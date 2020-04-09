TrendLine Pending Order Tool

Esta utilidad abre órdenes cuando la vela toca la línea de tendencia colocada manualmente, como si fuera una orden pendiente más articulada.  Se puede utilizar en cualquier activo, cuando abre la orden elimina la línea que tocó y crea una Flecha. En este caso se utiliza para operaciones de reversión de precios, abre una orden de venta cuando la vela alcista toca la línea de abajo hacia arriba y abre una orden de compra cuando la vela bajista toca la línea de arriba hacia abajo. 

Puedes ajustar el stop loss y takeprofit, esta utilidad es muy útil, ya que puedes programar órdenes para que se abran y salgan de la pantalla, muy funcional para patrones de gráficos, cuando el precio alcanza líneas de soporte y resistencia ascendentes y descendentes, tanto como horizontales. y verticales.

Con la última actualización, puedes colocar varias líneas.


Nota: no es posible probar el probador de estrategias.
