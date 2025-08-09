Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- Utilitys
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 3.9
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Hauptbefehle
- B – Kaufen.
- S – Verkaufen.
- L – Buy Limit.
- M – Sell Limit.
- U – Buy Stop.
- N – Sell Stop.
- C – Schließt alle offenen Positionen.
- X – Schließt eine bestimmte Position.
- Z – Hebt alle Pending Orders auf.
- T – Trailing Stop.
- P – Teilweise (Partial).
- K – Breakeven.
- A - Trading-Assistent
- 1-2-3 - Kaufen (anpassbare Lots)
- 4-5-6 - Verkaufen (anpassbare Lots)
Hinweis: Standard-Shortcuts verwenden Großbuchstaben. Wenn der Nutzer einen Shortcut neu zuweist, muss die neue Taste im Eingabemenü in Großbuchstaben eingegeben werden.
Risikomanagement-Optionen:
- Feste Lotgröße oder Prozent des Kontos
- Risikoverhältnis basierend auf Geldwert und Stop-Loss-Entfernung
- Stop-Loss basierend auf dem Hoch oder Tief der vorherigen Kerze mit optionalem Versatz
- Stop-Loss basierend auf einer benutzerdefinierten Kerzenreihe
- Fester SL und TP in Punkten
- Automatische Lotberechnung mit Margenprüfung
- Konfigurierbare Tastatur-Shortcuts für Markt- und Pending-Orders, Schließen, Trailing-Stop, Teil-Schließen und Breakeven.
- Unterstützung für Buy/Sell Limit mit konfigurierbarer Distanz in Punkten.
- Trailing-Stop-Funktion basierend auf Hoch oder Tief der vorherigen Kerze.
- Option zum Schließen aller Positionen oder zum Abbrechen aller Pending-Orders gleichzeitig.
- Unterstützung für anpassbare Lotgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Magic-Number-Einstellungen.
- Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen in MetaTrader 5.
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.