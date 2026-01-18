FarmedHedge Pair Trading Dashboard

🎉 PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - ¡50% DE DESCUENTO! Precio normal: $599

Precio de lanzamiento: $299 (¡por tiempo limitado!)



📖 FarmHedge - Profe



Pair Trading Dashboard.



**FarmHedge** es un potente Asesor Experto en arbitraje estadístico diseñado para el trading de pares.

Analiza correlaciones entre pares de divisas e identifica oportunidades de reversión de medias utilizando análisis Z-Score.



📊 RESULTADOS VERIFICADOS DE OPERACIONES

✅ Myfxbook (Verificado):

🔄 SISTEMA HÍBRIDO-EA - Trading manual o piloto automático, ¡usted elige!

✅ Trading Flexible - Cambie entre Manual y Auto en cualquier momento

✅ Pair Trading Dashboard - 500+ pares correlacionados para arbitraje estadístico

✅ Auto Pilot - 24/7 automated open/close orders

✅ Z-Score Analysis - Built-in mean-reversion chart tool

✅ Multi-Asset Support - Forex, Exotic & Pares criptográficos

✅ Búsqueda rápida - Encuentre cualquier par al instante

✅ Automatización completa - Configure una vez, opere automáticamente



###🎯 CARACTERÍSTICAS CLAVE





📊 Cuadro de mandos visual





- Seguimiento en tiempo real de más de 100 combinaciones de pares de divisas.

-

Negociación con un solo clic directamente desde el panel de control.

- Seguimiento en vivo de P/L para todas las posiciones abiertas.

- Búsqueda y filtrado por símbolo, correlación, Z-Score.

📈 Análisis Z-Score





- Medición de la desviación estadística de la media histórica.

- Periodo de retrospectiva personalizable (por defecto: 500 barras).

- Señales de entrada en Z-Score ±2,0 o superior

- Señales de salida de reversión de la media.





🤖 3 Modos de negociación

-

Modo Manual : Control total, clic para abrir/cerrar.

-

Modo Híbrido : Entrada manual + TP/SL automático.

-

Modo totalmente automático : Entrada, TP y SL automáticos.







**⚙️ Características de Auto Trading

- Auto Apertura cuando se alcanza el umbral Z-Score.

- Auto TP por Z-Score u objetivo de beneficio en USD.

- Auto SL por Z-Score, caída de correlación o pérdida en USD.

- Sistema de enfriamiento tras Stop Loss. Sistema de enfriamiento después de Stop Loss.



🛡️ Gestión de Riesgo

- Límite máximo de pares abiertos.

- Filtro máximo de Z-Score para entrada.

- Correlación mínima requerida.

- Max Drawdown % protection.

- Spread monitoring.



### 📊 CÓMO FUNCIONA





1 . Análisis de Correlación : Escanea todos los pares disponibles para encontrar combinaciones altamente correlacionadas.

2 . Cálculo Z-Score : Mide cuánto se ha desviado el diferencial de su media histórica.

Z > +2,0 → Señal CORTA (Par1 sobre valorado frente a Par2)

Z < -2,0 → Señal LARGA (Par1 infravalorado frente a Par2)