FarmedHedge Pair Trading Dashboard

📖 FarmHedge - Profe
 ssional Pair Trading Dashboard.
 **FarmHedge** es un potente Asesor Experto en arbitraje estadístico diseñado para el trading de pares.
Analiza correlaciones entre pares de divisas e identifica oportunidades de reversión de medias utilizando análisis Z-Score.

📊 RESULTADOS VERIFICADOS DE OPERACIONES
✅ Myfxbook (Verificado):


🔄 SISTEMA HÍBRIDO-EA - Trading manual o piloto automático, ¡usted elige!
✅ Trading Flexible - Cambie entre Manual y Auto en cualquier momento
✅ Pair Trading Dashboard - 500+ pares correlacionados para arbitraje estadístico
✅ Auto Pilot - 24/7 automated open/close orders
✅ Z-Score Analysis - Built-in mean-reversion chart tool
✅ Multi-Asset Support - Forex, Exotic &Pares criptográficos
✅ Búsqueda rápida - Encuentre cualquier par al instante
✅ Automatización completa - Configure una vez, opere automáticamente

###🎯 CARACTERÍSTICAS CLAVE
📊 Cuadro de mandos visual
 - Seguimiento en tiempo real de más de 100 combinaciones de pares de divisas.
- Negociación con un solo clic directamente desde el panel de control.
- Seguimiento en vivo de P/L para todas las posiciones abiertas.
- Búsqueda y filtrado por símbolo, correlación, Z-Score.

📈 Análisis Z-Score
 - Medición de la desviación estadística de la media histórica.
- Periodo de retrospectiva personalizable (por defecto: 500 barras).
- Señales de entrada en Z-Score ±2,0 o superior - Señales de salida de reversión de la media.

 🤖 3 Modos de negociación
- Modo Manual: Control total, clic para abrir/cerrar.
- Modo Híbrido: Entrada manual + TP/SL automático.
- Modo totalmente automático: Entrada, TP y SL automáticos.

 **⚙️ Características de Auto Trading
- Auto Apertura cuando se alcanza el umbral Z-Score.
- Auto TP por Z-Score u objetivo de beneficio en USD.
- Auto SL por Z-Score, caída de correlación o pérdida en USD.
- Sistema de enfriamiento tras Stop Loss. Sistema de enfriamiento después de Stop Loss.

🛡️ Gestión deRiesgo
- Límite máximo de pares abiertos.
- Filtro máximo de Z-Score para entrada.
- Correlación mínima requerida.
- Max Drawdown % protection.
- Spread monitoring.

### 📊 CÓMO FUNCIONA
1. Análisis de Correlación: Escanea todos los pares disponibles para encontrar combinaciones altamente correlacionadas.
2. Cálculo Z-Score: Mide cuánto se ha desviado el diferencial de su media histórica.
Z > +2,0 → Señal CORTA (Par1 sobre valorado frente a Par2)
Z < -2,0 → Señal LARGA (Par1 infravalorado frente a Par2)
3. Reversión de la media: Cuando el Z-Score vuelve hacia cero, las posiciones se cierran para obtener beneficios.
