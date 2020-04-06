GoldFox EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD).

Funciona en niveles de precio clave y sesiones de mercado, buscando oportunidades de ruptura limpias y estructuradas.



El EA está diseñado para operadores que prefieren un enfoque ordenado y conservador basado en la estructura del mercado, evitando estrategias agresivas como la martingala o la cuadrícula.

⭐ ¿Por qué elegir GoldFox EA?



🟡 Especializado en Oro (XAUUSD)

Toda la lógica está diseñada para adaptarse a la volatilidad del oro.



🟡 Enfoque simple y conservador

GoldFox EA no utiliza martingala ni cuadrícula.

Cada operación tiene un riesgo definido desde el principio.



🟡 Relación riesgo/recompensa favorable

Las operaciones se establecen con una relación riesgo/recompensa de hasta 1:5, buscando grandes movimientos en relación con el stop loss inicial.



🟡 Gestión Automática de Operaciones

El EA protege su capital moviendo su stop loss al punto de equilibrio y asegurando las ganancias cuando el mercado se mueve a su favor.



🟡 Número reducido de operaciones

Prefiere pocas operaciones seleccionadas, en lugar de entrar continuamente en el mercado.



Recomendaciones:



Par de divisas: XAU/USD

Periodo temporal: H1

Depósito mínimo: $200

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.

IMPORTANTE: Es fundamental utilizar cuentas con spreads bajos para obtener los mejores resultados.

Apalancamiento: mínimo 1:100; recomendado 1:500 - mínimo 1:30 para niveles de riesgo bajo-medio, bajo y muy bajo.



Especificaciones:



Operar con XAU/USD

Cada operación está protegida con una SL de 100 pips.

Muy fácil de instalar, no requiere cambios de configuración y la configuración predeterminada es perfecta para la mayoría de los brókeres que utilizan GMT+2 con horario de verano. Si su bróker tiene un horario de servidor diferente, deberá realizar pequeños ajustes en la configuración horaria. Usa un VPS para que el Asesor Experto (EA) funcione 24/7 (muy recomendable).

¡Puedes encontrar los resultados de las pruebas retrospectivas en la sección de comentarios!