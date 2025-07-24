Neural Nexus MT5

4

Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 65% de descuento durante la venta de Navidad.

Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Sistema avanzado de cuadrícula de reversión a la media. la próxima evolución en el comercio automatizado EURUSD.

Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

Neural Nexus representa la continuación de vanguardia de nuestra probada serie EA, tras el notable éxito de ChronomaX (107% de beneficio en cuenta real) y Gold Matrix (86% de beneficio en cuenta real) - ambos actualmente funcionando de forma rentable en cuentas reales. Este sofisticado sistema de rejilla de reversión a la media está diseñado específicamente para operar con EURUSD, ofreciendo a los operadores una nueva y potente dimensión a su cartera automatizada.

Neural Nexus emplea una estrategia altamente selectiva, ejecutando sólo cuando las condiciones del mercado se alinean perfectamente a nuestro favor. En lugar de operar con frecuencia, este EA se centra en configuraciones de alta probabilidad, identificando normalmente sólo 1-2 oportunidades principales por semana. Este enfoque paciente y basado en la precisión garantiza que cada operación maximice el potencial de beneficios y minimice la exposición innecesaria al mercado.

Revolucionario diseño de bajo capital Lo que diferencia a Neural Nexus es su innovadora accesibilidad. Mientras que los sistemas de red tradicionales suelen requerir saldos de cuenta sustanciales para gestionar los requisitos de margen, Neural Nexus rompe esta barrera. Los operadores pueden comenzar con tan sólo $ 200 cuando se utilizan los ajustes de riesgo más altos recomendados, democratizando el acceso a la tecnología de negociación de cuadrícula de nivel profesional.

Complemento perfecto de la cartera Neural Nexus crea una cobertura ideal con ChronomaX, a pesar de que ambos operan con EURUSD. Mientras que ChronomaX capitaliza las rupturas basadas en el impulso, Neural Nexus se beneficia de los patrones de reversión a la media, proporcionando una diversificación natural que suaviza las curvas de renta variable y reduce el riesgo global de la cartera.

Características principales:

  • Estrategia de cuadrícula dereversión a la media - Capitaliza la tendencia natural del EURUSD a volver a niveles medios.
  • Firm Ready patentado: Sistema de sincronización aleatoria inteligente para mantener el cumplimiento con las regulaciones de negociación de firmas de prop y algoritmos de detección de anti-patrones.
  • Requisitos de capital bajos: comience a operar con un saldo mínimo de sólo 200 $.
  • Linaje Probado - Construido sobre la base de dos EAs rentables de comercio en vivo
  • Sinergia de Cartera - Diseñado para complementar los sistemas existentes ChronomaX y Gold Matrix
  • Gestión profesional del riesgo - Múltiples opciones de configuración del riesgo para diferentes tamaños de cuenta

Para usar/probar el EA:

1: Cargue EURUSD (el marco temporal es irrelevante)

2: Asegúrese de que la entrada llamada "EURUSD Ticker" tiene el nombre de EURUSD como su broker lo escribe (encuéntrelo en su market watch) - Podría ser EURUSD.m etc. O, alternativamente, puede establecer la entrada llamada "Usar símbolo de entrada" en falso. De esta manera, el EA simplemente operará en el gráfico al que está vinculado. Asegúrese de cargarlo en el gráfico EURUS en ese caso.

3: Establezca el nivel de lote automático deseado

  • Saldo mínimo de la cuenta: 200$.
  • Compatible con cuentas cent: Un depósito de 10$ en una cuenta cent proporciona un margen de 1.000$, lo que hace que el EA sea accesible para traders con depósitos más pequeños mientras se mantienen parámetros de trading seguros.
  • Apalancamiento mínimo de la cuenta: 1:500

Pruebe el EA en 1m OHLC o Every Tick. Para obtener resultados de prueba precisos, utilice datos de ticks reales.Siga esta guía para obtener más información.

Únase a la revolución de Neural Nexus Experimente el futuro del trading automatizado accesible, donde la tecnología de red avanzada se encuentra con requisitos de entrada asequibles. Neural Nexus no es sólo otro EA - es su puerta de entrada al trading profesional de reversión a la media, independientemente del tamaño de su cuenta.

Continúe su viaje con la serie de EA que ya ha demostrado su valía en los mercados reales.

