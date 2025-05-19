Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones.

El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en tiempo real de órdenes de mercado y pendientes, modificaciones de operaciones, cierres parciales y operaciones de cierre por compensación. Es compatible tanto con cuentas demo como reales, logins comerciales o de inversionista, y asegura la recuperación a través de un sistema de memoria persistente de operaciones incluso si el EA, terminal o VPS se reinicia. Múltiples masters y slaves pueden gestionarse simultáneamente con IDs únicos, y las diferencias entre brokers se manejan automáticamente a través de ajustes de prefijo/sufijo o mapeo personalizado de símbolos.

Características Especiales:

Fácil de configurar — tan rápido como 30 segundos (ver video).

Rápido, estable y preciso — copia de baja latencia en Modo Turbo (ver captura).

Alta seguridad — no usa DLL o WebRequest potencialmente peligrosos.

Memoria persistente de operaciones para evitar operaciones huérfanas, perdidas o inexactas.

Copia desde manual o EA, a través de todos los tipos de cuenta.

Auto prefijo/sufijo para símbolos para configuración rápida; copia entre MT4 y MT5.

Copiado muy flexible multi-master y multi-slave con configuración simple.

Métodos avanzados: Cierre Parcial para MT4/5, Operaciones Inversas y Cierre por Compensación.

Números Mágicos y Comentarios en blanco de operaciones copiadas para variaciones de apariencia.

Gestión de riesgos y protección de cuenta para cuentas de broker y firmas prop.

Opciones de Trailing Stop, Take Profit y Stop Loss para gestionar riesgos y ganancias.

Controles extensos de tamaño de lote con más de 10 opciones.

Mejor Precio basado en cuenta y/o operaciones individuales para capturar entradas favorables.

Reintento automático en problemas temporales de broker/conectividad con lógica de ejecución rápida.

Y muchas más funciones avanzadas.

Gestión de Stop Loss y Take Profit

El stop loss y take profit pueden seguir al master, permanecer sin configurar, definirse en puntos o calcularse dinámicamente usando factores ATR o ADR. El TP también puede establecerse como un multiplicador relativo al SL. Todas las configuraciones respetan las restricciones de StopLevel y FreezeLevel impuestas por el broker para reducir rechazos de ejecución.

Filtrado y Control de Operaciones

Las operaciones pueden filtrarse por símbolos, números mágicos y comentarios, con listas de inclusión y exclusión disponibles. Estas listas pueden manejar coincidencias parciales (ej. "USD" para todos los pares USD) o definiciones completas para control granular. El copiador también soporta copiado inverso (compra se convierte en venta y viceversa) y permite a los traders ignorar salidas del master cuando gestionan cierres independientemente en el lado slave. Las órdenes pendientes pueden copiarse o ignorarse, mientras que tanto los cierres parciales como las operaciones de cierre por compensación se detectan y replican con precisión a través de plataformas.

Velocidad de Copiado, Filtros de Precio y Sesiones

La ejecución puede retrasarse intencionalmente usando temporización aleatorizada para alinearse mejor con los requisitos de firmas prop. Los traders también pueden habilitar Lógica de Mejor Precio, filtrando entradas por distancia en puntos, valor en dólares, porcentaje ATR o porcentaje ADR, con ventanas de tolerancia y ajuste automático de delta SL/TP. El control comercial basado en tiempo se soporta a través de dos filtros de sesión independientes, donde el trading puede restringirse por día de la semana y horas específicas del día para alinearse con horarios comerciales, eventos de noticias o restricciones de firmas prop.

Sincronización Inicial y División de Volumen

Al inicio, los traders pueden elegir si copiar operaciones existentes inmediatamente, solo las rentables, solo las perdedoras o ninguna. El volumen de operación puede ajustarse via modos fijos, multiplicador y basados en cuenta (equity, balance, margen libre, equity × apalancamiento), y también puede dividirse en posiciones más pequeñas. La división puede hacerse por tamaño de lote o por conteo de operaciones, con control de desbordamiento o resto, asegurando compatibilidad con límites estrictos de tamaño de lote del broker.

Protección de Drawdown y Equity

Las características de protección de drawdown diario, drawdown general y equity ayudan a salvaguardar las cuentas comerciales, especialmente en entornos de firmas prop. Los límites pueden establecerse por porcentaje o valores fijos en dólares, y cuando se violan, el copiador puede bloquear automáticamente el trading hasta el siguiente día o hasta que las condiciones se restablezcan. La protección puede aplicarse contra balance, equity o referencias iniciales de cuenta, dependiendo de las reglas de la firma prop.

Herramientas Avanzadas de Gestión de Riesgos

El copiador incluye un motor de Trailing Stop con múltiples métodos: puntos fijos, ATR o ADR. El trailing puede definirse como un factor de SL, con pasos de trailing personalizables, niveles de punto de equilibrio y activación solo en operaciones gestionadas. Adicionalmente, un sistema de Cierre de Canasta gestiona grupos de operaciones colectivamente, con stop loss global, take profit, trailing stop, punto de equilibrio y conciencia de comisiones/swap. La gestión de canasta soporta estrategias que dependen de salidas a nivel de cartera. Los tamaños de lote también pueden controlarse con filtros mín/máx, mientras que los filtros de conteo de operaciones permiten establecer un número mínimo o máximo de operaciones activas por símbolo o a través de todas las operaciones para mantener la exposición al riesgo dentro de límites.

Números Mágicos, Comentarios y Lógica de Reintento

Las operaciones copiadas pueden llevar ningún número mágico (en blanco), heredar el número mágico del master o usar una entrada especificada manualmente. La misma flexibilidad aplica a los comentarios de operación: pueden estar en blanco, copiados del master o establecidos como una cadena personalizada definida por el usuario. Una característica única del Copy Cat Copier es la capacidad de dejar el número mágico y comentario de la operación slave en blanco incluso si el master los tiene.

Actualizaciones:

Las características y funciones de Copy Cat More MT5 (Gato Copiador MT5) se actualizan constantemente, y las recibirá sin costo adicional después de realizar una compra única.



