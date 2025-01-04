Telegram to MT5 Coppy
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.52
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
De Telegram a MT5: La solución definitiva para copiar señales
Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia.
Características principales
-
Integración directa de la API de Telegram
- Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.
- Administre fácilmente los ID de chat a través de un puente EXE fácil de usar.
- Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente.
-
Análisis de señales con filtros avanzados
- Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción (por ejemplo, "informe", "resultado").
- Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.
- Calcula automáticamente puntos de entrada para señales que especifican puntos en lugar de precios.
-
Personalización y flexibilidad de pedidos
- Configure el tamaño del pedido con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos del símbolo.
- Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.
- Establezca límites de deslizamiento, tiempos de vencimiento de órdenes pendientes y parámetros de reintento para una ejecución sin problemas.
-
Gestión integral de símbolos
- Excluir símbolos específicos o asignarlos a símbolos específicos del corredor.
- Personalice la asignación de símbolos entre señales y símbolos del bróker (por ejemplo, GOLD=XAUUSD).
-
Gestión avanzada de riesgos y comercio
- Establezca límites de pérdidas diarios, semanales o mensuales en porcentajes o moneda.
- Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.
- Habilite el punto de equilibrio y los trailing stops dinámicos para obtener ganancias optimizadas.
-
Filtros de tiempo y comercio
- Gestionar horarios de negociación y días permitidos.
- Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día.
-
Integración y configuración perfectas
- Interfaz EXE fácil de usar para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.
- Copie señales de múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados.
-
Reconocimiento de comandos flexible
- Reconoce comandos para cerrar, modificar o eliminar órdenes según el texto de la señal.
- Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.
¿Para quién es esta utilidad?
Esta herramienta es perfecta para traders que buscan automatizar sus estrategias o suscriptores de señales. Con su interfaz intuitiva, amplia personalización y procesamiento de señales fiable, la conversión de Telegram a MT5 es una herramienta indispensable.¿Por qué elegir Telegram para MT5?
- No necesita DLL, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.
- Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y tolerancia al riesgo.
- Procesamiento confiable incluso de señales complejas y formatos no convencionales.
Empieza hoy
Revoluciona tu estrategia de trading con Telegram para MT5. Consigue eficiencia, precisión y confianza en cada operación.Las principales razones para no copiar una señal:
- No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador
- Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.
- El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.