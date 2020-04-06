Alpha Scalper PropFirms
- Asesores Expertos
- Elvis Tangalayuk
- Versión: 3.0
ÚNASE A NUESTRA COMUNIDAD GRATUITA : https://t.me/traderhelptraderclub
⚠️ Important Notice: For Security & Anti-Piracy Reasons To protect our intellectual property from theft and unauthorized distribution: The file available for download on this page is a NON-FUNCTIONAL DEMO version. It is for display purposes only and does not represent the trading performance of the commercial product. To get a FULLY FUNCTIONAL TRIAL version, please contact us on Telegram: @alphaprimetech After purchase, you will receive the official, full-featured EA directly from us via private message, along with installation support. We take these measures to protect our secret algorithms and to ensure that our paying customers receive a high-quality, secure, and supported product
Desbloquee los pagos de Prop Firm. Nosotros hacemos el trabajo.
Un servicio de EA Alpha Scalper totalmente gestionado para traders serios.
¿Cansadode fracasar en los desafíos de prop firm o de ver cómo su cuenta financiada explota? Nuestro servicio EA Alpha Scalper es la solución. Nos especializamos en una estrategia conservadora, de alta probabilidad que prioriza una cosa por encima de todo: bajo drawdown.
Proporcionamos un servicio completo "hecho para usted":
-
Instalación y configuración del Asesor Experto
-
VPS dedicado de alta velocidad (tiempo de actividad 24/5)
-
Gestión y supervisión continuas de la cuenta
-
Especializados en superar retos y gestionar cuentas reales financiadas.
Su único trabajo es recoger sus beneficios. Déjenos ser su motor de trading.
Llamada a la acción: Programe su consulta gratuita.
Contáctanos directamente en Telegram para discutir tus necesidades y encontrar el trato adecuado.
Haga clic aquí para contactarnos en Telegram