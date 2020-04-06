Nostradamus X Scalper
- Asesores Expertos
- Burak Baltaci
- Versión: 4.4
- Activaciones: 7
🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮
Par recomendado: ⚡ Oro
Marco temporal recomendado: ⚡ M15
💰 Robot profesional que busca picos y valles en el mercado
Nostradamus es un sistema de trading totalmente automatizado que captura con precisión los puntos de inflexión del mercado. ¡Funciona día y noche, toma decisiones sin emociones y maximiza tus ganancias!
⚡ ¿POR QUÉ NOSTRADAMUS?
🎯 Sistema de entrada inteligente
Detecta automáticamente los puntos de inversión de la tendencia.
Entrada precisa en niveles altos y bajos.
Control de riesgos con órdenes stop y limitadas.
🛡️ Gestión avanzada de riesgos
Smart Stop Loss & Take Profit: protege sus ganancias.
Trailing Stop: permite que las ganancias sigan su curso y detiene las pérdidas.
BreakEven: asegura automáticamente las operaciones abiertas.
MaxDrawDown: protege su cuenta de pérdidas.
💵 Gestión flexible de lotes
Lote fijo: método clásico.
Lote automático: se calcula en función del porcentaje de riesgo.
Lote de saldo: ratios basados en su saldo.
📊 Panel de control profesional
Seguimiento de ganancias/pérdidas en tiempo real.
Tasa de ganancias y estadísticas.
Control instantáneo del spread y del estado.
Resumen del rendimiento total.
🚀 CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A NOSTRADAMUS
✅ Modo piloto automático 24/7: gana dinero mientras duermes.
✅ Filtro de spread: no abre operaciones con spreads elevados.
✅ Control de tiempo: solo funciona durante las horas especificadas
✅ TakeProfit inteligente: objetivo de ganancias basado en lotes
✅ Totalmente personalizable: se pueden ajustar todos los parámetros
✅ Latencia cero: ejecución instantánea de órdenes
✅ Funciona con todos los símbolos: Forex, oro, índices...
🎁 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
🔹 Panel de control colorido: supervisa la información de tu cuenta en tiempo real.
🔹 Estadísticas globales: se registran todas tus transacciones.
🔹 Número mágico: ejecuta varios robots.
🔹 Configuración sencilla: sistema plug and play.
💪 ¿PARA QUIÉN ES?
✔️ Principiantes: totalmente automático, no requiere intervención.
✔️ Profesionales: personalizable con parámetros avanzados.
✔️ Scalpers: estrategia de entrada y salida rápida.
✔️ Inversores: crecimiento de la cartera a largo plazo.
🎯 RESULTADO
Nostradamus X Scalper no predice el futuro del mercado, ¡pero utiliza matemáticas y algoritmos para detectar los mejores puntos de entrada!