Nota: Operar implica un riesgo financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Por favor, pruebe a fondo en una cuenta demo antes de operar en vivo. Desaconsejo el uso de cualquier nivel de autolot superior a 1. Opere bajo su propio riesgo.
Comentarios 4
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 14:34 
 

Another great bot from Jesper. As stated here, it has a low trade freq but brings nice profit with a decent DD which is the only important stat. Great risk management options for different account types. Highly recommended!

Rainer Korell
681
Rainer Korell 2025.11.28 10:28 
 

Doesn't trade very often, but when it does, it's successful with low DD. Conclusion: Good product !

Wan Suryolaksono
1871
Wan Suryolaksono 2025.08.07 02:30 
 

Truly gem EA, it is very prudent EA for many pairs, if we make extensive research

Productos recomendados
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Asesores Expertos
Sólo las primeras 5 copias costará 50 $ y luego se convertirá a su precio original. Esta estrategia EA M5 vela cerca de media móvil vs CCI Rosse más de 1M. Correr Verry Smoothly en todos los pares, especialmente en ORO que le dará buenos beneficios. Las entradas son entradas importantes: inp7_PipsAway: -50 a -500 para Oro, -2 para USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 para Oro, 2 para USDJPY, GBPUSD, EURUSD todos los Stoploss objetivo se establece en cero Todos los instrumentos funcio
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Asesores Expertos
Gold Trend Guard es un EA claro y moderno para XAUUSD en M15 . Sigue la tendencia con EMA rápida/lenta y protege cada operación con SL/TP basados en ATR y trailing ATR . Sin Grid. Sin Martingale. Máx. un orden por vela. Características Motor de tendencia: EMA rápida vs lenta Gestión del riesgo: SL/TP/Trailing por ATR Un orden por vela (netting), filtro de spread, salida temprana por giro de EMA rápida Presets: Conservative / Balanced / Aggressive Código limpio y fácil de optimizar Ajustes recome
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Asesores Expertos
GOLD SWITCH - INTELIGENCIA ADAPTATIVA PARA EL MERCADO DEL ORO (XAUUSD) Todos los operadores de oro conocen esa sensación familiar: el mercado se mueve en una tendencia clara y predecible un día, para descender al caos lateral al día siguiente. Durante años, como muchos otros, intenté imponer al mercado una estrategia única y rígida. Los resultados solían ser frustrantes y costosos. Me di cuenta de que la clave no era luchar contra la naturaleza del oro, sino entenderla y adaptarse a ella. Gold
Nova TRX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova TRX Trader se basa en el poder de la Media Móvil Exponencial Triple (TRIX) , un oscilador de impulso que suaviza el ruido del mercado para revelar un sesgo direccional genuino. Este Asesor Experto utiliza las capacidades únicas de suavizado de TRIX para evitar señales falsas y detectar sólo los cambios más fuertes en la tendencia. En lugar de reaccionar de forma exagerada a cada parpadeo de volatilidad, Nova TRX Trader se centra en los cambios de impulso sostenidos, combinando los cruces de
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Asesores Expertos
Lions share AtrLine MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, diseñado para seguir tendencias. Su estrategia se basa en el indicador ATR Line , que se construye sobre el Average True Range (ATR) y una Media Móvil (MA). El asesor experto identifica la dirección de la tendencia cuando el precio rompe la línea del indicador y utiliza un filtro adicional para confirmar las señales, ayudando a filtrar las entradas falsas. Gracias a sus flexibles ajustes de gestión monetaria, un filtro de volatili
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
Avalut Gold Light
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut Gold Light Asesor Experto totalmente automatizado para operar XAUUSD (Oro) Novedades El EA ha estado funcionando en condiciones reales de mercado desde septiembre de 2023 . La versión actual 2.1 está disponible desde el 8 de mayo de 2025. Descripción Avalut Gold Light es un Asesor Experto totalmente automatizado para el mercado del oro (XAUUSD), optimizado para ofrecer estabilidad y un riesgo controlado. Esta versión está completamente operativa, disponible de forma gratuita y sin limita
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Sin Martingala ni lógica de trading de cuadrícula. Este EA opera en tres pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDJPY con las mismas reglas de negociación. Además, las reglas de negociación para Comprar (largo) y Vender (corto) son simétricas. Es decir, no está sobre-optimizado. Bajo las condiciones de "múltiples pares de divisas" y "Comprar (largo), Vender (corto) simetría", este EA puede soportar backtesting a largo plazo durante casi 20 años. Este EA no destruirá su cuenta después de unas poca
