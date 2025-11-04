Smart Stop Scanner MT5

Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado

Descripción general

Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-aware). Funciona en Forex, Oro, Índices, Metales, Cripto y más.

Cómo se calculan los niveles de stop

El sistema no utiliza indicadores tradicionales ni fórmulas arbitrarias. En su lugar, detecta eventos de estructura reales como rupturas, máximos más altos y mínimos más bajos. Los niveles de stop se derivan directamente de estos puntos estructurales, lo que produce zonas más naturales, fiables y acordes con el comportamiento del mercado.

Puntos destacados

• Compatibilidad multiactivo de alta precisión

Soporte completo para Forex, Metales, Oro, Índices, Criptomonedas y activos exóticos, con manejo automático de dígitos y tamaños de tick. • Detección estructural en tiempo real

Identifica niveles de stop nuevos, activos y rotos, mostrando dirección, tipo, distancia, marca temporal y más información crítica. • SL %ADR – Evaluación adaptativa de la calidad del stop

Cada stop se compara estadísticamente con eventos estructurales históricos del mismo símbolo. Una escala de color adaptativa muestra si el nivel es muy estrecho, estrecho, medio, amplio o muy amplio, basada en volatilidad real. • Dist % – Proximidad del stop en tiempo real

Mide qué tan cerca está el precio del stop como porcentaje del ADR. Funciona universalmente en todos los mercados. La escala de color adaptativa indica si la distancia está en zona de peligro, zona de riesgo, zona cómoda, segura o muy segura. • Formed Time (tiempo de formación)

Muestra la vela exacta donde se formó el stop, permitiendo evaluar inmediatamente si el nivel es reciente o antiguo. • Tooltips inteligentes

Explican SL %ADR, Dist %, las clasificaciones de riesgo y el tiempo de formación en mensajes breves pero muy informativos. • Sistema de alertas robusto

Notificaciones sólo cuando realmente importa: nuevo nivel de stop, ruptura, o distancia crítica. Sin ruido, sin duplicados — ideal para traders disciplinados.

Por qué esto importa

El stop-loss es uno de los elementos más importantes en el trading, pero pocos traders poseen un método objetivo y estructurado para evaluarlo. Smart Stop Scanner resuelve exactamente ese problema convirtiendo la estructura del mercado en información útil:

• Dónde se forman los niveles de stop importantes • Qué calidad tiene el stop (SL %ADR) • Qué tan cerca está el stop (Dist %) • Cuándo se formó • Si sigue siendo válido o ya fue invalidado

A partir de ahora, los stops dejan de ser subjetivos y se transforman en un proceso objetivo, claro y basado en estructura del mercado.

Ecosistema Smart Stop

Smart Stop Scanner forma parte de la serie completa Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop estructural en el gráfico

Smart Stop Scanner – monitoreo de stop-loss multiactivo

Smart Stop Manager – ejecución automática de ajustes de stop-loss

FAQ completo de toda la serie Smart Stop:

Smart Stop – Full FAQ

Parámetros del usuario

Número máximo de símbolos a escanear

Timeframe de análisis – base global del cálculo de SL

– base global del cálculo de SL Filtro de símbolos – escaneo selectivo

– escaneo selectivo Filtro del panel – controla qué símbolos se muestran

– controla qué símbolos se muestran Configuración de colores – estados: válido, nuevo, roto, alerta

– estados: válido, nuevo, roto, alerta Alertas – nuevo stop, stop roto, distancia + popup/email/push/sonido

– nuevo stop, stop roto, distancia + popup/email/push/sonido Periodo ADR – para cálculo de SL %ADR y Dist %

– para cálculo de SL %ADR y Dist % Umbral de distancia – activa advertencias de proximidad

– activa advertencias de proximidad Modo debug – registro extendido

Más recursos

Documentación, guías y tutoriales:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Ejemplos en vivo y explicaciones detalladas:

Stein Investments – YouTube

