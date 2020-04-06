AI Impulse Scalping Trade MT4

AI Impulse ScalperTrade:

Se trata de un asesor automatizado que aplica una estrategia de scalping basada en los impulsos de los precios , utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos.impulsos del precio, utilizando una red neuronal artificial para filtrar las señales y gestionar los riesgos .

Idea central: captar movimientos de precios fuertes y bruscos ( impulsos), pero sólo entrar en una operación cuando la red neuronal confirma que la señal se asemeja a impulsos exitosos del pasado .

Imagine a un profesional de sangre fría sentado a su lado . Nunca duerme , nunca se cansa , nunca se siente ansioso: se limita a observar y esperar .

En el momento en que el precio sube bruscamente , abre una operación al instante, de forma precisa , calculada y sin ninguna emoción .

Eso es exactamente lo que es AI Impulse Scalping Trade .

Opera por impulsos: capta esos momentos en los que el mercado despega . Pero no sigue ciegamente el precio , sino que lo analiza :

la fuerza del impulso ;

si se parece a impulsos exitosos del pasado ;

si hay suficiente volumen detrás del movimiento ;

si la señal no es falsa .

Cómo funciona :

El asesor supervisa los niveles clave de velocidad de los precios .

Detecta una ruptura: una salida br usca del precio más allá del límite de un rango de precios ajustado .

La red neuronal verifica la señal a través de cientos de parámetros : evalúa la vela , el paso del precio , la velocidad del precio, la brecha temporal entre precios , la volatilidad y la correlación con otros activos .

Si todas las condiciones coinciden , abre una posición con niveles de stop-loss y take-profit claramente definidos y dinámicos .

Incorpora un filtro AI de stop : gestiona el stop loss , el take profit , el punto de equilibrio y el trailing stop , ajustando el número correcto de pips para una economía que cambia rápidamente .

Gestiona la operación : la mueve al punto de equilibrio y activa el trailing stop .

Lo que obtienes :

Operaciones sin emociones: sólo lógica y matemáticas ;

Entradas instantáneas: el asesor no se perderá ningún impulso ;

protección contra entradas falsas-la red neuronal filtra el ruido ;

flexibilidad-puede ajustar la configuración de la gestión del riesgo .

El asesor no utiliza estrategias con un riesgo elevado de agotar eldepósito, como Martingala, Cuadrícula, Promedio, o cualquier otra estrategia que implique incrementos de lote.

El asesor supervisa las anomalías en el volumen, la volatilidad, el paso de los precios, la velocidad de los precios, las brechas de tiempo entre los precios, y muchos otros factores.

Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de mensaje privado o enel grupo mql5.

Par/marco de tiemporecomendado : XAUUSD / H1, BTCUSD / H1 , ETHUSD / H1

El EA no utiliza Martingala, Grid, u otras estrategias con un aumento en el lote.

МetaТrader 5 versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/161758

Requisitos y recomendaciones



Los spreads bajos son el factor más importante a la hora de elegir un bróker.

Recomendamos utilizar un VPS con un ping bajo a su broker.

El apalancamiento soportado oscila entre 1:100 y 1:500. ( El apalancamiento recomendado es 1:500 )

El saldo mínimo recomendado para un Asesor Experto es de 100$.

El procesador de su PC/VPS no debe estar sobrecargado con otros programas o Asesores Expertos (de lo contrario, el Asesor Experto no será capaz de procesar todos los ticks, lo cual es perjudicial para el Asesor Experto).

Si utiliza varios Asesores Expertos en una sola cuenta, asegúrese de que cada Asesor Experto tenga un Número Mágico diferente.

Recomendamos utilizar una cuenta separada y el terminal MT4/5 para que un Asesor Experto pueda trabajar en una sola cuenta, lo que garantizará que las operaciones se ejecuten rápidamente y no haya retrasos en el flujo de operaciones de MT4/5.

Descargue los archivos del conjunto: https://www.mql5.com/en/market/product/161759/comments#comment_58953032

XAUUSD H1, BTCUSD H1, ETHUSD H1

Show_Info_Panel - muestra el panel de información.

muestra el panel de información. AI_Info_Panel - panel de información adicional.