Move Detector
Art Charles Gonzales Pinillos
Asesores Expertos
Detector completo para  movimientos de precios, Con stop loss take profit y todas las medidas de seguridad en tu cuenta. El EA consiste en procesar la diferencia de precios para poder saber si es conveniente comprar o vender dependiendo de diferentes circunstancias de volumen movimiento y otros factores. El Bot es único y sirve para cualquier par de divisas.
Perfect Candle Scalping
Sopheaktra Phan
5 (1)
Asesores Expertos
La configuración para XAUUSD está en la imagen de abajo: REGLA: El spread debe ser máximo de 30 puntos, apalancamiento 1:500 o MAYOR. Simple describir seguir la configuración anterior (100 $ abierto 0.1Lot): 1, Tamaño de lote fijo 2, Utilice siempre SL 3, Utilizar siempre SL de arrastre (para maximizar el BENEFICIO) 4, Sólo una operación (una COMPRA o una VENTA) al día 5, No Grid 6, Sin cobertura 7, Sin arbitraje 8, No Martingala 9, No Compuesto 10, Otra función muchos y muchos más para hacer
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD Manual Oficial de Usuario (Español) 1️⃣ Descripción General NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4), este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida . Concepto Clave Pequeñas pérdidas controladas + ga
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Trend Master Presentación del Asesor Experto AfriBold Trend Master El asesor experto AfriBold Trend Master se sitúa en la cúspide de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes en los dinámicos mercados financieros actuales. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar las oportunidades de trading con precisión. Algoritmo de última gener
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Asesores Expertos
Por supuesto. Aquí está la traducción al Inglés de la descripción de su algoritmo de negociación: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Descripción **Descubra una nueva era de comercio con nuestro robot de comercio automatizado, basado en la renombrada estrategia Silver Bullet de ICT (Inner Circle Trader)**. #### **¿Por qué elegir nuestro robot de comercio?** 1. **Rendimiento probado**: La estrategia Silver Bullet de ICT es reconocida por sus resultados consistentes y su habilidad para i
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
ADM Trade X MT5 es un EA basado en el Índice de Movimiento Direccional Promedio. Los parámetros de Average Directional Movement Index como Period, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1, y SellShift2 pueden ser ajustados. ADM Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que sus sueños se hagan realidad a través de ADM Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
T Trader
Steve Zoeger
Asesores Expertos
T Trader Experto #asesor funciona muy bien en todos los pares y todos los marcos. Es totalmente automatizado y basado en el tick para filtrar el mayor número posible de operaciones ganadoras. =============================================================================================== Este robot está totalmente automatizado y se ha creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. ============================================================================================
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Asesores Expertos
Libere el poder del trading avanzado con "Statistical Intelligence EA MT5", el Asesor Experto diseñado para elevar su estrategia de trading a través del análisis inteligente del mercado y la precisión. He aquí por qué "Inteligencia Estadística EA MT5" es la herramienta definitiva para los operadores que buscan maximizar su potencial: 1. Análisis de Mercado Avanzado: Aprovechando el poder del análisis histórico exhaustivo del mercado, "Inteligencia Estadística EA MT5" hace predicciones precisas s
Moving Average Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Moving Average Trade X MT5 es un EA basado en Moving Average. Los parámetros de Moving Average como MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, CandlestickShift2, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, MovingAveragePeriod4, MovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAverageShift1, SellCandlestickShift
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Asesores Expertos
El DYJ Williams Percent Range es una herramienta de trading única de alta calidad y fácil de usar y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias e indicadores Williams' Percent Range . Los valores del indicador que oscilan entre -80% y -100% indican que el mercado está sobrevendido. Los valores del indicador que oscilan entre -0% y -20% indican que el mercado está sobrecomprado. Parámetros de entrada Parámetros WPR InpSpread = 50 -- Cuando la dispersión es mayor o igua
