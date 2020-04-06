Nostradamus X Scalper

🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮


Par recomendado: ⚡ Oro


Marco temporal recomendado: ⚡ M15




💰 Robot profesional que busca picos y valles en el mercado


Nostradamus es un sistema de trading totalmente automatizado que captura con precisión los puntos de inflexión del mercado. ¡Funciona día y noche, toma decisiones sin emociones y maximiza tus ganancias!




⚡ ¿POR QUÉ NOSTRADAMUS?


🎯 Sistema de entrada inteligente


Detecta automáticamente los puntos de inversión de la tendencia.


Entrada precisa en niveles altos y bajos.


Control de riesgos con órdenes stop y limitadas.


🛡️ Gestión avanzada de riesgos


Smart Stop Loss & Take Profit: protege sus ganancias.


Trailing Stop: permite que las ganancias sigan su curso y detiene las pérdidas.


BreakEven: asegura automáticamente las operaciones abiertas.


MaxDrawDown: protege su cuenta de pérdidas.


💵 Gestión flexible de lotes


Lote fijo: método clásico.


Lote automático: se calcula en función del porcentaje de riesgo.


Lote de saldo: ratios basados en su saldo.


📊 Panel de control profesional


Seguimiento de ganancias/pérdidas en tiempo real.


Tasa de ganancias y estadísticas.


Control instantáneo del spread y del estado.


Resumen del rendimiento total.


🚀 CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A NOSTRADAMUS


✅ Modo piloto automático 24/7: gana dinero mientras duermes.


✅ Filtro de spread: no abre operaciones con spreads elevados.


✅ Control de tiempo: solo funciona durante las horas especificadas


✅ TakeProfit inteligente: objetivo de ganancias basado en lotes


✅ Totalmente personalizable: se pueden ajustar todos los parámetros


✅ Latencia cero: ejecución instantánea de órdenes


✅ Funciona con todos los símbolos: Forex, oro, índices...




🎁 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


🔹 Panel de control colorido: supervisa la información de tu cuenta en tiempo real.


🔹 Estadísticas globales: se registran todas tus transacciones.


🔹 Número mágico: ejecuta varios robots.


🔹 Configuración sencilla: sistema plug and play.




💪 ¿PARA QUIÉN ES?


✔️ Principiantes: totalmente automático, no requiere intervención.


✔️ Profesionales: personalizable con parámetros avanzados.


✔️ Scalpers: estrategia de entrada y salida rápida.


✔️ Inversores: crecimiento de la cartera a largo plazo.






🎯 RESULTADO


Nostradamus X Scalper no predice el futuro del mercado, ¡pero utiliza matemáticas y algoritmos para detectar los mejores puntos de entrada!