Save_Date_Every_Minutes - guarda los datos de la tasa de precio cada pocos minutos.





EA Comment - comentario del asesor experto.

Magic - número mágico (identificador de la orden).

Slippage - deslizamiento (diferencia entre el precio esperado y el precio ejecutado).

Order Type - tipo de operación: compra / venta.





Use_AI_Spread_Adaptation - habilitar el ajuste automático del parámetro Max Spread.

Max Spread - ajuste manual del spread máximo (promedio sobre 10 ticks ) para eliminar órdenes pendientes.

disable trade if spread high - pausa la negociación durante N minutos si el spread excede el spread máximo permitido.





Use_Adaptive_Stops - habilita stop-loss, take-profit, breakeven y trailing stop adaptativos.

Multi_Adaptive_Stops - multiplicador para los niveles de stop adaptativos.

Bars_Back - número de barras anteriores usadas para calcular los stops adaptativos.

Count_Every_Bar - calcula para cada barra en el contexto de los stops adaptativos.





Peak_Correction - corrección de orden pendiente: por spread promedio, por valores dinámicos, o por pips fijos.

Peak_Correction_Buy_Stop / Peak_Correction_Sell_Stop - corrección de una orden pendiente de buy stop / sell stop.





Fixed_Lot - tamaño de lote fijo.

Custom_balance - balance personalizado (margen) utilizado para calcular el riesgo en la gestión monetaria (MM).

Use RiskMM - activar la gestión monetaria basada en el riesgo.

Percentage Risk - porcentaje de riesgo por operación.





Take_Profit - nivel de take-profit (objetivo de beneficio).

Stop Loss - nivel de stop-loss (límite de pérdidas).

Breakeven Stop - stop de breakeven (mover stop a zona de break-even).

Breakeven Step - tamaño del paso para moverse al punto de equilibrio.

Trailing Start - trailing start (inicia el movimiento automático del stop).

Trailing Stop - trailing stop (stop dinámico que sigue al precio).

Trailing Step - paso de arrastre (distancia desde el precio actual).





setting up for Impulse Trading - ajustes para la estrategia de negociación por impulsos.

Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - porcentaje o pips desde el precio dinámico para establecer una orden pendiente (en la barra actual o anterior).

porcentaje o pips desde el precio dinámico para establecer una orden pendiente (en la barra actual o anterior).

Percent_or_Points__Deviations_Bars - porcentaje de desviación del precio dinámico utilizado para abrir una orden pendiente.

- porcentaje de desviación del precio dinámico utilizado para abrir una orden pendiente.

Barras (0 o 1) - coloca una orden pendiente en la barra actual (0) o anterior (1).

- coloca una orden pendiente en la barra actual (0) o anterior (1).

BarrasEliminar Orden Señal 1/2 - eliminar una orden pendiente basada en la señal 1 / 2 (dependiendo de las barras pasadas).

Factor Precio 1.1 / 2.0 / 1.1 - factor de fuerza del precio (multiplicador para el cálculo del nivel de precio).

Corrección StopLoss / Take Profit - ajuste de los niveles de stop-loss y take-profit tras la activación de una orden pendiente.

Adaptación del spread al stop loss - incluye el spread medio al calcular los niveles take-profit, stop-loss, breakeven y trailing.

Width_Text - tamaño de la fuente.

Seleccionar Texto Fuente - fuente.

Negociación en una semana:

Lunes - negociación el lunes;

Martes - negociación el martes;

Miércoles - negociación el miércoles;

Jueves - negociación el jueves;

Viernes - comercio el viernes;

Sábado - comercio el sábado;

Domingo - comercio el domingo;

Negociación intradía:

Usar hora - cuando es verdadero, la negociación va por hora;

Modo GMT - ajuste manual;

Every_Day_Start/End - hora (hh:mm);

Cierre el viernes:

Use time - cuando se establece en true, el comercio va por tiempo;

Disable_in_Friday - hora de finalización del trabajo el viernes (hh:mm).

