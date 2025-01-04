Telegram to MT5 Coppy

De Telegram a MT5: La solución definitiva para copiar señales

Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia.

[Instructions and DEMO]

Características principales

  1. Integración directa de la API de Telegram

    • Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.
    • Administre fácilmente los ID de chat a través de un puente EXE fácil de usar.
    • Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente.

  2. Análisis de señales con filtros avanzados

    • Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción (por ejemplo, "informe", "resultado").
    • Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.
    • Calcula automáticamente puntos de entrada para señales que especifican puntos en lugar de precios.

  3. Personalización y flexibilidad de pedidos

    • Configure el tamaño del pedido con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos del símbolo.
    • Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.
    • Establezca límites de deslizamiento, tiempos de vencimiento de órdenes pendientes y parámetros de reintento para una ejecución sin problemas.

  4. Gestión integral de símbolos

    • Excluir símbolos específicos o asignarlos a símbolos específicos del corredor.
    • Personalice la asignación de símbolos entre señales y símbolos del bróker (por ejemplo, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestión avanzada de riesgos y comercio

    • Establezca límites de pérdidas diarios, semanales o mensuales en porcentajes o moneda.
    • Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.
    • Habilite el punto de equilibrio y los trailing stops dinámicos para obtener ganancias optimizadas.

  6. Filtros de tiempo y comercio

    • Gestionar horarios de negociación y días permitidos.
    • Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día.

  7. Integración y configuración perfectas

    • Interfaz EXE fácil de usar para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.
    • Copie señales de múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados.

  8. Reconocimiento de comandos flexible

    • Reconoce comandos para cerrar, modificar o eliminar órdenes según el texto de la señal.
    • Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.

¿Para quién es esta utilidad?

Esta herramienta es perfecta para traders que buscan automatizar sus estrategias o suscriptores de señales. Con su interfaz intuitiva, amplia personalización y procesamiento de señales fiable, la conversión de Telegram a MT5 es una herramienta indispensable.

¿Por qué elegir Telegram para MT5?
  • No necesita DLL, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.
  • Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y tolerancia al riesgo.
  • Procesamiento confiable incluso de señales complejas y formatos no convencionales.

Empieza hoy

Revoluciona tu estrategia de trading con Telegram para MT5. Consigue eficiencia, precisión y confianza en cada operación.

Las principales razones para no copiar una señal:
  • No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador
  • Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.
  • El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal

Comentarios 8
Evren Ayyildiz
429
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

