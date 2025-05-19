Copy Cat More Trade Copier MT5

5

Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones.

El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en tiempo real de órdenes de mercado y pendientes, modificaciones de operaciones, cierres parciales y operaciones de cierre por compensación. Es compatible tanto con cuentas demo como reales, logins comerciales o de inversionista, y asegura la recuperación a través de un sistema de memoria persistente de operaciones incluso si el EA, terminal o VPS se reinicia. Múltiples masters y slaves pueden gestionarse simultáneamente con IDs únicos, y las diferencias entre brokers se manejan automáticamente a través de ajustes de prefijo/sufijo o mapeo personalizado de símbolos.

Manual/Configuración | Copy Cat More MT4 | Canal 

Características Especiales:
Fácil de configurar — tan rápido como 30 segundos (ver video).
Rápido, estable y preciso — copia de baja latencia en Modo Turbo (ver captura).
Alta seguridad — no usa DLL o WebRequest potencialmente peligrosos.
Memoria persistente de operaciones para evitar operaciones huérfanas, perdidas o inexactas.
Copia desde manual o EA, a través de todos los tipos de cuenta.
Auto prefijo/sufijo para símbolos para configuración rápida; copia entre MT4 y MT5.
Copiado muy flexible multi-master y multi-slave con configuración simple.
Métodos avanzados: Cierre Parcial para MT4/5, Operaciones Inversas y Cierre por Compensación.
Números Mágicos y Comentarios en blanco de operaciones copiadas para variaciones de apariencia.
Gestión de riesgos y protección de cuenta para cuentas de broker y firmas prop.
Opciones de Trailing Stop, Take Profit y Stop Loss para gestionar riesgos y ganancias.
Controles extensos de tamaño de lote con más de 10 opciones.
Mejor Precio basado en cuenta y/o operaciones individuales para capturar entradas favorables.
Reintento automático en problemas temporales de broker/conectividad con lógica de ejecución rápida.
Y muchas más funciones avanzadas.

Gestión de Stop Loss y Take Profit
El stop loss y take profit pueden seguir al master, permanecer sin configurar, definirse en puntos o calcularse dinámicamente usando factores ATR o ADR. El TP también puede establecerse como un multiplicador relativo al SL. Todas las configuraciones respetan las restricciones de StopLevel y FreezeLevel impuestas por el broker para reducir rechazos de ejecución.

Filtrado y Control de Operaciones
Las operaciones pueden filtrarse por símbolos, números mágicos y comentarios, con listas de inclusión y exclusión disponibles. Estas listas pueden manejar coincidencias parciales (ej. "USD" para todos los pares USD) o definiciones completas para control granular. El copiador también soporta copiado inverso (compra se convierte en venta y viceversa) y permite a los traders ignorar salidas del master cuando gestionan cierres independientemente en el lado slave. Las órdenes pendientes pueden copiarse o ignorarse, mientras que tanto los cierres parciales como las operaciones de cierre por compensación se detectan y replican con precisión a través de plataformas.

Velocidad de Copiado, Filtros de Precio y Sesiones
La ejecución puede retrasarse intencionalmente usando temporización aleatorizada para alinearse mejor con los requisitos de firmas prop. Los traders también pueden habilitar Lógica de Mejor Precio, filtrando entradas por distancia en puntos, valor en dólares, porcentaje ATR o porcentaje ADR, con ventanas de tolerancia y ajuste automático de delta SL/TP. El control comercial basado en tiempo se soporta a través de dos filtros de sesión independientes, donde el trading puede restringirse por día de la semana y horas específicas del día para alinearse con horarios comerciales, eventos de noticias o restricciones de firmas prop.

Sincronización Inicial y División de Volumen
Al inicio, los traders pueden elegir si copiar operaciones existentes inmediatamente, solo las rentables, solo las perdedoras o ninguna. El volumen de operación puede ajustarse via modos fijos, multiplicador y basados en cuenta (equity, balance, margen libre, equity × apalancamiento), y también puede dividirse en posiciones más pequeñas. La división puede hacerse por tamaño de lote o por conteo de operaciones, con control de desbordamiento o resto, asegurando compatibilidad con límites estrictos de tamaño de lote del broker.

Protección de Drawdown y Equity
Las características de protección de drawdown diario, drawdown general y equity ayudan a salvaguardar las cuentas comerciales, especialmente en entornos de firmas prop. Los límites pueden establecerse por porcentaje o valores fijos en dólares, y cuando se violan, el copiador puede bloquear automáticamente el trading hasta el siguiente día o hasta que las condiciones se restablezcan. La protección puede aplicarse contra balance, equity o referencias iniciales de cuenta, dependiendo de las reglas de la firma prop.

