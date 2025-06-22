HINN MagicEntry Extra

HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones!

Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico!



Funciones principales:

- Órdenes a mercado, limitadas y pendientes

-Cálculo automático de lotes

-Contabilización automática de diferenciales y comisiones

-Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias

- Breakeven y stop loss trailing

-Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable

- Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuertes

- Cualquier activo y tipo de cuenta.

Pago y distribución de MagicEntry sólo a través de MT-market, únicamente mediante los métodos proporcionados por MT-market en la página del producto. Utilice los servicios de terceros que proporcionan VISA/MASTERCARD virtual si el pago de su tarjeta de plástico no pasa. Tenga en cuenta que los desarrolladores de MagicEntry no influyen en modo alguno en la política de aceptación de pagos de MT-market.

