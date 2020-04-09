Prop Firm Simulator

¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real! Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante.

Archivos de configuración para desafíos FTMO 10k y 100K: Archivos de configuración y soporte dedicado disponibles para todas las principales firms de prop - ¡solo pregunta!

30% DE DESCUENTO para los primeros 10 compradores.

Características principales
Monitoreo en tiempo real del desafío
Panel de estadísticas en vivo - Seguimiento de balance, equity, P&L, drawdowns en tiempo real

Métricas profesionales - P&L cerrado vs abierto, tasa de aciertos, análisis de operaciones

Soporte para trading manual/automático: Estrategias de trading manual y trading automatizado mediante Expert Advisors

Aplicación completa de normas de firms de prop
Gestión de objetivos de beneficio - Establecer y rastrear metas de profit específicas

Protección contra drawdown - Límites de drawdown diario y máximo con alertas

Requisitos de días de trading - Seguimiento de días mínimos de trading activo

Gestión de riesgos - Cumplimiento de stop loss, límites de tamaño de posición

Restricciones de tiempo - Cuenta regresiva de duración del desafío

Gestión avanzada de riesgos
Seguimiento dual de P&L - Separación de beneficios cerrados vs posiciones abiertas

Alertas de violación en tiempo real - Notificación instantánea de incumplimientos

Protección de auto-cierre - Cierre automático opcional en violaciones

Límites personalizables - Ajustar todos los parámetros para cualquier firm de prop

Modos de trading flexibles
Listo para cuentas reales - Usar con cualquier cuenta real o demo de cualquier broker

Múltiples intentos - Seguir rendimiento en múltiples intentos de desafío

Todos los instrumentos - Funciona con Forex, Crypto, Stocks, Índices

¿Por qué elegir nuestro simulador?
Practica como los profesionales: Falla en simulación, triunfa en la realidad.
Construye ganancias consistentes: Desarrolla hábitos de trading disciplinados.
Ahorra miles en desafíos fallidos: Un desafío fallido puede costar $500+.
Obtén ventaja injusta: Conoce exactamente cómo te evalúan las firms.

Reglas de firms de prop compatibles
Balance de cuenta (cualquier capital)
Objetivos de profit (cualquier cantidad)
Límites de drawdown diario
Límites de drawdown máximo
Días mínimos de trading
Límites de tiempo (días calendario/trading)
Requisitos de stop loss
Límites de tamaño de posición
Comisiones (aplicables)
Reglas de trading en fin de semana
Límites de profit por operación
Máximo de operaciones abiertas

Consejos esenciales y mejores prácticas
Antes de comenzar cualquier desafío:
Cierre todas las operaciones abiertas antes de activar el simulador
Establezca parámetros realistas que coincidan con las reglas reales
Si ocurre una violación de tamaño de lote, cierre la posición antes del próximo intento
Al menos una operación debe abrirse y cerrarse para contar como día de trading
Múltiples operaciones en el mismo día cuentan como un solo día de trading
Adjunte el EA a un solo gráfico y use la plantilla proporcionada
Use la función de exportación para analizar su rendimiento
Comience con cuentas demo para dominar las reglas antes de usar fondos reales
Use la función de pausa durante cierres de mercado o descansos personales

Preguntas frecuentes
P: ¿Funciona con mi broker?
R: ¡Sí! Compatible con cualquier broker MT5.

P: ¿Puedo usarlo para trading real?
R: ¡Absolutamente! Funciona con cuentas demo y reales.

P: ¿Qué tan precisa es la simulación?
R: Replicamos exactamente las reglas de firms de prop.

P: ¿Hay soporte continuo?
R: Sí, proporcionamos actualizaciones continuas y soporte profesional.


