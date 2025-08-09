Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- ユーティリティ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 3.9
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 10
主要コマンド
- B – 買い。
- S – 売り。
- L – Buy Limit。
- M – Sell Limit。
- U – Buy Stop。
- N – Sell Stop。
- C – すべてのオープンポジションをクローズ。
- X – 特定のポジションをクローズ。
- Z – すべての保留注文をキャンセル。
- T – トレーリングストップ。
- P – 部分。
- K – ブレイクイーブン。
- A - トレーディングアシスタント
- 1-2-3 - 買い（ロット数をカスタマイズ可能）
- 4-5-6 - 売り（ロット数をカスタマイズ可能）
注意：デフォルトのショートカットは大文字を使用します。ユーザーが任意のショートカットを再割り当てした場合、新しいキーは入力設定で 大文字で 入力しなければなりません。
リスク管理オプション：
- 固定ロットサイズまたは口座の割合
- 金額ベースおよびストップロス距離に基づくリスク比率
- 前のバーの高値または安値に基づくストップロス（オフセット可）
- カスタムのキャンドル範囲に基づくストップロス
- ポイントでの固定 SL および TP
- 証拠金チェック付き自動ロット計算
- 市場注文および保留注文、クローズ、トレーリングストップ、部分クローズ、ブレイクイーブン用に構成可能なキーボードショートカット。
- ポイントで距離を設定可能な Buy/Sell Limit のサポート。
- 前のバーの高値または安値に基づくトレーリングストップ機能。
- すべてのポジションをクローズまたはすべての保留注文を同時にキャンセルするオプション。
- カスタマイズ可能なロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィットおよびマジックナンバー設定のサポート。
- MetaTrader 5 の全てのシンボルおよび時間足に対応。
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.