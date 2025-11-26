Ultimate Extractor

5

Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5

Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Qué hace

Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown. Soporta la monitorización multicuenta con un Panel de Cartera que consolida los datos de múltiples terminales MT5.

Fase 2: Agrega datos de EA a un "directorio" donde los usuarios pueden comparar los resultados del mundo real para ordenar a través del mar de EA en MQL5. Esto se unirá a los datos de la próxima última backtester también.

Características principales

  • Análisis Multi-EA: Seguimiento del rendimiento de un número ilimitado de Asesores Expertos simultáneamente con desgloses individuales.
  • Monitorización en Tiempo Real: Seguimiento en tiempo real de posiciones abiertas, P/L flotante y reducción actual con actualización automática.
  • Reducción histórica de la renta variable: Reconstruye la curva real de la renta variable, incluidas las pérdidas y ganancias no realizadas, a partir del historial de precios (en caché para mejorar el rendimiento).
  • Informes HTML interactivos: Tablas ordenables, gráficos de destellos, mapas térmicos y vistas de calendario mensual.
  • Análisis por EA: Estadísticas individuales, incluidas rachas de victorias y derrotas, porcentajes de victorias, factores de beneficio y curvas de rentabilidad.
  • Mapa térmico de la hora del día: Análisis visual que muestra las horas de negociación más rentables
  • Calculadora de retirada: Calcula los beneficios con tipos impositivos y porcentajes de retirada configurables.
  • Cuadro de mandos de la cartera: Script PowerShell incluido para consolidar los informes de varias cuentas

Parámetros de entrada

  • OutputFileName: Nombre de archivo del informe personalizado
  • EnableAutoRefresh: Actualizaciones automáticas de informes (intervalo configurable)
  • EnableLiveTracking: Seguimiento de posiciones abiertas en tiempo real
  • CalculateHistoricalEquityDD: Reconstruye la reducción de la renta variable a partir del historial de precios.
  • EnableWithdrawalCalculator: Muestra los cálculos de los beneficios obtenidos
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Configuración de la tasa de retirada
  • TaxRate: Porcentaje de impuestos para el cálculo de beneficios
  • EnableJSONExport: Exportar datos para el panel multicuenta
  • EnableDrawdownAlert: Alerta cuando la reducción supera el umbral
  • Hasta 200 asignaciones de nombres de EA y 10 configuraciones de grupos de EA

Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar Ultimate Extractor a cualquier gráfico
  2. Configure las asignaciones de nombres de EA en las entradas (o utilice la detección automática)
  3. El informe se genera automáticamente en la carpeta MQL5/Files
  4. Abra el archivo HTML en cualquier navegador para ver su panel de control

Archivos de salida

  • Informe_[NúmeroDeCuenta].html: Informe interactivo principal
  • ReportData_[AccountNumber].json: Exportación de datos para el cuadro de mandos de la cartera

Documentación y archivos de configuración de ejemplo disponibles bajo petición a través de la mensajería MQL5.


Video Ultimate Extractor
Comentarios 8
Stefan Nydegger
366
Stefan Nydegger 2025.12.13 09:26 
 

I run three accounts with many EAs. Ultimate Extractor is the perfect tool to analyze the performance and metrics of each individual EA. It can also display the combined results across all accounts. What I really appreciate is that the developer listens to user requests, no matter how complex they may be, and implements them in a short time whenever possible. All in all, it’s an amazing product at a very fair price and one that is continuously being developed.

dte011
256
dte011 2025.12.09 10:49 
 

Excellent tool. I have about 20 EA's running, divided over three accounts. The Ultimate Extractor reads the history of all the accounts, updates every minute, and shows the combined results (plus results per account and per EA) in great detail on a sophisticated dashboard. It even keeps track of running trades, so you can easily keep track of how it's going through the day. Instead of having all the data accumulated to a HTML file on the VPS, there are other options like uploading to OneDrive, so that the dashboard can be viewed on other devices. I'm impressed.

cucuna
73
cucuna 2025.12.08 05:53 
 

One of the most useful EA's on the market. Thanks!

Respuesta al comentario