GME trend
Caochunyun Cao
Asesores Expertos
Símbolo：sólo EURUSD; TF:1 min; tipo de cuenta：stand o ecn; Spread:max 35 puntos; Tiempo de trabajo:cualquiera y todos auto; Capital mínimo：200$; mm=true(defaut); riesgo=5-20; Modelos:tendencia corta, base ai-rnn ; 500 a 10000 ony 20-40 días; Este nuevo ea,mejores modelos y prueba..un dia abrir 40-100 orden.mantener una orden 5-30min. y todo el dia auto trabajo que como minero, mejor elegir Next 10 pay->1000$;
Gold Smart Turtle
Premananth R
Asesores Expertos
Gold Smart Turtle - Asesor Experto para XAUUSD (MT5) Configuración recomendada Símbolo Comercial: XAUUSD Tipo de Broker: ECN / RAW / Brokers con spread bajo (recomendado) Marco temporal: M5 (fijo) Tipo de estrategia: Sistema de trading técnico basado en reglas Modo de operación: Ejecución de una sola orden Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente) Compatibilidad con brokers y cuentas Funciona con todos los formatos de cotización de corredores (2 dígitos / 3 dígitos) Compatible con cualquier divis
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El Asesor experto está diseñado para hacer frente a situaciones complejas, incluida la Loka. Además, el Asesor experto puede operar con éxito por sí mismo. Para ello, dispone de funciones de auto-negociación. Parámetros BUY - permite resolver ventas SELL - permite resolver compras Step = 60; - paso entre posiciones de promediación ProfitClose - ganancia de cierre en divisa Lot = 0.01; - el primer lote de promediación K_Lot = 1.5; - coeficiente de promediación Max_Lot = 10.0; - volumen máximo pos
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Asesores Expertos
Universal Trader (UT) This EA is part of the  RPTrade Pro Solutions  systems. UT  is a trading robot using a trend and oscillator indicators.  It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. Designed for every TimeFrames Uses Takes Profit, Stop Loss and Trailing stop. Can also work as a switch without SL/TP Works with any pairs How does it work UT is a trend follower.  It's using A build in Supertrend Indicator to find trades entries and Parabolic SAR to S
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra el Poder de la Estrategia Ichimoku ECC 11 en Meta Trader 5! ¡Prop Firm Listo! Bienvenido al mundo de Ichimoku ECC 11, un Asesor Experto (EA) sin igual diseñado para el trader exigente. Construido sobre la robusta plataforma Meta Trader 5, el Ichimoku ECC 11 aprovecha el poder del venerado indicador Ichimoku Kinko Hyo para ofrecer un rendimiento excepcional en el gráfico de 15 minutos. La esencia de Ichimoku ECC 11 La estrategia Ichimoku ECC 11 está meticulosamente diseñada para capita
TradeGhost
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
Panthers Traders
Jordi Marco San Bartolome
Asesores Expertos
Panthers Traders presenta el nuevo Asesor Experto "MRK TRADER", un robot para Forex, Índices, Materias Primas y Criptomonedas. Este asesor experto trabaja estrategias hedge, tiene diferentes variables para configurar entre si, funciona como herramienta de trabajo o como asesor experto 100% automático,si no tiene experiencia, para su mayor rentabilidad, pongase en contacto por privado y le explicare sus diferentes variables y como aplicarlas en diferentes activos, recomiendo ver los vídeos del ca
Ninja Turtle Scalper EA
BM Trading GmbH
2 (1)
Asesores Expertos
El Ninja Turtle Scalper utiliza el EA Donchian Channel para encontrar señales de entrada - al igual que las famosas operaciones de tortuga lo hicieron en aquel entonces. El indicador es simple pero eficaz. Es utilizado por traders profesionales desde hace muchos años y ahora también forma parte del framework de MT5. Si alguna vez has querido utilizar las señales del indicador para las entradas de scalping, este es el EA adecuado para usted. No AI, Martingala o Grid necesario. Este NO es el santo
Triple M
Henny Kurniawati
Asesores Expertos
Bienvenido al Asesor Experto Triple M, un sistema de negociación de última generación diseñado para proporcionar a los operadores una herramienta fiable, segura y adaptable para navegar por las complejidades del mercado del oro. El sistema Triple M se distingue por priorizar la gestión del riesgo y la transparencia, garantizando que su experiencia de trading sea segura y personalizable. Setfile ¡ Promoción de lanzamiento! ¡10 plazas disponibles al precio actual! Próximo precio: 599$. Precio f
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Asesores Expertos
Sangkakala Merbabu es un asesor experto muy preciso para AUDCAD. Este EA está diseñado con muchos indicador de impulso para los puntos de entrada. Características de la señal : IMF Índice de Fuerza De Marcador WPR CCI RSI Estocástico Bandas de Bollinger Señal adicional : Media móvil PSAR MACD ADX Recomendaciones: Par de divisas: AUDCAD Marco temporal: M5 Depósito mínimo divisas : $500 Tipo de cuenta: Standart, Raw o cuentas de spread cero IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Asesores Expertos
