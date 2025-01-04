Telegram to MT5 Coppy

De Telegram a MT5: La solución definitiva para copiar señales

Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia.

[Instructions and DEMO]

Características principales

Integración directa de la API de Telegram Autenticarse mediante número de teléfono y código seguro.

Administre fácilmente los ID de chat a través de un puente EXE fácil de usar.

Agregue, elimine y actualice múltiples canales/chats para copiar señales simultáneamente. Análisis de señales con filtros avanzados Omite señales no deseadas que contienen palabras de excepción (por ejemplo, "informe", "resultado").

Admite formatos SL y TP flexibles: precio, pips o puntos.

Calcula automáticamente puntos de entrada para señales que especifican puntos en lugar de precios. Personalización y flexibilidad de pedidos Configure el tamaño del pedido con múltiples modos: lotes fijos, lotes dinámicos (% de riesgo) o lotes específicos del símbolo.

Ajuste SL/TP utilizando datos de señal o parámetros personalizados.

Establezca límites de deslizamiento, tiempos de vencimiento de órdenes pendientes y parámetros de reintento para una ejecución sin problemas. Gestión integral de símbolos Excluir símbolos específicos o asignarlos a símbolos específicos del corredor.

Personalice la asignación de símbolos entre señales y símbolos del bróker (por ejemplo, GOLD=XAUUSD). Gestión avanzada de riesgos y comercio Establezca límites de pérdidas diarios, semanales o mensuales en porcentajes o moneda.

Detener automáticamente la copia cuando se alcanzan los límites de pérdida.

Habilite el punto de equilibrio y los trailing stops dinámicos para obtener ganancias optimizadas. Filtros de tiempo y comercio Gestionar horarios de negociación y días permitidos.

Limite el número máximo de transacciones o pérdidas por día. Integración y configuración perfectas Interfaz EXE fácil de usar para iniciar sesión de forma segura en Telegram y administrar el chat/canal.

Copie señales de múltiples canales simultáneamente implementando la utilidad en gráficos separados. Reconocimiento de comandos flexible Reconoce comandos para cerrar, modificar o eliminar órdenes según el texto de la señal.

Admite frases como "cerrar todas las posiciones", "mover SL al punto de equilibrio" y más.

¿Para quién es esta utilidad?

Esta herramienta es perfecta para traders que buscan automatizar sus estrategias o suscriptores de señales. Con su interfaz intuitiva, amplia personalización y procesamiento de señales fiable, la conversión de Telegram a MT5 es una herramienta indispensable.

No necesita DLL, lo que garantiza la máxima seguridad y compatibilidad.

Configuraciones totalmente personalizables para adaptarse a su estilo comercial y tolerancia al riesgo.

Procesamiento confiable incluso de señales complejas y formatos no convencionales.

Empieza hoy

Revoluciona tu estrategia de trading con Telegram para MT5. Consigue eficiencia, precisión y confianza en cada operación.

No ejecutaste el programa como administrador, para un correcto funcionamiento ejecuta el archivo exe (puente a telegram) como administrador

Si Telegram está bloqueado en tu país, entonces debes usar una VPN en toda la PC que permita que el archivo puente EXE se conecte a Telegram; una solución es colocar la copiadora en una VPN que no tenga Telegram bloqueado.

El comercio automático no está habilitado, debe habilitarlo en la configuración del terminal

