nach einer professionellen, stabilen und aggressiven Goldhandelslösung mit starkem Wachstumspotenzial suchen.