UV Samurai UV Samurai es un Asesor Experto (EA) especialmente diseñado que abre automáticamente órdenes de trading en intervalos de precios predefinidos (Distancia ) para aprovechar los movimientos del mercado de forma controlada. El EA opera basado en un mecanismo de distancia multiplicadora para cada operación subsiguiente, combinado con el sistema de gestión de riesgo DDR (Dynamic Drawdown Reduction) para minimizar las pérdidas potenciales y mantener la seguridad de la cuenta durante condicio
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Otros productos de este autor
Gold Matrix MT5
Jesper Christensen
5 (4)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 65% de descuento durante la venta de Navidad. Matriz del Oro: Desbloquee la maestría de las operaciones con oro con la tecnología avanzada de IA. Aproveche el poder de las operaciones inteligentes de impulso en el mercado del oro. Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 ¿Está listo para elevar su experiencia de trading en el XAUUSD? Presentamos Gold Ma
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Aussie Victor revoluciona el trading tradicional combinando un posicionamiento inteligente con señales de entrada basadas en el aprendizaje automático, diseñadas específicamente para la dinámica de precios única del par de divisas AUDCAD. Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 ¿Qué hace diferente a Aussie
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Asesores Expertos
Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
Golden Retirement MT5
Jesper Christensen
5 (3)
Asesores Expertos
Golden Retirement es un sistema multi-estrategia diseñado para operar ORO vs USD (XAUUSD). No utiliza rejilla o martingala o cualquier estrategia de gestión de dinero de alto riesgo. Cada posición tiene un stop loss y un take profit fijos. Un trailing stop se utiliza para capturar tantos pips como sea posible. No es un sistema de scalping, pero la mayoría de las posiciones se cierran en un día o dos. Utiliza 10 estrategias diferentes para sacar lo mejor de cada condición de mercado. Como este E
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial. Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Guía del usuario/ manual del EA: haga clic aquí. Para usar/pr
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Asesores Expertos
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analiza los datos históricos de precios para identificar las zonas de oferta y demanda donde la liquidez es alta y entra con el impulso del flujo de dinero institucional. El EA extrapola zonas para comprar o vender a partir de la acción del precio histórico y los datos de volumen. Si desea realizar un backtest de este EA o de cualquier otro EA scalper, debe utilizar datos de tick de alta calidad. Los datos históricos que su broker le proporciona a trav
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
Smart Trade Control MT5
Jesper Christensen
Utilidades
Transforme su experiencia de trading en Metatrader 5 con Smart Trade Control para MT5, una solución de gestión de operaciones sofisticada e intuitiva diseñada para traders de todos los niveles. Desde el dimensionamiento preciso de posiciones hasta la gestión avanzada de cestas, esta herramienta agiliza el flujo de trabajo de sus operaciones a la vez que mejora el control del riesgo. Póngase en contacto conmigo para una prueba gratuita de 7 días. Características principales: Calculadora inteligen
Filtro:
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 14:34 
 

Another great bot from Jesper. As stated here, it has a low trade freq but brings nice profit with a decent DD which is the only important stat. Great risk management options for different account types. Highly recommended!

Rainer Korell
681
Rainer Korell 2025.11.28 10:28 
 

Doesn't trade very often, but when it does, it's successful with low DD. Conclusion: Good product !

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.10.12 22:06 
 

The EA is not reliable. Even with the most conservative settings, it suddenly hit nearly a 60% drawdown. I do not recommend it.

Jesper Christensen
8345
Respuesta del desarrollador Jesper Christensen 2025.10.14 05:18
Either you are not using default settings or your are using it on symbols that are not recommended. The signal which uses default settings is curently in 12.6% profit with 2.9% drawdown after 2 months of trading. Please explain which settings you are using and which symbols you are using the EA on?
Wan Suryolaksono
1871
Wan Suryolaksono 2025.08.07 02:30 
 

Truly gem EA, it is very prudent EA for many pairs, if we make extensive research

Respuesta al comentario