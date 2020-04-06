AI Impulse Scalping Trade MT4

AI Impulse ScalperTrade:

Se trata de un asesor automatizado que aplica una estrategia de scalping basada en los impulsos de los precios , utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos.impulsos del precio, utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos .

Idea central: captar movimientos de precios fuertes y bruscos ( impulsos), pero sólo entrar en una operación cuando la red neuronal confirma que la señal se asemeja a impulsos exitosos del pasado .

Imagine a un profesional de sangre fría sentado a su lado . Nunca duerme , nunca se cansa , nunca se siente ansioso: se limita a observar y esperar .

En el momento en que el precio sube bruscamente , abre una operación al instante, de forma precisa , calculada y sin ninguna emoción .

Eso es exactamente lo que es AI Impulse Scalping Trade .

Opera por impulsos: capta esos momentos en los que el mercado despega . Pero no sigue ciegamente el precio , sino que lo analiza :

  • la fuerza del impulso ;

  • si se parece a impulsos exitosos del pasado ;

  • si hay suficiente volumen detrás del movimiento ;

  • si la señal no es falsa .

Cómo funciona :

  • El asesor supervisa los niveles clave de velocidad de los precios .

  • Detecta una ruptura: una salida br usca del precio más allá del límite de un rango de precios ajustado .

  • La red neuronal verifica la señal a través de cientos de parámetros : evalúa la vela , el paso del precio , la velocidad del precio, la brecha temporal entre precios , la volatilidad y la correlación con otros activos .

  • Si todas las condiciones coinciden , abre una posición con niveles de stop-loss y take-profit claramente definidos y dinámicos .

  • Incorpora un filtro AI de stop : gestiona el stop loss , el take profit , el punto de equilibrio y el trailing stop , ajustando el número correcto de pips para una economía que cambia rápidamente .

  • Gestiona la operación : la mueve al punto de equilibrio y activa el trailing stop .

Lo que obtienes :

  • Operaciones sin emociones: sólo lógica y matemáticas ;

  • Entradas instantáneas: el asesor no se perderá ningún impulso ;

  • protección contra entradas falsas-la red neuronal filtra el ruido ;

  • flexibilidad-puede ajustar la configuración de la gestión del riesgo .

  • El asesor no utiliza estrategias con un riesgo elevado de agotar eldepósito, como Martingala, Cuadrícula, Promedio, o cualquier otra estrategia que implique incrementos de lote.

  • El asesor supervisa las anomalías en el volumen, la volatilidad, el paso de los precios, la velocidad de los precios, las brechas de tiempo entre los precios, y muchos otros factores.

    Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de mensaje privado o enel grupo mql5.

    SÓLO QUEDAN 10 DE 10 EJEMPLARES A UN PRECIO DE 170 USD!

    DESPUÉS, EL PRECIO AUMENTARÁ A 280 USD.

    Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / H1, BTCUSD / H1 , ETHUSD / H1

    El EA no utiliza Martingala, Grid, u otras estrategias con un aumento en el lote.

    МetaТrader 5 versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/161758

    Requisitos y recomendaciones

    • Los spreads bajos son el factor más importante a la hora de elegir un bróker.
    • Recomendamos utilizar un VPS con un ping bajo a su broker.
    • El apalancamiento soportado oscila entre 1:100 y 1:500. ( El apalancamiento recomendado es 1:500 )
    • El saldo mínimo recomendado para un Asesor Experto es de 100$.
    • El procesador de su PC/VPS no debe estar sobrecargado con otros programas o Asesores Expertos (de lo contrario, el Asesor Experto no será capaz de procesar todos los ticks, lo cual es perjudicial para el Asesor Experto).
    • Si utiliza varios Asesores Expertos en una sola cuenta, asegúrese de que cada Asesor Experto tenga un Número Mágico diferente.

    • Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una sola cuenta, lo que garantizará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.

    • Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/161759/comments#comment_58953032

        Pares:
        • XAUUSD H1, BTCUSDH1, ETHUSD H1
        Parámetros:
        • Show_Info_Panel - muestra el panel de información.

        • AI_Info_Panel - panel de información adicional.

        • Save_Date_Every_Minutes - guarda los datos de la tasa de precio cada pocos minutos.


        • EA Comment - comentario del asesor experto.

        • Magic - número mágico (identificador de la orden).

        • Slippage - deslizamiento (diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado).

        • Order Type - tipo de operación: compra / venta.


        • Use_AI_Spread_Adaptation - habilitar el ajuste automático del parámetro Max Spread.

        • Max Spread - ajuste manual del spread máximo (promedio sobre 10 ticks ) para eliminar órdenes pendientes.

        • disable trade if spread high - pausa la negociación durante N minutos si el spread excede el spread máximo permitido.


        • Use_Adaptive_Stops - habilita stop-loss, take-profit, breakeven y trailing stop adaptativos.

        • Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para los niveles de stop adaptativos.

        • Bars_Back - número de barras anteriores usadas para calcular los stops adaptativos.

        • Count_Every_Bar - calcula para cada barra en el contexto de los stops adaptativos.


        • Peak_Correction - corrección de orden pendiente: por spread promedio, por valores dinámicos, o por pips fijos.

        • Peak_Correction_Buy_Stop / Peak_Correction_Sell_Stop - corrección de una orden pendiente de buy stop / sell stop.


        • Fixed_Lot - tamaño de lote fijo.

        • Custom_balance - balance personalizado (margen) utilizado para calcular el riesgo en la gestión monetaria (MM).

        • Use RiskMM - activar la gestión monetaria basada en el riesgo.

        • Percentage Risk - porcentaje de riesgo por operación.


        • Take_Profit - nivel de take-profit (objetivo de beneficio).

        • Stop Loss - nivel de stop-loss (límite de pérdidas).

        • BreakevenStop - stop de breakeven (mover stop a zona de break-even).

        • Breakeven Step - tamaño del paso para moverse al punto de equilibrio.

        • TrailingStart - trailing start (inicia el movimiento automático del stop).

        • Trailing Stop - trailing stop (stop dinámico que sigue al precio).

        • Trailing Step - paso de arrastre (distancia desde el precio actual).


        • setting up for Impulse Trading - ajustes para la estrategia de negociación por impulsos.

          • Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - porcentaje o pips desde el precio dinámico para establecer una orden pendiente (en la barra actual o anterior).
          • Percent_or_Points__Deviations_Bars - porcentaje de desviación del precio dinámico utilizado para abrir una orden pendiente.
          • Barras(0 o 1) - coloca una orden pendiente en la barra actual (0) o anterior (1).
          • BarrasEliminar Orden Señal 1/2 - eliminar una orden pendiente basada en la señal 1 / 2 (dependiendo de las barras pasadas).

        • Factor Precio 1.1 / 2.0 / 1.1 - factor de fuerza del precio (multiplicador para el cálculo del nivel de precio).

        • Corrección StopLoss / Take Profit - ajuste de los niveles de stop-loss y take-profit tras la activación de una orden pendiente.

        • Adaptación del spread al stop loss - incluye el spread medio al calcular los niveles take-profit, stop-loss, breakeven y trailing.

          • Width_Text - tamaño de la fuente.

          • Seleccionar Texto Fuente - fuente.

          Negociación en una semana:

          • Lunes - negociación el lunes;

          • Martes - negociación el martes;

          • Miércoles - negociación el miércoles;

          • Jueves - negociación el jueves;

          • Viernes - comercio el viernes;

          • Sábado - comercio el sábado;

          • Domingo - comercio el domingo;

          Negociación intradía:

          • Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por hora;

          • Modo GMT - ajuste manual;

          • Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);

          Cierre el viernes:

          • Use time - cuando se establece en true, el comercio va por tiempo;

          • Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


