Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

주요 명령

  • B - 매수
  • S - 매도
  • L - 매수 지정가
  • M - 매도 지정가
  • U - 매수 스탑
  • N - 매도 스탑
  • C - 모든 오픈 포지션을 종료합니다.
  • X - 특정 포지션을 종료합니다.
  • Z - 모든 대기 주문을 취소합니다.
  • T - 트레일링 스톱
  • P - 부분 청산
  • K - 손익분기
  • A - 트레이딩 어시스턴트
  • 1-2-3 - 매수 (사용자 지정 로트)
  • 4-5-6 - 매도 (사용자 지정 로트)
단축키 제어는 필요에 따라 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
참고: 기본 단축키는 대문자를 사용합니다. 사용자가 단축키를 다시 지정하는 경우, 새 키는 입력 설정에 반드시 대문자로 입력해야 합니다.

리스크 관리 옵션:

  • 고정 랏 크기 또는 계좌 비율
  • 금액 가치와 손절매 거리 기준의 위험 비율
  • 이전 봉의 고점 또는 저점을 기준으로 한 손절매(옵션 오프셋 가능)
  • 사용자 지정 캔들 범위를 기준으로 한 손절매
  • 포인트 단위의 고정 손절매 및 이익실현
  • 마진 확인이 포함된 자동 랏 계산

기능

  • 시장 주문 및 대기 주문, 포지션 종료, 트레일링 스톱, 부분 청산 및 손익분기를 위한 구성 가능한 키보드 단축키
  • 포인트 단위로 거리 설정이 가능한 매수/매도 지정가 지원
  • 이전 봉의 고점 또는 저점을 기반으로 하는 트레일링 스톱 기능
  • 모든 포지션을 동시에 종료하거나 모든 대기 주문을 한꺼번에 취소하는 옵션
  • 사용자 지정 가능한 랏 크기, 손절매, 이익실현 및 매직 넘버(고유 번호) 설정 지원
  • 메타트레이더 5의 모든 심볼 및 시간대와 호환됨


리뷰 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.11.25 03:10 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