Herramientas Avanzadas de Gestión de Riesgos
El copiador incluye un motor de Trailing Stop con múltiples métodos: puntos fijos, ATR o ADR. El trailing puede definirse como un factor de SL, con pasos de trailing personalizables, niveles de punto de equilibrio y activación solo en operaciones gestionadas. Adicionalmente, un sistema de Cierre de Canasta gestiona grupos de operaciones colectivamente, con stop loss global, take profit, trailing stop, punto de equilibrio y conciencia de comisiones/swap. La gestión de canasta soporta estrategias que dependen de salidas a nivel de cartera. Los tamaños de lote también pueden controlarse con filtros mín/máx, mientras que los filtros de conteo de operaciones permiten establecer un número mínimo o máximo de operaciones activas por símbolo o a través de todas las operaciones para mantener la exposición al riesgo dentro de límites.

Números Mágicos, Comentarios y Lógica de Reintento
Las operaciones copiadas pueden llevar ningún número mágico (en blanco), heredar el número mágico del master o usar una entrada especificada manualmente. La misma flexibilidad aplica a los comentarios de operación: pueden estar en blanco, copiados del master o establecidos como una cadena personalizada definida por el usuario. Una característica única del Copy Cat Copier es la capacidad de dejar el número mágico y comentario de la operación slave en blanco incluso si el master los tiene.

Actualizaciones:
Las características y funciones de Copy Cat More MT5 (Gato Copiador MT5) se actualizan constantemente, y las recibirá sin costo adicional después de realizar una compra única.

Pídeme una copia de prueba antes de tu compra para verificar la compatibilidad de tus brokers.

Comentarios 6
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

Productos recomendados
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe fusionado en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PROFIT,
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PR
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe. Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE . 5 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PRO
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 5 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe fusionado en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PROFI
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
ATRStopLoss
Maksim Zakharov
Utilidades
El Asesor Experto ATRStopLoss determina dónde es mejor poner un stop en relación con el precio actual. Cómo funciona ATRStopLoss obtiene el tamaño del ATR para el periodo seleccionado ATRStopLoss dibuja los niveles Stop-Loss a partir del precio actual con el tamaño del ATR. A medida que el precio y el marco temporal cambian, ATRStopLoss también ajusta los niveles de Stop-Loss. Ajustes MA_Period - periodo del ATR MA_Timeframe - marco de tiempo del ATR
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Forex M5 Gold Scalper es un robot de comercio altamente eficaz diseñado para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5. El robot se especializa en scalping, utilizando el análisis de gráficos de cinco minutos para responder rápidamente a las fluctuaciones del mercado y garantizar ingresos estables con una inversión mínima de tiempo. Características del robot Analiza gráficos utilizando PA. Abre y cierra posiciones rápidamente cuando se cruzan los niveles de soporte
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Sense Pro MT5
Eduard Serousov
Asesores Expertos
Sense Pro - un Asesor Experto altamente personalizable para terminales MetaTrader que utiliza un algoritmo de negociación de cuadrícula. Funciona simultáneamente en 2 direcciones: a lo largo de la tendencia y contra la tendencia. El comercio en la dirección de la tendencia funciona según el principio de cierre de posiciones rentables utilizando Take Profit o Trailing Stop (configurable en los ajustes). El comercio en la dirección contra la tendencia funciona mediante la apertura de órdenes de
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilidades
VERSION DEMO DISPONBLE !!!! contacta me y pruebalo GRATIS 20 días antes de comprar. Deja deperder cuentas de fondeo!!  Evíta los avisos de riesgo (1% warnings etc....)!  Evite el exceso de operaciones, el FOMO y los comportamientos compulsivos, imponiendo límites de riesgo avanzados a su cuenta de operaciones utilizando EmoGuardian. Agregue automáticamente Stop Loss a las posiciones, administre las pérdidas de EA, cargue/descargue EA automáticamente. Limite el riesgo por posición, por operación
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilidades
Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo , hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading pod
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilidades
Una aplicación de Gráficos de Ticks. Le permite crear gráficos de ticks en tiempo real, basados en el número de ticks por vela. Puede elegir la cantidad de ticks por vela, y la cantidad de ticks a cargar. Admite mostrar el historial de operaciones y los niveles de operaciones. Cuando añades este EA a un instrumento, genera automáticamente un símbolo personalizado con el _Tick añadido al nombre. El gráfico de ticks debería abrirse automáticamente. Asegúrese de que el marco temporal del gráfico de
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilidades
MT5-StreamDeck ofrece la posibilidad de utilizar un cierto número de teclas de acceso rápido preprogramadas con una función claramente definida. Así que con sólo pulsar un botón puede abrir una operación con un tamaño de lote, stoploss y take profit predefinidos. Cierre todas sus operaciones, cierre las que estén en beneficios o en pérdidas, establezca el punto de equilibrio o fije un trailing stop. Todo ello con un botón de acceso directo. Consulte la lista de funciones para ver todas las accio
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Otros productos de este autor
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitoreo de rendimiento del desafío HFT MT5 (no para cuentas reales): Corredor: Fusion Market Inicio de sesión: 89600 Contraseña: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Más de 700 reseñas auténticas de 5 estrellas para la versión MT4 lanzada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/p
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
Asesores Expertos
Las estrategias de ruptura se encuentran entre los enfoques de trading más probados, eternos y confiables. Su objetivo es capturar el impulso en niveles clave de precios —generalmente después de períodos de consolidación del mercado— donde tienden a seguirse movimientos fuertes. Esto hace que los sistemas de ruptura sean ideales para los traders que buscan aprovechar tendencias intradía o basadas en sesiones. All-In-One Breakout EA [Asesor Experto de Ruptura Todo en Uno] aprovecha al máximo este
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Asesores Expertos
¡¡¡¡ Range Auto TP SL es para ti, 100% gratis por ahora, descárgalo y dame una buena crítica y eres libre de usarlo de por vida !!!! Range Auto TP SL es un EA para establecer Stop Loss y Take Profit basado en el rango usando Average True Range (ATR). Funciona tanto en posiciones abiertas manualmente vía PC MT5 Teriminals o MT5 Mobiles como en posiciones abiertas por EA/robots. Puede especificar un número mágico para que funcione o puede funcionar en todas las posiciones. Muchos EA no tienen un
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilidades
El Protector de Equidad de Prop Firm protege su cuenta de prop firm, ganada con tanto esfuerzo, del balance o de la reducción de la equidad. También puede ser utilizado para cuentas reales/personales. Cerrará todas las posiciones si la reducción alcanza el nivel o porcentaje preestablecido. Puede ser configurado para cerrar otros EAs en la misma terminal MT4 tambien. Esta utilidad no necesita ser usada en conjunto con HFT Prop Firm EA (Green Man), HFT Prop Firm EA tiene un protector de equidad i
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilidades
Prop Firm Toolbox contiene las herramientas importantes para maximizar sus cuentas de prop firm con fondos. Contiene las siguientes funciones: - Lot Size Consistency Advisor (Esta es la razón número uno por la que prop firm no paga si usted suaviza esta regla) - Biggest Profit Size Warning (Esta es la razón número dos por la que prop firm no paga si usted suaviza esta regla) - Spread Meter
Filtro:
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

