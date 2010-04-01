



Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo)





Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distancia de grid dinámico-adaptativo y un sistema de cierre automático de la cesta.





Este enfoque está diseñado para operadores que buscan un Asesor Experto que funcione en diferentes condiciones de volatilidad, centrándose en ciclos de rentabilidad estables y alta actividad. Ideal para cuentas que se benefician de programas de reembolso basados ​​en volumen.





Características principales

Entrada con Cobertura Real (Compra + Venta)

Rebate Hunter inicia con dos posiciones simultáneamente para mantener una exposición equilibrada y reducir la dependencia direccional.





Cuadrícula Adaptativa Dinámica (Distancia Inteligente de Volatilidad)

La expansión de la cuadrícula se calcula con una distancia dinámica especial, por lo que el Asesor Experto (EA) ajusta automáticamente la distancia de paso cuando el mercado se vuelve más volátil o más tranquilo.





Progresión Dinámica de Lote (Multiplicador o Adición Fija)

Elija entre multiplicador de lote o adición fija de lote para los siguientes niveles. El sistema es flexible para estilos conservadores o agresivos.





Take Profit de Canasta / Stop Loss de Canasta (Dinero o Porcentaje)

Cierre todas las posiciones por símbolo según:

Ganancias/Pérdidas en dinero

Ganancias/Pérdidas en porcentaje





Objetivo Global y Protección (Todos los Símbolos Combinados)

El Asesor Experto puede cerrar todas las posiciones cuando las ganancias/pérdidas globales alcanzan el objetivo especificado, lo que proporciona un control total de la cartera.





Stop Objetivo Diario (Dinero/Porcentaje)

Cuando se alcanza el objetivo de ganancias diario, Rebate Hunter puede detener la apertura de nuevas operaciones para proteger las ganancias.





Filtro de Tiempo y Cierre por Hora

Opere solo en las horas seleccionadas y, opcionalmente, cierre todas las operaciones a una hora específica (útil para evitar rollover o sesiones de noticias).





Control manual – Botón Cerrar todo

Seguridad con un solo clic: cierra todas las posiciones del Asesor Experto (EA) al instante desde el gráfico.





Operaciones multipar

Selecciona hasta 6 símbolos para operar simultáneamente desde un gráfico (eficiente y ligero).





Lógica de la estrategia (Cómo opera)

Entrada inicial: Abre COMPRA + VENTA en los símbolos seleccionados.





Gestión de la cuadrícula: Cuando el precio supera el paso dinámico, el Asesor Experto (EA) cierra el lado opuesto y aumenta el lado dominante mediante la progresión del lote.





Salida de la cesta: Cuando se alcanza el objetivo de beneficio de la cesta (por símbolo o global), el Asesor Experto (EA) cierra las posiciones y se reinicia para el siguiente ciclo.





El Asesor Experto (EA) NO utiliza un TP/SL fijo por orden. Gestiona el riesgo mediante reglas de cesta, límites de nivel, comprobaciones de margen y objetivos de cartera.





Entradas y personalización

Lote inicial / Lote autocompuesto

Nivel máximo de la cuadrícula (limitador de riesgo)

Configuración de los pasos de la cuadrícula

Progresión del lote (Multiplicador / Lote adicional)

TP/SL de cesta por símbolo (dinero o porcentaje)

TP/SL de cesta global

Stop de beneficio diario

Filtro de tiempo de negociación

Cierre por hora





Condiciones recomendadas

Funciona mejor con spreads estables y brókers con buena ejecución

Ideal para mercados con rangos de fluctuación/reversión a la media

Se puede usar en divisas principales, cruces, metales e índices (dependiendo del spread y la volatilidad)





Advertencia de riesgo (importante)

Operar conlleva un alto riesgo. Las estrategias de cobertura de la cuadrícula pueden experimentar pérdidas significativas durante tendencias fuertes o volatilidad anormal. Pruebe siempre primero en una cuenta demo, utilice el saldo adecuado y establezca límites conservadores (Nivel máximo, cesta SL, protección global).





Lo que obtienes

Asesor Experto (EA) de cobertura multipar totalmente automatizado

Distancia adaptativa dinámica (consciente de la volatilidad)

Sistema de canasta de dinero/objetivo porcentual

Herramientas de gestión de tiempo y parada diaria

Botón de seguridad de cierre manual total