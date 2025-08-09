Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

5

主要コマンド

  • B – 買い。
  • S – 売り。
  • L – Buy Limit。
  • M – Sell Limit。
  • U – Buy Stop。
  • N – Sell Stop。
  • C – すべてのオープンポジションをクローズ。
  • X – 特定のポジションをクローズ。
  • Z – すべての保留注文をキャンセル。
  • T – トレーリングストップ。
  • P – 部分。
  • K – ブレイクイーブン。
  • A - トレーディングアシスタント
  • 1-2-3 - 買い（ロット数をカスタマイズ可能）
  • 4-5-6 - 売り（ロット数をカスタマイズ可能）
ホットキーによるコントロールは、必要に応じて有効または無効にできます。
注意：デフォルトのショートカットは大文字を使用します。ユーザーが任意のショートカットを再割り当てした場合、新しいキーは入力設定で 大文字で 入力しなければなりません。

リスク管理オプション：

  • 固定ロットサイズまたは口座の割合
  • 金額ベースおよびストップロス距離に基づくリスク比率
  • 前のバーの高値または安値に基づくストップロス（オフセット可）
  • カスタムのキャンドル範囲に基づくストップロス
  • ポイントでの固定 SL および TP
  • 証拠金チェック付き自動ロット計算
機能
  • 市場注文および保留注文、クローズ、トレーリングストップ、部分クローズ、ブレイクイーブン用に構成可能なキーボードショートカット。
  • ポイントで距離を設定可能な Buy/Sell Limit のサポート。
  • 前のバーの高値または安値に基づくトレーリングストップ機能。
  • すべてのポジションをクローズまたはすべての保留注文を同時にキャンセルするオプション。
  • カスタマイズ可能なロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィットおよびマジックナンバー設定のサポート。
  • MetaTrader 5 の全てのシンボルおよび時間足に対応。


レビュー 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.11.25 03:10 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
開発者からの返信 Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.11.25 16:32
Thank you, Tanapon! Wishing you great results in your trading!
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
開発者からの返信 Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.10.26 13:25
Thank you very much for your feedback! I'm glad you’re satisfied with the product. Wishing you great results in your trading!
