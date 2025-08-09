Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

Hauptbefehle

  • B – Kaufen.
  • S – Verkaufen.
  • L – Buy Limit.
  • M – Sell Limit.
  • U – Buy Stop.
  • N – Sell Stop.
  • C – Schließt alle offenen Positionen.
  • X – Schließt eine bestimmte Position.
  • Z – Hebt alle Pending Orders auf.
  • T – Trailing Stop.
  • P – Teilweise (Partial).
  • K – Breakeven.
  • A - Trading-Assistent
  • 1-2-3 - Kaufen (anpassbare Lots)
  • 4-5-6 - Verkaufen (anpassbare Lots)
Die Steuerung über Hotkey kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.
Hinweis: Standard-Shortcuts verwenden Großbuchstaben. Wenn der Nutzer einen Shortcut neu zuweist, muss die neue Taste im Eingabemenü in Großbuchstaben eingegeben werden.

Risikomanagement-Optionen:

  • Feste Lotgröße oder Prozent des Kontos
  • Risikoverhältnis basierend auf Geldwert und Stop-Loss-Entfernung
  • Stop-Loss basierend auf dem Hoch oder Tief der vorherigen Kerze mit optionalem Versatz
  • Stop-Loss basierend auf einer benutzerdefinierten Kerzenreihe
  • Fester SL und TP in Punkten
  • Automatische Lotberechnung mit Margenprüfung
Funktionen
  • Konfigurierbare Tastatur-Shortcuts für Markt- und Pending-Orders, Schließen, Trailing-Stop, Teil-Schließen und Breakeven.
  • Unterstützung für Buy/Sell Limit mit konfigurierbarer Distanz in Punkten.
  • Trailing-Stop-Funktion basierend auf Hoch oder Tief der vorherigen Kerze.
  • Option zum Schließen aller Positionen oder zum Abbrechen aller Pending-Orders gleichzeitig.
  • Unterstützung für anpassbare Lotgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Magic-Number-Einstellungen.
  • Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen in MetaTrader 5.


Bewertungen 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

