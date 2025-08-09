Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur