Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5

Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Qué hace

Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown. Soporta la monitorización multicuenta con un Panel de Cartera que consolida los datos de múltiples terminales MT5.

Fase 2: Agrega datos de EA a un "directorio" donde los usuarios pueden comparar los resultados del mundo real para ordenar a través del mar de EA en MQL5. Esto se unirá a los datos de la próxima última backtester también.

Características principales

Análisis Multi-EA: Seguimiento del rendimiento de un número ilimitado de Asesores Expertos simultáneamente con desgloses individuales.

Monitorización en Tiempo Real: Seguimiento en tiempo real de posiciones abiertas, P/L flotante y reducción actual con actualización automática.

Reducción histórica de la renta variable: Reconstruye la curva real de la renta variable, incluidas las pérdidas y ganancias no realizadas, a partir del historial de precios (en caché para mejorar el rendimiento).

Informes HTML interactivos: Tablas ordenables, gráficos de destellos, mapas térmicos y vistas de calendario mensual.

Análisis por EA: Estadísticas individuales, incluidas rachas de victorias y derrotas, porcentajes de victorias, factores de beneficio y curvas de rentabilidad.

Mapa térmico de la hora del día: Análisis visual que muestra las horas de negociación más rentables

Calculadora de retirada: Calcula los beneficios con tipos impositivos y porcentajes de retirada configurables.

Cuadro de mandos de la cartera: Script PowerShell incluido para consolidar los informes de varias cuentas

Parámetros de entrada

OutputFileName: Nombre de archivo del informe personalizado

EnableAutoRefresh: Actualizaciones automáticas de informes (intervalo configurable)

EnableLiveTracking: Seguimiento de posiciones abiertas en tiempo real

CalculateHistoricalEquityDD: Reconstruye la reducción de la renta variable a partir del historial de precios.

EnableWithdrawalCalculator: Muestra los cálculos de los beneficios obtenidos

WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Configuración de la tasa de retirada

TaxRate: Porcentaje de impuestos para el cálculo de beneficios

EnableJSONExport: Exportar datos para el panel multicuenta

EnableDrawdownAlert: Alerta cuando la reducción supera el umbral

Hasta 200 asignaciones de nombres de EA y 10 configuraciones de grupos de EA

Cómo utilizarlo

Adjuntar Ultimate Extractor a cualquier gráfico Configure las asignaciones de nombres de EA en las entradas (o utilice la detección automática) El informe se genera automáticamente en la carpeta MQL5/Files Abra el archivo HTML en cualquier navegador para ver su panel de control

Archivos de salida

Informe_[NúmeroDeCuenta].html: Informe interactivo principal

ReportData_[AccountNumber].json: Exportación de datos para el cuadro de mandos de la cartera

Documentación y archivos de configuración de ejemplo disponibles bajo petición a través de la mensajería MQL5.