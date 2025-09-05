Timeless Charts

Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo, hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading poderosa y precisa.

  1. Esta aplicación no funciona/no se puede probar en el probador de estrategias. La aplicación requiere la interacción del usuario con la interfaz personalizada y la copia de datos históricos de ticks, lo cual no es compatible con el probador de estrategias.
  2. Esta aplicación no permite ejecutar otros EAs con sus datos. Está diseñada principalmente para el análisis y la ejecución manual de operaciones.

La aplicación evita las limitaciones nativas de MT5 y ofrece un motor de gráficos robusto que brinda visuales mejorados y funciones avanzadas, incluyendo:

  • Tipos de Agregación Personalizada de Ticks (Por Marco Temporal en Segundos/Minutos/Horas/Días, Conteo de Ticks, Barras de Rango, Barras Renko, Line Break, Kagi y Punto y Figura)

  • Herramientas de Análisis de Volumen/Flujo de Órdenes como clusters/footprint, estadísticas de barras, perfiles de mercado/volumen, VWAPs

  • Indicadores Técnicos (ADX, ATR, ATR Stop, Bandas de Bollinger, Canal de Donchian, MACD, Media Móvil, RSI, Desviación Estándar, Estocástico, Volúmenes, Delta de Volúmenes, Delta Acumulativo de Volúmenes, Onda de Weis, HiLo Activator, etc.)

  • Herramientas de Dibujo (Texto/Etiqueta, Líneas Horizontales, Líneas Verticales, Líneas de Tendencia, Triángulos, Rectángulos, Retroceso de Fibonacci, Expansión de Fibonacci, Canal Equidistante, Canal de Fibonacci, Canal de Regresión Lineal, Canal de Desviación Estándar, VWAP, Perfil, TPO, etc.)

  • Crosshair sincronizados entre gráficos del mismo símbolo

  • Dibujos sincronizados entre gráficos del mismo símbolo

  • Visualización de niveles de trading con posibilidad de cerrar y/o modificar órdenes y posiciones

  • Panel de trading rápido para abrir posiciones con stop loss y take profit predefinidos

  • Colocación rápida de órdenes pendientes manteniendo presionadas las teclas SHIFT (para compra pendiente) y CTRL (para venta pendiente)

  • Replay de mercado para entrenar tus habilidades y estrategias de trading

  • Simulación de trading te permite operar en una cuenta virtual (también conocida como cuenta de dinero simulado) en mercado en tiempo real y/o en Replay de Mercado

      ¿Por qué MT5 Volumetric Charts?

      • Barras con marca de tiempo real, no vinculadas a gráficos de 1 minuto

      • Total libertad para usar gráficos sin base en tiempo y de flujo de órdenes

      • Motor de renderizado independiente y de alto rendimiento

      • Diseñado para trading de precisión, análisis de flujo de órdenes y scalping

      • Ideal para traders que utilizan estrategias de volumen, delta y barras personalizadas

