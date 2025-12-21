Supertrend IndicatorMT5

Allgemeine Beschreibung

GEN SmartTrend Signal ist ein umfassender technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der sich auf die Trendidentifikation und das automatisierte Risikomanagement konzentriert. Er nutzt einen verfeinerten SuperTrend-basierten Algorithmus, der auf dem Average True Range (ATR) basiert, um die primäre Trendrichtung zu bestimmen. Was diesen Indikator von anderen abhebt, sind seine integrierten Handelsmanagementfunktionen, die direkt auf dem Chart angezeigt werden, einschließlich der visuellen Platzierung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP). Der Indikator verfügt außerdem über ein informatives Dashboard, das historische Statistiken der generierten Signale anzeigt und dem Händler hilft, die Systemleistung schnell zu bewerten.

Hauptmerkmale

  • SuperTrend-basierte Trend-Erkennung: Verwendet eine Kombination aus Preis und ATR, um starke Trendrichtungen zu erkennen.
    • Candlestick-Färbung: Kerzen werden automatisch eingefärbt - grün für einen Aufwärtstrend, rot für einen Abwärtstrend.
    • Dynamische Trendlinie: Zeigt eine dynamische Unterstützungslinie (im Aufwärtstrend) und eine Widerstandslinie (im Abwärtstrend) an, die der Kursbewegung folgt.
  • Vollständige Handelssignale:
    • Einstiegssignale: Auf dem Diagramm werden Pfeile angezeigt, die auf KAUFEN (wenn der Trend nach oben geht) oder VERKAUFEN (wenn der Trend nach unten geht) hinweisen.
    • Visuelle SL/TP-Zonen: Sobald ein Signal erscheint, zeichnet der Indikator automatisch visuelle Zonen für Stop Loss (SL) und zwei Take Profit Level (TP1 und TP2). Das Risiko-Gewinn-Verhältnis (RR) für TP1 und TP2 ist einstellbar.
    • Umfassende Benachrichtigungen: Bietet Pop-up- und Ton-Benachrichtigungen, wenn neue KAUF- oder VERKAUFS-Signale erscheinen, damit Sie keine Handelsmöglichkeit verpassen.
  • Informatives Dashboard-Panel: Ein kompaktes und interaktives Panel zeigt den Status jedes aktiven Trades sowie historische Signalleistungsstatistiken an.
  • Automatisierte Backtesting-Statistiken: Berechnet automatisch historische Statistiken, einschließlich der Anzahl der Signale, die SL, TP1, TP2 getroffen haben oder aufgrund einer Trendumkehr(Flip) geschlossen wurden. Es werden auch die gesamten Nettopunkte für zwei verschiedene Ausstiegsstrategien berechnet (Ausstieg bei TP1 vs. Ausstieg bei TP2 oder Flip).
  • Anpassungsoptionen: Der Benutzer kann verschiedene Einstellungen wie ATR-Periode, ATR-Multiplikator, Balkeneinfärbung, Pfeilgröße und die Aktivierung/Deaktivierung von visuellen und Benachrichtigungsfunktionen ändern.

Eingabe-Parameter

Berechnungs-Parameter

  • ATR-Periode: ATR-Berechnungszeitraum.
  • ATR-Multiplikator: Multiplikator, der verwendet wird, um den Abstand der Trendlinie vom Preis zu bestimmen.
  • Preisquelle: Der Preistyp, der für die Berechnung des Indikators verwendet wird.

Anzeige der Linien und Pfeile

  • Aufwärtstrendfarbe: Farbe für Aufwärtstrendlinien und Kaufpfeile.
  • Farbe Abwärtstrend: Farbe für Abwärtstrendlinien und Verkaufspfeile.
  • Pfeil-Signale anzeigen?: Schalten Sie um, um Signalpfeile ein- oder auszublenden.

Trend-basierte Balkenfärbung

  • Balkeneinfärbung aktivieren?: Umschalten, um die trendbasierte Kerzenfärbung zu aktivieren/deaktivieren.
  • Aufwärtstrend-Balkenfarbe: Kerzenfarbe für den Aufwärtstrend.
  • Abwärtstrend-Balkenfarbe: Kerzenfarbe für den Abwärtstrend.

Visuelle SL/TP-Zonen (Boxen)

  • Visuelle SL/TP-Zonen anzeigen?: Option zur Anzeige von SL/TP-Zonen auf dem Chart.
  • Risiko:Gewinn-Verhältnis für TP1/TP2: Risiko:Gewinn-Verhältnis, das zur Berechnung der Take-Profit-Levels verwendet wird.
  • Farbverlaufsfüllung verwenden? Aktivieren Sie die Farbverlaufsfüllung für SL/TP-Zonen.

Panel, Benachrichtigungen und Statistiken

  • Info-Panel anzeigen?: Option zur Anzeige des Dashboard-Panels.
  • Statistiken aus der Historie beim Laden berechnen? Berechnet die historischen Statistiken neu, wenn der Indikator geladen wird.
  • Warnung bei Kauf-/Verkaufssignal: Aktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn ein neues Signal erscheint.
  • Statistiken zurücksetzen: Setzen Sie diese Option auf "true", um alle gespeicherten Statistiken zu löschen.

Signal-Logik

  • Trendlinie: Wird anhand des Medianpreises (Hoch + Tief) / 2 plus oder minus ATR, multipliziert mit einem festgelegten Multiplikator, berechnet. Diese Linie fungiert als dynamischer Trailing-Stop.
  • KAUF/VERKAUF-Signale: Ein KAUFEN-Signal tritt auf, wenn der Schlusskurs die Trendlinie kreuzt und durchbricht, nachdem er zuvor unter der Linie lag. Ein VERKAUFSSIGNAL tritt auf, wenn der Schlusskurs die Trendlinie kreuzt und unter ihr durchbricht, nachdem er zuvor über ihr gelegen hat.
  • SL/TP-Berechnung:
    • Stop Loss (SL): Wird an der Trendlinie entgegen der Signalrichtung platziert.
    • Gewinnmitnahme (TP): Wird auf der Grundlage der Risiko:Rendite-Einstellung des Benutzers unter Verwendung des Abstands zwischen Einstieg und SL berechnet.

Verwendung

  • Trend-Bestätigung: Verwenden Sie die Candlestick-Färbung als schnellen visuellen Leitfaden. Grün bedeutet KAUFEN, rot bedeutet VERKAUFEN.
  • Einstieg: Steigen Sie in einen Handel ein, wenn ein Signalpfeil erscheint.
  • Risikomanagement: Verwenden Sie die visuellen SL/TP-Zonen als Referenz für die Platzierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.
  • Leistungsanalyse: Verwenden Sie das Dashboard-Panel, um die Performance des Indikators für das von Ihnen gewählte Symbol und den gewählten Zeitrahmen zu bewerten, sowohl mit TP1- als auch mit TP2-Ausstiegsstrategien.
