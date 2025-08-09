Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- 유틸리티
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 버전: 3.9
- 업데이트됨: 24 12월 2025
- 활성화: 10
주요 명령
- B - 매수
- S - 매도
- L - 매수 지정가
- M - 매도 지정가
- U - 매수 스탑
- N - 매도 스탑
- C - 모든 오픈 포지션을 종료합니다.
- X - 특정 포지션을 종료합니다.
- Z - 모든 대기 주문을 취소합니다.
- T - 트레일링 스톱
- P - 부분 청산
- K - 손익분기
- A - 트레이딩 어시스턴트
- 1-2-3 - 매수 (사용자 지정 로트)
- 4-5-6 - 매도 (사용자 지정 로트)
참고: 기본 단축키는 대문자를 사용합니다. 사용자가 단축키를 다시 지정하는 경우, 새 키는 입력 설정에 반드시 대문자로 입력해야 합니다.
리스크 관리 옵션:
- 고정 랏 크기 또는 계좌 비율
- 금액 가치와 손절매 거리 기준의 위험 비율
- 이전 봉의 고점 또는 저점을 기준으로 한 손절매(옵션 오프셋 가능)
- 사용자 지정 캔들 범위를 기준으로 한 손절매
- 포인트 단위의 고정 손절매 및 이익실현
- 마진 확인이 포함된 자동 랏 계산
기능
- 시장 주문 및 대기 주문, 포지션 종료, 트레일링 스톱, 부분 청산 및 손익분기를 위한 구성 가능한 키보드 단축키
- 포인트 단위로 거리 설정이 가능한 매수/매도 지정가 지원
- 이전 봉의 고점 또는 저점을 기반으로 하는 트레일링 스톱 기능
- 모든 포지션을 동시에 종료하거나 모든 대기 주문을 한꺼번에 취소하는 옵션
- 사용자 지정 가능한 랏 크기, 손절매, 이익실현 및 매직 넘버(고유 번호) 설정 지원
- 메타트레이더 5의 모든 심볼 및 시간대와 호환됨
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.