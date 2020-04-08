Supertrend IndicatorMT5
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
INDICADOR SUPERTREND MT5
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN SmartTrend Signal es un completo indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5), centrado en la identificación de tendencias y la gestión automatizada del riesgo. Utiliza un algoritmo refinado basado en SuperTrend e impulsado por el Average True Range (ATR) para determinar la dirección de la tendencia principal. Lo que diferencia a este indicador son sus funciones integradas de gestión de operaciones que se muestran directamente en el gráfico, incluida la colocación visual de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). También cuenta con un panel informativo que muestra estadísticas históricas de las señales generadas, lo que ayuda a los operadores a evaluar el rendimiento del sistema rápidamente.
Características principales
- Detección de tendencias basada en SuperTrend: Utiliza una combinación de precio y ATR para detectar fuertes direcciones de tendencia.
- Coloreado de velas: Las velas se colorean automáticamente: verde para tendencia alcista, rojo para tendencia bajista.
- Línea de tendencia dinámica: Muestra una línea de soporte dinámica (en tendencia alcista) y una línea de resistencia (en tendencia bajista) que sigue el movimiento del precio.
- Señales comerciales completas:
- Señales de entrada: Las flechas se muestran en el gráfico indicando COMPRA (cuando la tendencia se vuelve alcista) o VENTA (cuando la tendencia se vuelve bajista).
- Zonas visuales SL/TP: Una vez que aparece una señal, el indicador dibuja automáticamente zonas visuales para Stop Loss (SL) y dos niveles de Take Profit (TP1 y TP2). Las relaciones Riesgo:Recompensa (RR) para TP1 y TP2 son ajustables.
- Notificaciones completas: Proporciona alertas emergentes y sonoras cuando aparecen nuevas señales de COMPRA o VENTA, asegurando que nunca pierda una oportunidad de negociación.
- Panel informativo: Un panel compacto e interactivo muestra el estado de cualquier operación activa, así como las estadísticas históricas de rendimiento de las señales.
- Estadísticas de backtesting automatizadas: Calcula automáticamente las estadísticas históricas, incluyendo cuántas señales alcanzaron SL, TP1, TP2, o se cerraron debido a un cambio de tendencia(flip). También calcula el total de puntos netos para dos estrategias de salida diferentes (salida en TP1 vs. salida en TP2 o flip).
- Opciones de personalización: Los usuarios pueden modificar varios ajustes como el periodo ATR, el multiplicador ATR, el color de las barras, el tamaño de las flechas y activar/desactivar las funciones visuales y de notificación.
Parámetros de entrada
Parámetros de cálculo
- Periodo ATR: Periodo de cálculo del ATR.
- Multiplicador ATR: Multiplicador utilizado para determinar la distancia de la línea de tendencia respecto al precio.
- Fuente del Precio: Tipo de precio utilizado en el cálculo del indicador.
Visualización de líneas y flechas
- Color de tendencia alcista: Color para las líneas de tendencia alcista y las flechas de compra.
- Color de tendencia bajista: Color de las líneas de tendencia bajista y flechas de venta.
- Mostrar flechas de señal: Muestra u oculta las flechas de señal.
Colorear barras según tendencia
- ¿Habilitar coloreado de barras? Alternar para activar/desactivar el coloreado de velas basado en la tendencia.
- Color de labarra detendencia alcista: Color de la vela para la tendencia alcista.
- Color de labarra de tendencia bajista: Color de la vela para la tendencia bajista.
Zonas visuales SL/TP (Casillas)
- Mostrar zonas visuales SL/TP Opción para mostrar las zonas SL/TP en el gráfico.
- Relación Riesgo:Recompensa para TP1/TP2: Relación Riesgo:Recompensa utilizada para calcular los niveles de Take Profit.
- Usar Relleno de Gradiente? Habilita el relleno de color degradado para las zonas SL/TP.
Panel, Notificaciones y Estadísticas
- Mostrar panel de información Opción para mostrar el panel de información.
- ¿Calcular estadísticas del historial al cargar? Recalcular estadísticas históricas al cargar el indicador.
- Alerta de señal de Compra/Venta: Activar las notificaciones de alerta cuando aparece una nueva señal.
- Restablecer estadísticas: Establecer como 'true' para borrar todas las estadísticas guardadas.
Lógica de señales
- Línea de tendencia: Calculada usando el precio medio (Alto + Bajo) / 2 más o menos ATR multiplicado por un multiplicador establecido. Esta línea funciona como un trailing stop dinámico.
- Señales de COMPRA/VENTA: Una señal de COMPRA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por encima de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por debajo de ella. Una señal de VENTA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por debajo de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por encima de ella.
- Cálculo de SL/TP:
- Stop Loss (SL): Se coloca en la línea de tendencia opuesta a la dirección de la señal.
- Take Profit (TP): Calculado en base a la configuración Riesgo:Recompensa del usuario, utilizando la distancia desde la entrada hasta el SL.
Utilización
- Confirmación de Tendencia: Utilice los colores de las velas como una guía visual rápida. Verde indica COMPRA, rojo indica VENTA.
- Entrada: Entre en una operación cuando aparezca una flecha de señal.
- Gestión del riesgo: Utilice las zonas visuales SL/TP como referencia para colocar órdenes Stop Loss y Take Profit.
- Análisis del rendimiento: Utilice el panel de control para evaluar el rendimiento del indicador en el símbolo y el marco temporal elegidos, con estrategias de salida TP1 y TP2.