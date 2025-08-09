Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
主要命令
- B – 买入。
- S – 卖出。
- L – Buy Limit。
- M – Sell Limit。
- U – Buy Stop。
- N – Sell Stop。
- C – 关闭所有已开仓位。
- X – 关闭特定持仓。
- Z – 取消所有挂单。
- T – 跟踪止损（Trailing stop）。
- P – 部分平仓。
- K – 保本（Breakeven）。
- A - 交易助手
- 1-2-3 - 买入（可自定义手数）
- 4-5-6 - 卖出（可自定义手数）
注意：默认快捷键使用大写字母。如果用户重新分配了任何快捷键，则必须在输入设置中以大写字母输入新的按键。
风险管理选项：
- 固定手数或账户百分比
- 基于金额价值和止损距离的风险比率
- 基于前一根 K 线的最高或最低点的止损，并可选偏移
- 基于自定义烛台范围的止损
- 以点数为单位的固定 SL 和 TP
- 带有保证金检查的自动手数计算
- 可配置键盘快捷键，用于市价和挂单、平仓、跟踪止损、部分平仓和保本。
- 支持可配置点数距离的 Buy/Sell Limit。
- 基于前一根 K 线最高或最低点的跟踪止损功能。
- 可选同时关闭所有仓位或取消所有挂单。
- 支持可自定义手数、止损、止盈及魔术编号（Magic Number）设置。
- 兼容 MetaTrader 5 上的所有品种和周期。
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.