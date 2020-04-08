Supertrend IndicatorMT5

INDICADOR SUPERTREND MT5 Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN SmartTrend Signal es un completo indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5), centrado en la identificación de tendencias y la gestión automatizada del riesgo. Utiliza un algoritmo refinado basado en SuperTrend e impulsado por el Average True Range (ATR) para determinar la dirección de la tendencia principal. Lo que diferencia a este indicador son sus funciones integradas de gestión de operaciones que se muestran directamente en el gráfico, incluida la colocación visual de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). También cuenta con un panel informativo que muestra estadísticas históricas de las señales generadas, lo que ayuda a los operadores a evaluar el rendimiento del sistema rápidamente.

Características principales

Detección de tendencias basada en SuperTrend: Utiliza una combinación de precio y ATR para detectar fuertes direcciones de tendencia. Coloreado de velas: Las velas se colorean automáticamente: verde para tendencia alcista, rojo para tendencia bajista. Línea de tendencia dinámica: Muestra una línea de soporte dinámica (en tendencia alcista) y una línea de resistencia (en tendencia bajista) que sigue el movimiento del precio.

Utiliza una combinación de precio y ATR para detectar fuertes direcciones de tendencia. Señales comerciales completas : Señales de entrada: Las flechas se muestran en el gráfico indicando COMPRA (cuando la tendencia se vuelve alcista) o VENTA (cuando la tendencia se vuelve bajista). Zonas visuales SL/TP: Una vez que aparece una señal, el indicador dibuja automáticamente zonas visuales para Stop Loss (SL) y dos niveles de Take Profit (TP1 y TP2). Las relaciones Riesgo:Recompensa (RR) para TP1 y TP2 son ajustables. Notificaciones completas: Proporciona alertas emergentes y sonoras cuando aparecen nuevas señales de COMPRA o VENTA, asegurando que nunca pierda una oportunidad de negociación.

: Panel informativo: Un panel compacto e interactivo muestra el estado de cualquier operación activa, así como las estadísticas históricas de rendimiento de las señales.

Un panel compacto e interactivo muestra el estado de cualquier operación activa, así como las estadísticas históricas de rendimiento de las señales. Estadísticas de backtesting automatizadas: Calcula automáticamente las estadísticas históricas, incluyendo cuántas señales alcanzaron SL, TP1, TP2, o se cerraron debido a un cambio de tendencia(flip). También calcula el total de puntos netos para dos estrategias de salida diferentes (salida en TP1 vs. salida en TP2 o flip).

Calcula automáticamente las estadísticas históricas, incluyendo cuántas señales alcanzaron SL, TP1, TP2, o se cerraron debido a un cambio de tendencia(flip). También calcula el total de puntos netos para dos estrategias de salida diferentes (salida en TP1 vs. salida en TP2 o flip). Opciones de personalización: Los usuarios pueden modificar varios ajustes como el periodo ATR, el multiplicador ATR, el color de las barras, el tamaño de las flechas y activar/desactivar las funciones visuales y de notificación.

Parámetros de entrada

Parámetros de cálculo

Periodo ATR: Periodo de cálculo del ATR.

Periodo de cálculo del ATR. Multiplicador ATR: Multiplicador utilizado para determinar la distancia de la línea de tendencia respecto al precio.

Multiplicador utilizado para determinar la distancia de la línea de tendencia respecto al precio. Fuente del Precio: Tipo de precio utilizado en el cálculo del indicador.

Visualización de líneas y flechas

Color de tendencia alcista : Color para las líneas de tendencia alcista y las flechas de compra.

Color para las líneas de tendencia alcista y las flechas de compra. Color de tendencia bajista : Color de las líneas de tendencia bajista y flechas de venta.

Color de las líneas de tendencia bajista y flechas de venta. Mostrar flechas de señal: Muestra u oculta las flechas de señal.

Colorear barras según tendencia

¿Habilitar coloreado de barras? Alternar para activar/desactivar el coloreado de velas basado en la tendencia.

Alternar para activar/desactivar el coloreado de velas basado en la tendencia. Color de la barra de tendencia alcista: Color de la vela para la tendencia alcista.

de Color de la vela para la tendencia alcista. Color de labarra de tendencia bajista: Color de la vela para la tendencia bajista.

Zonas visuales SL/TP (Casillas)

Mostrar zonas visuales SL/TP Opción para mostrar las zonas SL/TP en el gráfico.

Opción para mostrar las zonas SL/TP en el gráfico. Relación Riesgo:Recompensa para TP1/TP2: Relación Riesgo:Recompensa utilizada para calcular los niveles de Take Profit.

Relación Riesgo:Recompensa utilizada para calcular los niveles de Take Profit. Usar Relleno de Gradiente? Habilita el relleno de color degradado para las zonas SL/TP.

Panel, Notificaciones y Estadísticas

Mostrar panel de información Opción para mostrar el panel de información.

Opción para mostrar el panel de información. ¿Calcular estadísticas del historial al cargar? Recalcular estadísticas históricas al cargar el indicador.

Recalcular estadísticas históricas al cargar el indicador. Alerta de señal de Compra/Venta: Activar las notificaciones de alerta cuando aparece una nueva señal.

Activar las notificaciones de alerta cuando aparece una nueva señal. Restablecer estadísticas: Establecer como 'true' para borrar todas las estadísticas guardadas.

Lógica de señales

Línea de tendencia: Calculada usando el precio medio (Alto + Bajo) / 2 más o menos ATR multiplicado por un multiplicador establecido. Esta línea funciona como un trailing stop dinámico.

Calculada usando el precio medio (Alto + Bajo) / 2 más o menos ATR multiplicado por un multiplicador establecido. Esta línea funciona como un trailing stop dinámico. Señales de COMPRA/VENTA: Una señal de COMPRA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por encima de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por debajo de ella. Una señal de VENTA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por debajo de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por encima de ella.

Una señal de COMPRA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por encima de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por debajo de ella. Una señal de VENTA se produce cuando el precio de cierre cruza y rompe por debajo de la línea de tendencia, habiendo estado previamente por encima de ella. Cálculo de SL/TP : Stop Loss (SL): Se coloca en la línea de tendencia opuesta a la dirección de la señal. Take Profit (TP): Calculado en base a la configuración Riesgo:Recompensa del usuario, utilizando la distancia desde la entrada hasta el SL.

:

Utilización