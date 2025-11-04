Smart Stop Scanner MT5

Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado

Descripción general
Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-aware). Funciona en Forex, Oro, Índices, Metales, Cripto y más.


Cómo se calculan los niveles de stop
El sistema no utiliza indicadores tradicionales ni fórmulas arbitrarias. En su lugar, detecta eventos de estructura reales como rupturas, máximos más altos y mínimos más bajos. Los niveles de stop se derivan directamente de estos puntos estructurales, lo que produce zonas más naturales, fiables y acordes con el comportamiento del mercado.


Puntos destacados

• Compatibilidad multiactivo de alta precisión
Soporte completo para Forex, Metales, Oro, Índices, Criptomonedas y activos exóticos, con manejo automático de dígitos y tamaños de tick.

• Detección estructural en tiempo real
Identifica niveles de stop nuevos, activos y rotos, mostrando dirección, tipo, distancia, marca temporal y más información crítica.

• SL %ADR – Evaluación adaptativa de la calidad del stop
Cada stop se compara estadísticamente con eventos estructurales históricos del mismo símbolo. Una escala de color adaptativa muestra si el nivel es muy estrecho, estrecho, medio, amplio o muy amplio, basada en volatilidad real.

• Dist % – Proximidad del stop en tiempo real
Mide qué tan cerca está el precio del stop como porcentaje del ADR. Funciona universalmente en todos los mercados. La escala de color adaptativa indica si la distancia está en zona de peligro, zona de riesgo, zona cómoda, segura o muy segura.

• Formed Time (tiempo de formación)
Muestra la vela exacta donde se formó el stop, permitiendo evaluar inmediatamente si el nivel es reciente o antiguo.

• Tooltips inteligentes
Explican SL %ADR, Dist %, las clasificaciones de riesgo y el tiempo de formación en mensajes breves pero muy informativos.

• Sistema de alertas robusto
Notificaciones sólo cuando realmente importa: nuevo nivel de stop, ruptura, o distancia crítica. Sin ruido, sin duplicados — ideal para traders disciplinados.


Por qué esto importa

El stop-loss es uno de los elementos más importantes en el trading, pero pocos traders poseen un método objetivo y estructurado para evaluarlo. Smart Stop Scanner resuelve exactamente ese problema convirtiendo la estructura del mercado en información útil:

Dónde se forman los niveles de stop importantes

Qué calidad tiene el stop (SL %ADR)

Qué tan cerca está el stop (Dist %)

Cuándo se formó

Si sigue siendo válido o ya fue invalidado

A partir de ahora, los stops dejan de ser subjetivos y se transforman en un proceso objetivo, claro y basado en estructura del mercado.


Ecosistema Smart Stop

Smart Stop Scanner forma parte de la serie completa Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop estructural en el gráfico
Smart Stop Scanner – monitoreo de stop-loss multiactivo
Smart Stop Manager – ejecución automática de ajustes de stop-loss


FAQ completo de toda la serie Smart Stop:
Smart Stop – Full FAQ


Parámetros del usuario

  • Número máximo de símbolos a escanear
  • Timeframe de análisis – base global del cálculo de SL
  • Filtro de símbolos – escaneo selectivo
  • Filtro del panel – controla qué símbolos se muestran
  • Configuración de colores – estados: válido, nuevo, roto, alerta
  • Alertas – nuevo stop, stop roto, distancia + popup/email/push/sonido
  • Periodo ADR – para cálculo de SL %ADR y Dist %
  • Umbral de distancia – activa advertencias de proximidad
  • Modo debug – registro extendido

Más recursos

Documentación, guías y tutoriales:
Stein Investments – Central Knowledge Hub

Ejemplos en vivo y explicaciones detalladas:
Stein Investments – YouTube


SEO Keywords

Comentarios 3
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.29 09:50 
 

I’ve been using the Smart Stop Scanner since its release on the 4th of November 2025, and I’m genuinely impressed with how much clarity and efficiency it brings to my trading workflow. As a price action trader who confirms bias on the 1-hour and 4-hour charts but executes on the 5-minute chart, the Scanner has become invaluable. It consolidates stop-loss monitoring across multiple instruments into one panel, instantly detecting new, broken, and shifting stop levels. The precision alerts and state memory ensure I only get notified about meaningful structural changes, which keeps me focused on genuine opportunities rather than being distracted by noise. Importantly, I’ve found that new stop level notifications can be looked at in conjunction with other tools such as FXPower NG, which helps confirm trend direction while also revealing strength or weakness and divergence between currencies — adding another layer of confidence to my decision-making. The SL Percentage (ADR-based stop-loss distance) has been particularly impactful, giving me immediate insight into whether my setups are tight and efficient or riding strong momentum. Low SL% values highlight high R:R opportunities that fit perfectly with my intraday entries, while high SL% values help me lock in profits during peak momentum phases. Combined with its universal market compatibility and seamless integration with the Smart Stop Indicator and Manager, the Scanner feels like a multi-market radar that aligns perfectly with my market structure approach. It has elevated my confidence in execution, made my trading more systematic and disciplined, and when paired with FXPower NG, it provides a powerful synergy for confirming both structure and currency strength dynamics.

Legacy6
662
Legacy6 2025.11.19 21:47 
 

Once again, the team at Stein Investments has created another tool that is beneficial for traders to use. The Smart Stop Scanner is fantastic at using market structure to find reliable stop loss levels, based on that market structure. I have had the tool for a few days and already made profitable trades using it. The ease of use and understanding of the tools make for a quick learning curve. The team has already made multiple updates to the scanner which provide even more value. If you struggle with placing stop losses at reasonable areas based on the movement of the market, I highly suggest you give the scanner a try.