Dilwyn Tng
52504
Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.10.16 05:28
Hello, if you need help, please approach me using MQL5.com chat, this is a review section, I am not able to give support at this section. You can either use Comments, Group or Chat to get help, use chat for faster response. ▫️XAUUSD to GCEZ25??? what is GCEZ25, let talk in PM. ▫️
Thank you
---------------------------
Thank you so much for the excellent feedback, kkandru12! 🙏 I’m really glad to hear Copy Cat More helped you pass prop firm challenges with ease — that’s exactly what I designed it for. Regarding the warnings you noticed on AMP Futures demo: those messages are normal during connection loss or when the broker temporarily restricts trading (like Error #4756 or account trade prohibition alerts), it is NOT an error. The copier automatically retries and keeps everything in sync, so your live accounts are safe. Still, I’ll review the handling logic again to see if I can make it even smoother. Thanks again for pointing it out and for the kudos — really appreciate your trust and support!
Cantaclaro
219
Cantaclaro 2025.09.29 16:55 
 

Amazing copier. Extremely fast and accurate. The developer is quick to answer any questions or concern. After using it for more than six months, I highly recommend this copier.

Dilwyn Tng
52504
Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.10.02 08:43
Developer's Reply:
Thank you so much, Cantaclaro! 🙏 I’m happy to hear the copier has been running fast and accurate for you over these six months. Your recommendation means a lot, and I’ll always be here to help if you have any questions in the future. Really appreciate your continued trust and support!
Grab
52
Grab 2025.09.17 10:11 
 

Been using Copy Cat MT5 and honestly its a beast. What really got me is the prop firm features, equity protector, delay copy, downdraw halts and ....., these life saving features protect my funded accounts from to be bleached and flagged as copy trades. Most copiers I tried before just can’t deal with that stuff right.

The copier keep all trades in memory too, so even if my VPS restart or MT5 crash, everything come back in sync. Thats huge relief for me cause I don’t gotta babysit it 24/7.

Super flexable with all the settings, I can manage multiple masters and slaves easy, and it just run smooth. For me this one is the top of the market, 5 stars no doubt.

Dilwyn Tng
52504
Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.10.02 08:42
Thank you, Grab! 🙏 I’m really glad you’ve found the prop firm features and protections useful — those were built exactly to solve the problems you mentioned. The persistent memory and crash recovery are also things I wanted to make rock-solid so traders don’t have to stress about VPS or PC issues. Great to hear it gives you peace of mind and smooth copying across masters and slaves. Thanks again for the 5-star support and trust!
Benson III
58
Benson III 2025.09.10 09:51 
 

Dudes. I've used loads of copiers and this is by far the best. Loads of functionality (including Close By and Close partial), you gotta get across how to use it and read the instructions but it will do anything you need your copier to do. The support guy/developer is super helpful. This is the only one I use now. Recommended from me. A++

Dilwyn Tng
52504
Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.10.16 03:58
Thank you, Benson! 🙏 I really appreciate your detailed feedback. It’s great to hear you’re making full use of the advanced features like Close By and Partial Close. I always try to design Copy Cat More with flexibility so traders can adapt it to any situation, and I’m glad it’s working well for you. Thanks also for highlighting the support — I’m always here to help if you need anything. Your recommendation means a lot!
Respuesta al comentario