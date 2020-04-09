Prop Firm Simulator

¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real! Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante.

Archivos de configuración para desafíos FTMO 10k y 100K: Archivos de configuración y soporte dedicado disponibles para todas las principales firms de prop - ¡solo pregunta!

30% DE DESCUENTO para los primeros 10 compradores.

Características principales

Monitoreo en tiempo real del desafío

Panel de estadísticas en vivo - Seguimiento de balance, equity, P&L, drawdowns en tiempo real

Métricas profesionales - P&L cerrado vs abierto, tasa de aciertos, análisis de operaciones

Soporte para trading manual/automático: Estrategias de trading manual y trading automatizado mediante Expert Advisors

Aplicación completa de normas de firms de prop

Gestión de objetivos de beneficio - Establecer y rastrear metas de profit específicas

Protección contra drawdown - Límites de drawdown diario y máximo con alertas

Requisitos de días de trading - Seguimiento de días mínimos de trading activo

Gestión de riesgos - Cumplimiento de stop loss, límites de tamaño de posición

Restricciones de tiempo - Cuenta regresiva de duración del desafío

Gestión avanzada de riesgos

Seguimiento dual de P&L - Separación de beneficios cerrados vs posiciones abiertas

Alertas de violación en tiempo real - Notificación instantánea de incumplimientos

Protección de auto-cierre - Cierre automático opcional en violaciones

Límites personalizables - Ajustar todos los parámetros para cualquier firm de prop

Modos de trading flexibles

Listo para cuentas reales - Usar con cualquier cuenta real o demo de cualquier broker

Múltiples intentos - Seguir rendimiento en múltiples intentos de desafío

Todos los instrumentos - Funciona con Forex, Crypto, Stocks, Índices

¿Por qué elegir nuestro simulador?

Practica como los profesionales: Falla en simulación, triunfa en la realidad.

Construye ganancias consistentes: Desarrolla hábitos de trading disciplinados.

Ahorra miles en desafíos fallidos: Un desafío fallido puede costar $500+.

Obtén ventaja injusta: Conoce exactamente cómo te evalúan las firms.

Reglas de firms de prop compatibles

Balance de cuenta (cualquier capital)

Objetivos de profit (cualquier cantidad)

Límites de drawdown diario

Límites de drawdown máximo

Días mínimos de trading

Límites de tiempo (días calendario/trading)

Requisitos de stop loss

Límites de tamaño de posición

Comisiones (aplicables)

Reglas de trading en fin de semana

Límites de profit por operación

Máximo de operaciones abiertas

Consejos esenciales y mejores prácticas

Antes de comenzar cualquier desafío:

Cierre todas las operaciones abiertas antes de activar el simulador

Establezca parámetros realistas que coincidan con las reglas reales

Si ocurre una violación de tamaño de lote, cierre la posición antes del próximo intento

Al menos una operación debe abrirse y cerrarse para contar como día de trading

Múltiples operaciones en el mismo día cuentan como un solo día de trading

Adjunte el EA a un solo gráfico y use la plantilla proporcionada

Use la función de exportación para analizar su rendimiento

Comience con cuentas demo para dominar las reglas antes de usar fondos reales

Use la función de pausa durante cierres de mercado o descansos personales

Preguntas frecuentes

P: ¿Funciona con mi broker?

R: ¡Sí! Compatible con cualquier broker MT5.

P: ¿Puedo usarlo para trading real?

R: ¡Absolutamente! Funciona con cuentas demo y reales.

P: ¿Qué tan precisa es la simulación?

R: Replicamos exactamente las reglas de firms de prop.

P: ¿Hay soporte continuo?

R: Sí, proporcionamos actualizaciones continuas y soporte profesional.