Smart Stop Manager MT5

5

Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional

Descripción general
Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente siguiendo reglas claras y transparentes.

Ya sea gestionando un solo activo o una cartera completa de múltiples símbolos, Smart Stop Manager aporta disciplina, consistencia y visibilidad total del riesgo a cada operación. Reduce las decisiones emocionales, disminuye el trabajo manual y garantiza que todos los stops sigan siempre una progresión lógica basada en la estructura del mercado.

Puntos destacados

Colocación automática del stop basada en estructura de mercado
• Evalúa cada posición abierta y aplica automáticamente el nivel de stop-loss óptimo según la lógica Smart Stop.

Panel completo para la gestión de la cartera
• Muestra instrumento, dirección, Magic Number, tamaño de lote, precio de entrada, precio actual, stop recomendado, distancia en pips, beneficio/pérdida flotante, exposición al riesgo y notas de estado en tiempo real.

Interfaz profesional con soporte DPI
• Visualización nítida y diseño adaptable para pantallas modernas de alta resolución.

Etiquetas de estado claras
• Cada operación recibe un estado que indica si se requiere acción — visibilidad inmediata del riesgo.

Detección avanzada de casos especiales
• Identifica operaciones contra tendencia, niveles no válidos, stops ausentes o stops modificados manualmente, resaltándolos al instante.

Compatibilidad universal con mercados
• Funciona perfectamente en Forex, Metales, Índices, Criptomonedas y activos exóticos mediante una lógica robusta de dígitos y tamaño de tick.

Con Smart Stop Manager, los traders obtienen una capa de automatización disciplinada y fiable que refleja la precisión del Smart Stop Indicator y la supervisión amplia del Smart Stop Scanner. Juntos forman un ecosistema completo de gestión de stop-loss que reduce el estrés, protege el capital y garantiza una ejecución consistente y objetiva en cualquier condición de mercado.

Perfecto en combinación con Smart Stop Indicator y Smart Stop Scanner
Smart Stop Manager completa la línea Smart Stop: el Indicator ofrece la lógica precisa de stop basada en el gráfico, el Scanner supervisa en tiempo real todos los símbolos, y el Manager ejecuta automáticamente los ajustes de stop-loss en todas las operaciones abiertas.

Descubre la línea completa Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop en el gráfico

Smart Stop Scanner – supervisión multi-símbolo de stop-loss

Smart Stop Manager – ejecución automática de stop-loss

Este conjunto forma un sistema de stop-loss totalmente integrado para traders discrecionales y sistemáticos modernos, proporcionando claridad, estructura y ejecución de alta precisión en cualquier entorno de mercado.


Explicación de las etiquetas de estado

OK
El stop-loss actual coincide con el nivel recomendado por Smart Stop. La operación está completamente protegida según la estructura del mercado.

SL updated
El stop-loss ha sido actualizado recientemente. Este estado aparece brevemente y luego vuelve automáticamente a “OK”.

Locked profit
El stop recomendado ha superado el precio de entrada, asegurando un beneficio mínimo garantizado mientras permite que el movimiento continúe.

Review
El stop-loss actual está más cerca del precio que el stop recomendado. Para evitar aumentar el riesgo, el Manager no moverá el stop más lejos. Se requiere revisión manual.

No valid SL
Aún no existe un stop válido según la estructura del mercado. Suele ocurrir en entradas contra tendencia o al inicio de un giro. El stop recomendado aparecerá cuando el mercado forme una estructura estable.


Guía de parámetros de usuario

=== Filtro de operaciones ===

Only manage trades with this magic (0=all)
Gestiona solo las operaciones que coincidan con el Magic Number especificado. Configura 0 para gestionar todas las posiciones activas.

Timeframe for SL calculation
Temporalidad global utilizada para calcular y validar los niveles recomendados de stop-loss.

=== Colores de estado ===

Text color
Color para todo el texto, números y etiquetas de estado en el panel.

Positive color
Color para condiciones alcistas/positivas o estados confirmados de protección.

Negative color
Color para condiciones bajistas/negativas que requieren atención.

Muted color
Color para elementos secundarios o inactivos de la interfaz.

New color
Color que resalta los nuevos niveles recomendados detectados.

Alert color
Color utilizado cuando el precio se acerca al stop.

=== Miscelánea ===

Update interval in seconds
Frecuencia de actualización del panel y de la lógica de stop-loss (en segundos).

Enable debug
Activa el registro ampliado para diagnóstico y resolución de problemas.


Más recursos

Para tutoriales, guías de estrategia e información de productos:
Stein Investments – Centro de Conocimiento

Para ejemplos reales y explicaciones detalladas:
Stein Investments – Canal de YouTube


Comentarios 1
Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.12.17 11:04 
 

Stein Investment has done it again. The Smart Stop Manager exceeds expectations and stands unmatched in the market. Precision. Logic. Flawless execution. This tool takes the guesswork out of stop loss placement and management, delivering systematic risk control that adapts to market conditions. If you’re a serious trader, this isn’t optional - it’s a must-have. Rating: 5/5

