HFT Prop Challenge Master

Modo de tamaño de lote Opciones:

auto_increase: Incrementa el tamaño del lote después de cada x% de ganancia obtenida.

fixed: Utiliza un tamaño de lote fijo que puede configurar en el siguiente campo "Tamaño de lote fijo"

Tamaño de lote fijo (si el modo de tamaño de lote = fijo) Aquí establece el tamaño de lote con el que desea operar.

Este campo sólo se tiene en cuenta si elige "fijo" como modo de tamaño de lote.

Se recomienda encarecidamente no utilizar tamaños de lote demasiado grandes y tener en cuenta también el tamaño de contrato del activo. Si el tamaño de lote es demasiado grande y el movimiento en el mercado es muy rápido, podría fracasar en su reto al superar la reducción máxima diaria .

Iniciar contratos por 10k (si modo de tamaño de lote = auto_incremento) El valor de este campo se utiliza para calcular el tamaño del lote inicial. Tenga en cuenta que si pone por ejemplo 3 no significa que se negocien 3 lotes. Significa que por cada 10k USD en la cuenta se negocian 3 contratos.

Si usted tiene por ejemplo una cuenta de 100k en Nova Funding entonces se negociarán 30 contratos. Dado que el tamaño del contrato en Nova Funding es 1, los 30 contratos serían 30 lotes.

Si usted tiene por ejemplo una cuenta de 200k en KortanaFX entonces se negociarán 60 contratos. Dado que el tamaño del contrato en KontanaFX es 10, los 60 contratos serían 6 lotes.

El tamaño del lote que se negociará se mostrará en el gráfico.

Este campo sólo se tiene en cuenta si elige "auto_increase" como modo de tamaño de lote.



Contratos escalonados por 10k (si modo de tamaño de lote = auto_incremento) Con esta cantidad de contratos por 10k de tamaño de cuenta el tamaño de lote se incrementará si se alcanza el beneficio necesario para el incremento. Se calcula con la misma lógica mencionada en "Contratos iniciales por 10k".

Este campo sólo se tiene en cuenta si elige "auto_increase" como modo de tamaño de lote.

Incremento cada x% de beneficio (si modo de tamaño de lote = auto_incremento) Si el valor se fija por ejemplo en 0.5 significa que por cada 0.5% de beneficio (por ejemplo 500 USD en una cuenta de 100k) el tamaño del lote se incrementa con el paso definido en "Step contracts per 10k".

Este campo sólo se considera si elige "auto_increase" como modo de tamaño de lote.



Fin de contratos por 10k (si modo de tamaño de lote = auto_incremento) Si el número de contratos ha alcanzado este valor, no se incrementará más el tamaño del lote. Se calcula con la misma lógica mencionada en " Contratos iniciales por 10k".

Es muy recomendable no utilizar tamaños de lote demasiado grandes y también considerar el tamaño del contrato del activo. Si el tamaño del lote es demasiado grande y el movimiento en el mercado es muy rápido, usted podría fallar su desafío por exceder el máximo drawdown diario. No recomiendo establecer este valor más alto que el predeterminado.

Este campo sólo se considera si elige "auto_increase" como modo de tamaño de lote.



Modo de límite de pérdida diaria (trailing, set less then challenge limit) Opciones:

percent: El EA detiene las operaciones si se alcanza la reducción diaria en porcentaje del saldo inicial de este día.

USD: El EA deja de operar si se alcanza la reducción diaria en USD del saldo inicial de este día.

disabled: Desactiva el modo de límite de pérdida diario (¡no recomendado!)

El drawdown diario se calcula siempre a partir de la equidad o balance más alto (el que haya sido mayor) y es trailing para no regalar demasiada ganancia si la volatilidad está saliendo del mercado.

Límite de pérdida diaria en % (si el modo de límite de pérdida diaria = porcentaje) Si el valor se establece, por ejemplo, en 1,0 significa que después de 1,0% de pérdida del saldo más alto o la equidad en este día (por ejemplo, 1000 USD en una cuenta de 100k) el EA deja de operar hasta el día siguiente.

También si su reto tiene, por ejemplo, un límite de reducción diaria del 4% no debe establecer este valor a 4% o 3,9%. Tenga en cuenta que cuando tiene lotes grandes y un movimiento de mercado muy rápido, puede tomar algún tiempo para cerrar la posición abierta y la pérdida de este comercio puede ser peor de lo que desea debido al deslizamiento y la latencia. No recomiendo valores superiores al predeterminado.

Este campo sólo se considera si elige "porcentaje" como modo de límite de pérdida diario .



Límite de pérdida diaria en $ (si el modo de límite de pérdida diaria = USD) Si el valor se establece, por ejemplo, en 1000, significa que después de una pérdida de 1000 USD desde el saldo más alto o la equidad en este día, el EA deja de operar hasta el día siguiente.

Además, si su desafío tiene, por ejemplo, un límite de drawdown diario de 4000 USD, no debe establecer este valor en 4000 USD o 3900 USD. Por favor, tenga en cuenta que cuando tiene lotes de gran tamaño y un movimiento de mercado muy rápido, puede llevar algún tiempo cerrar la posición abierta y la pérdida de esta operación puede ser peor de lo que desea debido al deslizamiento y la latencia.

