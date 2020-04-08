Master SmoothedHMA Color

HMA Color - Suavizado Maestro

Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido.

Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado, haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible.

Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente a Verde y muestra velas alcistas.

Cuando la tendencia es bajista, la línea HMA cambia a Rojo y muestra velas bajistas.

Perfecto para:

✔️ Scalping de acción de precios

✔️ Sistemas de seguimiento de tendencias

✔️ Monitorización visual de EA

✔️ Identificación de reversiones

✔️ Tiempos de entrada más suaves.

Características principales

True Hull Moving Average

Utiliza el cálculo optimizado de HMA para una respuesta rápida.

Doble suavizado

Curva visual suave sin efecto zig-zag.

Coloreado automático de tendencias

Verde = tendencia alcista

Rojo = tendencia bajista

No requiere ajustes manuales.

Superposición visual de velas

3 velas siguen dinámicamente la dirección de la curva, proporcionando una imagen limpia de la tendencia de un vistazo.

Cero ruido

Sólo resultado final HMA - sin trucos de repintado, sin sombras, sin parpadeos.

Ligero y ultrarrápido

Optimizado para gráficos M1 y scalping en vivo.

Funciona con todos los símbolos

Forex, XAUUSD, BTCUSD, índices, activos sintéticos.

Cómo funciona

El algoritmo calcula el HMA estándar basado en la entrada de precios, luego aplica una capa de suavizado EMA para eliminar el micro-ruido.

El color cambia sólo cuando se confirma la dirección de la tendencia, evitando falsos giros.

Esto proporciona una señal estable, útil para la lógica de negociación automatizada y la interpretación humana de los gráficos.

Combinado con nuestro otro indicador MSX Hybrid Heiken Scalper puede encontrar resultados extremos de entrada/salida para operaciones de scalping con cualquier SÍMBOLO y MARCO DE TIEMPO.

⚙️ Entradas

(Ajustes recomendados ya aplicados por defecto)

Periodo HMA

Longitud de la media móvil del casco

Factor de suavizado

Longitud de suavizado EMA

Modo de color

Visualización del cuerpo de la tendencia (Auto)

Estilo

Representación clásica de la curva

Sólo tiene que conectar el indicador - y funciona inmediatamente.

📌 Notas importantes

Esto no es un generador de señales

Es un indicador visual diseñado para apoyar su método de negociación existente o EA.

Diseñado para gráficos M1-M15

Pero funciona en todos los marcos de tiempo.

No se repinta después del cierre de la vela.

Curva se mueve en tiempo real basado en el precio.

🔧 Historial de versiones

v1.00 - Versión inicial

Cálculo completo de HMA

Color de tendencia dinámico

Superposición visual de velas

Rendimiento optimizado

Sistema de suavización de precios

Motor de actualización rápida

🛡️ Requisitos del sistema

Plataforma: MetaTrader 5

Ventana de gráficos: Sí

Indicadores personalizados: Permitido

No requiere DLL

Funciona con alojamiento virtual (VPS)

Pares y configuración recomendados

Pares: XAUUSD, BTCUSD, EURUSD, ETHUSD

Marco de tiempo: M1 o M5



Aviso importante sobre riesgos Este indicador no garantiza beneficios.

El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del corredor, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

Un apalancamiento alto y una configuración de riesgo agresiva pueden provocar pérdidas rápidas.

Pruebe siempre primero en la Demo Gratuita y aumente el riesgo gradualmente.

El rendimiento pasado de Screenshots no garantiza resultados futuros.



🟦 CORTO RESUMEN (para Validación de Mercado "Qué hace el producto")

Nombre del Indicador: HMA Color Master Smoothed

Tipo: Indicador de visualización de tendencia para MetaTrader 5.

El indicador muestra la dirección de la tendencia de la Media Móvil Hull utilizando el cambio dinámico de color y la representación de la curva visual suave, sin señales o automatización de operaciones.

El color verde muestra la dirección alcista. El color rojo muestra la dirección bajista.

El indicador se ejecuta en la ventana del gráfico, utiliza un búfer para la curva y un búfer para la asignación de colores.

Sin DLL, sin archivos externos, sin llamadas de red, sin recopilación de datos del usuario.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.