Este campo sólo se considera si elige "USD" como modo de límite de pérdida diario .

Modo de objetivo de beneficios Opciones:

percent: Si se alcanza el objetivo de beneficios en porcentaje del saldo inicial de este reto, el EA deja de operar.

USD: Igual que arriba, pero basado en $.

disabled: Desactiva el modo de objetivo de beneficio (sólo recomendado para backtesting)

El objetivo de beneficio siempre se calcula en base al "Tamaño del reto", ver siguiente campo de entrada.



Tamaño del desafío en $ (0 = detección automática) Si el valor es 0 el EA intenta auto detectar el balance inicial. Esto sólo funciona si el depósito se muestra en el Historial de la Cuenta de la Terminal MT4. Este suele ser el caso cuando se acaba de comprar el reto. Si el depósito inicial no se muestra en el Historial de la cuenta, haga clic con el botón derecho del ratón en el Historial de la cuenta y seleccione "Todo el historial" y reinicie el EA. El EA le indicará si no ha podido obtener esta información. Como alternativa, puede configurar manualmente el tamaño del desafío (por ejemplo, 100000 en un desafío de 100k) en este campo de entrada. Pero tenga en cuenta que si configura un tamaño de reto incorrecto, el cálculo del objetivo de beneficio en % también será incorrecto.

Objetivo de beneficio en % (si el modo de objetivo de beneficio = porcentaje) Si el valor se establece, por ejemplo, en 10,05, significa que después de un beneficio del 10,05% del tamaño del desafío (por ejemplo, 10050 USD de beneficio en una cuenta de 100k) el EA deja de operar.

Este campo sólo se tiene en cuenta si elige "porcentaje" como el modo de objetivo de beneficio.

Objetivo de beneficio en $ (objetivo de beneficio m. = USD) Establecer este campo de entrada, por ejemplo, en 10040 significa que no se abrirán nuevas posiciones después de alcanzar un beneficio de 10040 dólares estadounidenses.

Días mínimos de negociación (-1 = autodetección) Establezca aquí el número mínimo de días de negociación que necesita para completar el reto. Si se establece en -1, intenta autodetectarlo. Si se utiliza el número de días de negociación, se muestra en el gráfico cuántos días de negociación ya se han cumplido de los necesarios.

Modo de hora de inicio de negociación (la siguiente entrada se ignora en auto_detect) Opciones:

auto_detect: El EA intentará detectar automáticamente qué valor debe establecerse como " Hora de inicio y fin de las operaciones" (que es el siguiente campo de entrada). En este caso el siguiente campo de entrada es ignorado. Si no puede autodetectarlo, el inicio del EA será abortado.

manual: El EA utilizará el valor del siguiente campo de entrada " Trading start and end time hour" como hora de inicio y hora de fin.

Hora de inicio de operaciones (hora del servidor MT4) Si el valor es por ejemplo 16 significa que la hora en la que comienza el trading es 16.

Tenga en cuenta que el EA utiliza la hora del servidor del broker desde el market watch, por lo que debe ajustarse a esta hora, no a su hora local. Actualmente para todas las empresas de prop trading soportadas 16 es el valor correcto para la apertura del mercado de efectivo. Esta configuración sólo es utilizada por el EA si el "Modo de hora de inicio de operaciones " está configurado como "manual".

Hora de inicio de negociación minutos (hora del servidor MT4) Si el valor es por ejemplo 30 (y la hora sigue siendo 16) significa que el minuto en el que se inicia la negociación es 16:30. Este ajuste se utiliza siempre, no importa lo que se establezca como " Trading start hour mode".



Hora de finalización de operaciones (hora del servidor MT4) A esta hora el EA deja de abrir nuevas órdenes.

Hora final de negociación minutos (hora del servidor MT4) Si el valor es por ejemplo 45 (y la hora sigue siendo 16) significa que el minuto en el que finaliza la operativa es a las 16:45 horas. Este suele ser un buen valor porque más tarde la volatilidad desaparece del mercado y los movimientos del mercado son demasiado lentos para que el EA obtenga beneficios. Esta configuración se utiliza siempre, no importa lo que se establece como " Trading start hour mode".

Trading en días festivos en EEUU (no recomendado) Opciones:

false: El EA no operará en los días festivos de EEUU en los que el mercado de Futuros esté abierto, pero el mercado de contado esté cerrado. En estos casos, la volatilidad es normalmente demasiado baja para esta estrategia.

true: El EA operará en los días festivos de EE.UU. cuando el broker proporcione cotizaciones incluso cuando el mercado al contado esté cerrado (no recomendado).

Comentario para cada operación El texto de este campo se escribe en el comentario de cada operación.

Número mágico Aquí puede especificar un número mágico que debe ser único en caso de que ejecute también otros EAs en la misma cuenta. No se recomienda tener otros EAs funcionando en paralelo.

Número máximo de mensajes enviados al broker por día (0 = ilimitado) Si establece aquí un número superior a 0, por ejemplo 2000, el EA dejará de operar en este día cuando haya enviado 2000 mensajes al broker. Un mensaje es cada creación, eliminación o modificación de una orden. Si usted hace por ejemplo una prueba demo en IC Markets usted quiere limitar este número porque el broker primero le enviará emails automáticos y si usted no hace nada, IC Markets también bloqueará su cuenta demo.